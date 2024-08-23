Бычок на Lamborghini появился из-за гороскопа: 9 логотипов мировых брендов со смыслом

1. BMW

В логотипе бренда отражены цвета флага Баварии. /Фото: flickr.com, theflagshop.co.uk

2. Amazon

Стрелка в логотипе Amazon имеет сразу два смысла. /Фото: washingtonpost.com

3. Циско

И электромагнитные волны, и отсылка к известному городу. /Фото: theuijunkie.com

4. Hyundai

Логотип автомобильного бренда совсем не означает первую букву. /Фото: magazynauto.pl, freepik.com

5. Toyota

И слово в значке зашифровали, и к клиенту отсылку сделали. /Фото: turbologo.ru

6. FedEx

Разглядеть стрелку между буквами сразу и не догадаешься. /Фото: bezprawnik.pl

7. Mercedes-Benz

Неожиданно в логотипе автомобильного гиганта зашифровали стихии - воду, воздух и землю. /Фото: автолого.рф, 99px.ru

8. Toblerone

Интересная дань уважения родине бренда. /Фото: harshchocolates.com, businessinsider.com

9. Lamborghini

Кто бы мог подумать, что вера в гороскопы может повлиять на создание логотипа автомобильного бренда. /Фото: 1zoom.ru, freepik.com