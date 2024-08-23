Бычок на Lamborghini появился из-за гороскопа: 9 логотипов мировых брендов со смыслом

Любая компания, какого бы масштаба она ни была, имеет собственный логотип, а уж бренды с мировым именем - и подавно. Вот только далеко не всегда фирменный символ создаётся просто как привлекательная запоминающаяся картинка. В реальности за многими логотипами мировых компаний скрывается особый смысл или интересная история появления, которая лишь подчёркивает креатив и изобретательность создателей.
1. BMW
В логотипе бренда отражены цвета флага Баварии. /Фото: flickr.com, theflagshop.co.uk
BMW расшифровывается как Bayerische Motoren Werke AG, то есть Баварские моторные заводы, Вот только изначально целью её основания в уже далёком 1917 году было изготовление самолётов. И хотя этот этап в истории компании продлился всего год - по информации редакции novate.ru, закрытие производства произошло исходя из условий Версальского договора, который предполагал разоружение Германии, сама фирма сохранилась, а её изначальная цель нашла отражение в логотипе.
Правда, относит она совсем не к пропеллерам, как традиционно считается думают: дело в том, что компания производила свою крылатую продукцию в Баварии, и именно оттуда были взяты цвета значка, чтобы показать путь от первого баварского, ещё авиационного завода.
2. Amazon
Стрелка в логотипе Amazon имеет сразу два смысла. /Фото: washingtonpost.com
Довольно популярным вариантом смысла, который зашифровывается в логотипах компаний, является её философия. И именно по такому пути пошли в знаменитом Amazon, создав такой символ, который за внешней простотой скрывает всё, что делает бренд для своих покупателей. А задумка такова: если использование названия просто ассоциативно, то вот стрелочка жёлтого цвета под ним имеет сразу два значения.
Так, первое значение зашифровано в её направлении и длине: она не просто так ведёт от первой буквы названия А до литеры Z, а не к концу слова, ведь таким образом потребителю говорят, что на сайте Amazon.com он сможет купить всё, что угодно. А второе значение стрелки - это стилизация улыбки, относящей к довольному клиенту, сделавшему покупку всего что нужно в одном месте.
3. Циско
И электромагнитные волны, и отсылка к известному городу. /Фото: theuijunkie.com
Знаменитая ІТ-компания также выбрала непростой логотип, хоть на вид он очень лаконичен - это несколько параллельных линий разной длины. А при этом они несут сразу два смысла: согласно первому линии обозначают колебания электромагнитных волн, что относит к целям фирмы. Зато второй куда более поэтичный, ведь таким образом зашифрован силуэт знаменитого моста Золотые Ворота, который находится в Сан-Франциско, а именно последние пять букв названия этого города стали именем для бренда.
4. Hyundai
Логотип автомобильного бренда совсем не означает первую букву. /Фото: magazynauto.pl, freepik.com
Иногда кажется, что смысл логотипа довольно тривиален, и никакой особой смысловой нагрузки не несёт. Например, множество компаний предпочитают не изобретать велосипед, а просто красиво обыграть первую букву или всё название своего бренда. Но только не корейский автомобильный гигант Hyundai.
Оказывается, многие совсем зря уверены, что логотип этого конгломерата на колёсах изображает просто стилизованную первую букву названия. А на самом деле литера Н представляет собой упрощённое изображение пары людей пожимающих руки друг другу - так олицетворяется удачная сделка между продавцом автомобилей этой фирмы и клиентом, чьи пожелания всегда выполнят и найдут его идеальную машину.
5. Toyota
И слово в значке зашифровали, и к клиенту отсылку сделали. /Фото: turbologo.ru
Ещё один автомобильный бренд из Азии, который зашифровал в логотипе несколько смыслов, и один из них также связан с клиентом. Так, в первую очередь, в символе Toyota можно разглядеть все буквы из названия. А вот второе значение намного более иносказательное: оно представляет собой спокойное за качество и продвинутость своей машины от Toyota сердце покупателя.
6. FedEx
Разглядеть стрелку между буквами сразу и не догадаешься. /Фото: bezprawnik.pl
Казалось бы, что в столь лаконичном символе фирмы как FedEx вообще ничего не помещено скрытного, кроме самого названия. Однако это не совсем так: если присмотреться, то можно увидеть, что в пространстве между литерами E и X угадывается стрелочка. По мнению представителей компании, таким образом обыгрывается постоянное движение бренда вперёд и постижение прогресса.
7. Mercedes-Benz
Неожиданно в логотипе автомобильного гиганта зашифровали стихии - воду, воздух и землю. /Фото: автолого.рф, 99px.ru
Столь легендарный автомобильный бренд как Mercedes-Benz также не мог обзавестись бессмысленным логотипов. Правда, их звёздочка из трёх лучей не обладает каким-то специфическим символизмом, а просто демонстрирует, где она работает. Расшифровывается это легко: каждый из трёх лучей звезды Mercedes-Benz показывает, что разработки компания ведёт для освоения и суши, и небесных просторов и водоёмов.
8. Toblerone
Интересная дань уважения родине бренда. /Фото: harshchocolates.com, businessinsider.com
Если посмотреть на логотип знаменитой швейцарской шоколадки Toblerone, то можно подумать, что там просто изображена гора, каких в достатке на территории государства-родины бренда. Однако всё оказалось не так просто: в этом силуэтом рисунке, как выяснилось, очень качественно замаскировали... медведя. Таким образом, компания увековечила место производства своего шоколада - один из самых известных швейцарских городов Берн ещё называют «Городом медведей».
9. Lamborghini
Кто бы мог подумать, что вера в гороскопы может повлиять на создание логотипа автомобильного бренда. /Фото: 1zoom.ru, freepik.com
Один из самых непонятных с точки зрения происхождения логотип среди автомобильных брендов явно принадлежит Lamborghini. Потому что трудно представить, каким образом там оказался никто иной, как бычок - он же совсем никаким боком не относится к автомобилям. А выяснилось, что всё дело в... любви основателя концерна Ферруччо Ламборгини к гороскопам. И родился он под знаком зодиак Телец, поэтому и перенёс его на логотип - возможно, думал, что это принесёт успех его делу.
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