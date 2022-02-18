10 якобы полезных вещей, которые на деле пригодятся только раз

Наверняка хоть раз в жизни вы покупали какую-то вещь с мыслью, что она обязательно пригодится. С такой же вероятностью этот предмет сейчас пылится на чердаке или антресоли.

Скидки в магазине, рекомендации друзей, мода, престиж - все это так и манит приобретать вещи, без которых можно отлично обойтись. Мы подготовили список покупок, которые сопровождаются напрасной тратой денег, сил и времени.

1. Модные аксессуары

Угнаться за всеми трендами довольно непросто и затратно

Новые тренды появляются каждый год. В попытке угнаться за современными течениями, у модниц скапливается приличное количество серег, браслетов и подвесок. А через пару лет вроде бы и носить их уже не хочется, но и выбросить жалко. А ведь за такими мелочами скрываются внушительные траты. Оптимальный вариант - продать аксессуары через интернет или отнести в ломбард. А на вырученные деньги купить украшения, которые даже через десятилетия будут считаться бессмертной классикой.

2. Много одежды для новорожденного

Младенец быстро вырастет из накупленных заранее вещей

Одежда для малышей выглядит умилительно. Так и хочется накупить побольше бодиков и носочков. Однако в реальности младенцу потребуется буквально несколько комплектов одежды.

3. Набор для домашнего маникюра

Ребенок растет настолько быстро, что вы даже не успеете примерить все купленные заранее наряды. Также не стоит приобретать очень дорогую одежду. Бюджетные комплекты могут не уступать по качеству, да и не так жалко будет с ними прощаться.

Доверьте маникюр профессионалам

Кажется, что сделать маникюр - плевое дело. Однако недаром мастера проходят обучение и регулярно повышают квалификацию, ведь в любом деле есть свои нюансы. Да, пилочка и щипчики должны быть в арсенале у всех женщин, а вот работу с остальными инструментами лучше доверить профессионалам. К тому же, приобрести за раз все необходимое для домашнего маникюра - недешевое удовольствие, которое вряд ли окупится.

4. Электрическая зубная щетка

У электрощетки слишком много нюансов в уходе

Да, подобные изделия действительно эффективнее обычных зубных щеток, но цена на них кусается. Регулярно нужно обновлять насадки, а при отсутствии электричества щетка и вовсе становится бессмысленной. Изделие неудобно перевозить и не всегда получается отремонтировать, поскольку устаревшую модель могут снять с производства.

5. Робот-пылесос

После робота-пылесоса придется повторно убирать

Популярное устройство, которое практически сразу после покупки заявляет о своей бессмысленности. Круглый, крутящийся пылесос справляется лишь с мелкими загрязнениями на ровной поверхности. А углы и труднодоступные места придется очищать самостоятельно. К тому же, крупный мусор робот игнорирует. Так есть ли смысл покупать пылесос, за которым придется убирать?

6. Соковыжималка

Выжимать сок быстрее, чем мыть устройство

Сейчас модно заниматься спортом и питаться правильно, а свежевыжатый сок содержит массу полезных микроэлементов. Многие люди покупают устройства для выжимания, чтобы каждое утро наслаждаться стаканчиком фреша, но не учитывают важных нюансов. Для приготовления напитка нужно достаточно много фруктов, которые придется постоянно покупать. После каждого использования соковыжималку нужно разбирать и мыть. А это отнимает больше времени, чем приготовление фреша. В итоге устройство активно радует хозяев первые несколько недель, а затем отправляется на покой. В лучшем случае, до лета, когда начинается сезон консервации домашних соков и томата.

7. Обувь на высоком каблуке

В обуви нужно уметь не только красиво сидеть, но и ходить

Практически у всех женщин есть любимая пара обуви, в которой можно красиво сидеть. А вот ходить или стоять - уже сложнее. Покупать всю обувь на высоком каблуке не стоит. Рекомендуем приобрести на выход универсальные и удобные черные или бежевые лодочки. В повседневной жизни отдавайте предпочтение парам на низком ходу: кроссовкам, балеткам, ботинкам.

8. Велотренажер или беговая дорожка

Тренажер - очередной домашний пылесборник

Все занятия спортом начинаются с понедельника, но постоянно что-то мешает пойти в зал. Один из вариантов - купить тренажер и устроить домашний фитнес-марафон. Но давайте будем честными: беговая дорожка или велотренажер лишь займут много места и точно не украсят интерьер. А вероятность, что вы будете бегать или крутить педали под любимый фильм, практически равна нулю. Лучше приобретите абонемент в зал или на групповые тренировки, чтобы был стимул ходить на занятия.

9. Ненужная посуда

Красивый сервиз может годами ждать подходящего случая

В магазинах с декором и посудой глаза разбегаются. Так и хочется скупить все эти милые вазочки, блюда, сервизы, мисочки и т.д. Но как часто на самом деле вы пользовались «парадной» посудой? Такие изделия только захламляют квартиру, в ожидании того самого случая, который никогда не наступит. Старайтесь приобретать только те вещи, которые точно будете использовать на регулярной основе.

10. Свадебное платье

Зачастую после свадьбы платье просто пылится в шкафу

Что за свадьба без красивого и пышного платья? Однако, как показывает практика, затраты на наряд получаются внушительные, а наденете вы его максимум один раз. Дальше платье будет висеть в шкафу и занимать свободное место. Конечно же, свадьба - это важный день и не нужно отказываться от удовольствия пойти к алтарю в шикарном наряде. Просто следует подбирать платье по средствам или такое, которое можно будет надеть на другое мероприятие.

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