Какие вредители живут в вашем ковре, и как с ними бороться

Кто живет у вас в ковре?
Ковры создают тепло и уют в квартире, но, выбирая такое напольное покрытие, будьте готовы как следует за ним ухаживать. Обычной уборки с помощью пылесоса, даже ежедневной, недостаточно, чтобы удалить из ворса глубоко въевшиеся грязь и пыль. Со временем она становится гостеприимным домом для множества незваных гостей, о которых вы даже не подозреваете.
Кто живет у вас в ковре и как избавиться от неприятных соседей, Novate.Ru рассказала эксперт клининговой компании Helpstar Валерия Овчинникова.
Пылевые клещи
Пылевые клещи дерматофагоидесы.
В коврах, особенно с длинным ворсом, скапливается огромное количество пыли, в которой заводятся пылевые клещи дерматофагоидесы. В наших квартирах для них просто гастрономический рай: питаются микроскопические паразиты отмершими чешуйками человеческой кожи, которые оседают в коврах. Все бы ничего, жили бы себе пылевые клещи да подъедали мертвые клетки за домочадцами, но проблема в том, что экскрементов за всю жизнь эти существа производят в 200 раз больше собственного веса. Они вместе со своими токсичными продуктами жизнедеятельности попадают в воздух, которым мы дышим. Это вызывает чихание, кашель, головокружение и другие аллергические реакции, что особенно опасно для детей. Из-за постоянного контакта с пылевыми клещами может снизиться иммунитет и развиться полноценная аллергия.
Бороться с пылевыми клещами самостоятельно сложно, но можно. Вся проблема в том, что они очень быстро размножаются — за четыре месяца откладывают порядка 300 яиц. Плотность населения в такой многодетной колонии составляет около 100 тысяч микропаразитов на квадратный метр ковра., регулярно выбивать их на улице и даже использовать ультрафиолетовую лампу.
Плесень
Плесень.
Еще один очень неприятный и опасный житель ковровых покрытий — это плесень. Она заводится при высокой влажности, например, если вас залили соседи или вы не до конца высушили ковер, ворс просох, а основа осталась мокрой. Этому грибку достаточно одного — двух дней, чтобы завестись в сырой среде. Ее появление не останется незамеченным: плесень распространяет неприятный затхлый запах. Многочисленные споры попадают в воздух и разлетаются по квартире, к тому же дышать ими опасно для здоровья, можно ослабить иммунную защиту, поэтому избавляться от нее нужно немедленно.
Пораженный плесенью ковер лучше вынести на улицу и удалить ее жесткой щеткой. Затем место следует обработать специальным средством от плесени, которое продается в магазинах бытовой химии, или воспользоваться народными средствами, например раствором соды. После обработки ковер надо тщательно промыть с обеих сторон и как следует просушить, а комнату, где он лежал, еще нужно будет несколько дней проветривать, чтобы избавиться от всех оставшихся спор.
Блохи
Блохи.
В коврах с большим комфортом проживают обыкновенные блохи. В отличие от плесени, они предпочитают места посуше, а во влажной среде только оставляют потомство. Такое соседство очень опасно и неприятно, ведь эти паразиты с удовольствием пьют человеческую кровь. Через укус блоха может заразить человека различными паразитами, вызвать зуд, дерматит и даже передать опасные заболевания вплоть до бубонной чумы.
Вывести блох у домашнего питомца гораздо легче, чем выселить их из ковра. Пылесос тут не особо поможет, а если еще и не выкинуть пылесборник сразу после уборки, прыгучие паразиты быстро вернутся обратно в ворсистый рай.
Домашние методы борьбы с ковровыми блохами весьма суровы: придется либо использовать ядовитую химию, например дихлофос или другое средство от насекомых, либо воспользоваться народным рецептом и сделать настой из пижмы и полыни.
Ковровый кожеед
Ковровый кожеед.
В коврах могут поселиться и другие насекомые, например жуки ковровые кожееды. Обычно они попадают в наши дома с улицы, заползают летом через открытые окна, или хозяева сами заносят их с вещами. Особенно им нравятся меховые и ворсистые изделия, также они селятся в мебели и книгах. Ковровые кожееды очень живучие, они прекрасно себя чувствуют как в холодных и сырых помещениях, типа подвалов, так и в жарких солнечных гостиных. В коврах селятся не только жуки, но и их личинки, именно они представляют большую опасность. Они любят питаться изделиями из шерсти, а если доберутся до шкафа, полакомятся вашими шубами и кожаными изделиями. Ковровые кожееды представляют реальную опасность и для людей, они переносят множество вредных микроорганизмов и яйца глистов, которыми при укусе могут заразить человека.
Борьба с ковровыми жуками и их личинками в домашних условиях потребует много сил и упорства, она будет долгая и утомительная. Придется провести дезинсекцию не только пораженного ковра, но и всей комнаты, поскольку личинки быстро распространяются и прячутся за плинтусами, под мебелью и в других темных местах. Кроме того, придется пылесосить ковры 1—2 раза в день, пока не избавитесь от непрошеных гостей. Вместо инсектицидов можно использовать раствор борной кислоты, она не токсична для людей и домашних животных, но имеет отбеливающий эффект и может оставлять следы на темных вещах и поверхностях.
Болезнетворные бактерии
Болезнетворные бактерии.
В коврах даже при регулярной чистке пылесосом живет огромное количество болезнетворных бактерий. Ученые находили в домашних паласах самые разнообразные микроорганизмы — от кишечной палочки и золотистого стафилококка до возбудителей пневмонии. Разок прошлись по ковру в уличной обуви, и вот в нем уже поселилось все разнообразие микроорганизмов, которое вы принесли с улицы на подошвах. К сожалению, полностью дезинфицировать ковер в домашних условиях практически невозможно, даже если вы используете бытовую химию для чистки: она просто не проникает так глубоко, чтобы уничтожить все бактерии.
Чтобы в вашем ковре не поселились все эти неприятные соседи, нужно регулярно ухаживать за ним. Конечно, вы можете воспользоваться домашними способами чистки, но они могут не до конца решить проблему, и насекомые, плесень и клещи будут снова возвращаться. Чтобы никогда не сталкиваться с подобными неприятностями, мы рекомендуем минимум раз в год сдавать ковры в химчистку. Только профессиональные средства способны глубоко проникнуть в ковер, избавить от пыли и грязи, спор грибка, яиц и личинок насекомых, а также продезинфицировать его. Сейчас есть услуги химчистки с доставкой, так что вам не придется самостоятельно везти ковры, достаточно просто свернуть и передать курьеру.
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