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15 причин, почему не нужно есть эти продукты на борту самолёта



Каждый раз, оправляясь в отпуск на отдых, мы выбираем удобный для себя транспорт передвижения, будь то машина, автобус, поезд или же самолёт. И если с первыми всё более-менее понятно и достаточно просто, то в случае с последним, есть свои особые нюансы, в частности касающиеся еды и напитков на борту самолёта, которые могут превратить полёт в самую настоящую катастрофу.

1. Алкоголь


Алкоголь. \ Фото: sharij.net.

Алкоголь. \ Фото: sharij.net.

 

Многие люди любят выпить в полёте, потому что алкоголь помогает успокоить нервы, а также увеличивает шансы заснуть. Но, чтобы не случилось, не стоит приносить с собой на борт собственную выпивку. Это худшее, что вы можете сделать, осложнив задачу стюардессам. Часть их работы заключается в том, чтобы убедиться, что вы не пьёте слишком много, поэтому они на самом деле контролируют ваш drink во время полёта.

2. Бобы


Блюда с бобовыми. \ Фото: gotovite.ru.

Блюда с бобовыми. \ Фото: gotovite.ru.

Как известно, бобы способствуют газообразованию. Поэтому, если вы не желаете весь полёт провести в попытках сдержать разбушевавшийся организм, то постарайтесь воздержаться от подобного приёма пищи.

3. Буррито


Буррито. \ Фото: gastronom.ru.

Буррито. \ Фото: gastronom.ru.

 

Поедание буррито в тесном самолёте - это рецепт катастрофы. Бобы в нём могут вызвать вздутие живота и газ, острые ингредиенты вызывают изжогу, а чеснок и лук могут быть неприятными на запах для тех, кто сидит вокруг вас. Поэтому воздержитесь от своей любви к буррито до тех пор, пока вы не коснётесь земли.

4. Куриные крылышки


Куриные крылышки. \ Фото: yandex.ru.

Куриные крылышки. \ Фото: yandex.ru.

 

Эти пропитанные соусом крылышки станут самым настоящим испытанием для вас. Но если вы достаточно смелы, чтобы съесть их в полёте, будьте готовы к тому, что вам предстоит чуть ли не всю дорогу держать кучу грязных салфеток, пока стюардесса не решит пройти мимо с возможностью выбросить их. И даже после того, как вам удастся избавиться от мусора, мыть руки в крошечной раковине в ванной комнате - непростая задача.

5. Кофе и чай


Чай и кофе. \ Фото: hotelturist.com.

Чай и кофе. \ Фото: hotelturist.com.

 

Как оказалось, пить кофе и чай на борту самолёта – далеко небезопасная штука. По мнению учёных, которые провели ряд некоторых исследований, выяснилось, что эти два напитка во время полёта могут вызвать признаки тошноты, по одной простой причине – горячие напитки в самолёте готовятся с использованием местной водопроводной воды, а емкости, в которых хранится вода, очищаются не так часто, как следовало бы, а это значит, что бактерии там плодятся с удвоенной силой и скоростью.

6. Совсем ничего не есть во время перелёта


Есть или не есть... \ Фото: sdelanounas.ru.

Есть или не есть... \ Фото: sdelanounas.ru.

 

Из-за вышеперечисленного, что вы слышали о еде в самолёте, у вас может возникнуть соблазн попросту вообще ничего не есть до приземления. Но на самом деле это очень плохая идея. Если вы не едите во время длительного перелёта, уровень в крови может упасть, и вы почувствуете слабость, недомогание и тошноту, а также всплеск беспокойства и резкие скачки настроения.

7. Арахисовое масло и арахис


Страшный аллерген. \ Фото: theoutlook.com.ua.

Страшный аллерген. \ Фото: theoutlook.com.ua.

 

Арахисовое масло и арахис – это весьма удобный и легко переносимый ланч, который, увы, не рекомендуется брать с собой на борт самолёта. Арахис является одним из самых распространённых аллергенов. И вы не можете знать наверняка, кто летит с вами рядом. Для некоторых даже приближение к арахису или арахисовому маслу может представлять реальную угрозу.

8. Суп


Суп. \ Фото: thaiparadisefolsom.com.

Суп. \ Фото: thaiparadisefolsom.com.

 

Хотя суп полезен и вкусен, это не то блюдо, которое вы должны есть, когда может возникнуть турбулентность. Ведь его можно не только расплескать, но и ненароком пролить на соседа.

9. Газированная вода


Газировка. \ Фото: xcook.info.

Газировка. \ Фото: xcook.info.

 

По сути, нет ничего предосудительного в газированной воде, да вот только, всё же не стоит пить её на борту самолёта. Те самые, любимые многими колючие пузырьки могут вызвать вздутие живота и газы, что в любом случае мало приятно для вас и людей вокруг, находящихся в самолёте.

10. Острая пища


Острая пища. \ Фото: 4tololo.ru.

Острая пища. \ Фото: 4tololo.ru.

 

Вы можете испытать желание добавить много острого соуса или других специй в вашу еду, так как ваши вкусовые рецепторы на больших высотах притупляются. Но не переусердствуйте, особенно если вы склонны к изжоге. Острая пища может вызвать кислотный рефлюкс, вызывающий сильную и болезненную изжогу.

11. Суши


Суши. \ Фото: in.ck.ua.

Суши. \ Фото: in.ck.ua.

 

Суши не пахнут, их можно есть холодными. Так в чём проблема? Проще говоря, суши слишком сложны, чтобы их есть на борту самолёта. С таким количеством компонентов, если бы была турбулентность, высока вероятность того, что ваш соевый соус разлился бы повсюду, суши рухнул бы на землю, или произошло бы другое бедствие. И хотя васаби редко делают из настоящего васаби, он всё ещё очень острый и может вызвать изжогу.

12. Продукты, содержащие натрий


Продукты, содержащие натрий. \ Фото: sostavproduktov.ru.

Продукты, содержащие натрий. \ Фото: sostavproduktov.ru.

 

Проблема, связанная с употреблением слишком большого количества Натрия во время полёта, заключается не столько в его влиянии на артериальное давление, сколько в кратковременных симптомах. Многие люди испытывают отёки на руках и ногах во время перелёта, в основном из-за отсутствия движений, приводящих к плохой циркуляции крови. Люди с проблемами с сердцем более склонны к этому симптому, чем другие. Но независимо от того, есть ли у вас проблемы с сердцем, употребление слишком большого количества Натрия может усугубить этот отёк.

13. Трейл-микс


Трейл-микс. \ Фото: google.com.

Трейл-микс. \ Фото: google.com.

 

Трейл-микс - популярная закуска в аэропорту, но, лучше выбрать другую лёгкую закуску. Например, шоколад. Trail mix часто содержит аллергены, такие как орехи. Кроме того, сухие фрукты и орехи трудно перевариваются желудком по сравнению с другими продуктами из-за высокой концентрации жиров и сахаров.

14. Бутерброды с тунцом


Бутерброд с тунцом. \ Фото: youtube.com.

Бутерброд с тунцом. \ Фото: youtube.com.

 

Если вы решили перекусить в самолёте бутербродом с тунцом, то вам лучше воздержаться от этой идеи. Запах, исходящий от рыбы, может быть мало приятен окружающим вас людям. Поэтому, лучше съесть более лёгкий бутерброд с небольшим кусочком сыра.

15. Йогурт



... и получи бада-бум! \ Фото: tltmilk.ru.

 

Контейнеры с йогуртом с фольгой могут взорваться из-за изменений давления в салоне. Один из способов не дружить с соседом в самолете? Взрывающаяся коробочка йогурта в их окрестностях.

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