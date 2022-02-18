Древние олимпийские традиции, которые сегодня кажутся шокирующими и странными

Панкратион на Олимпийских играх.
Олимпийские игры возродились в 1896 году. И хотя проходили они на Родине Олимпиады в Афинах, многие традиции игр древних греков к тому времени были утрачены. Впрочем, сегодня этому можно только порадоваться. Уж очень странными, если не сказать больше, кажутся сегодня олимпийские традиции, какими они были на заре самых известных и популярных в мире спортивных соревнований.
1. Ритуальное жертвоприношение
Олимпийские игры: ритуальное жертвоприношение.
Необычным было само начало Олимпийских игр. Атлеты, принося в жертву Зевсу кабана, давали клятву строго придерживаться правил предстоящих игр. А через три дня к алтарю приводили уже целое стадо из 100 быков, которых священники убивали. Часть мяса съедали, а окорока сжигали в качестве подношения богам.
2. Поедание овечьих яичек
Олимпийские игры: поедание овечьих яичек.
Наблюдая за поведением евнухов и кастрированных животных, греки пришли к выводу о связи между яичками и мужественностью. Поэтому перед Олимпиадой спортсмены старались употреблять в пищу бараньи яички. И это только один из целого реестра магических методов, которые использовали древние спортсмены.
3. Спортсмены-нудисты
Олимпийские игры: спортсмены-нудисты.
Точно неизвестно, почему древние олимпийцы соревновались обнаженными. Возможно, поводом для этого послужил случай, когда у одного из спортсменов слетела набедренная повязка, он запутался в ней и упал. Возможно, греки считали уделом варваров стесняться своей наготы. Так или иначе, они не только соревновались в совершенно обнажёнными, но и устраивали в таком виде целые спектакли. Намазавшись оливковым маслом, спортсмену-нудисты расхаживали вокруг стадиона, демонстрируя свое прекрасное тело. И зрителям это нравилось.
4. Кинодесмы
Олимпийские игры: кинодесма.
На некоторых атлетах можно было увидеть тонкую плеть из кожи, которая прикрывала лишь крайнюю плоть полового члена, препятствуя оголению его головки. Называлась она кинодесмой, а держалась за счет того, что с натяжением была обвязана вокруг талии. Носили ее, следуя этикету, и считалось это признаком благопристойности. Крайняя плоть ценилась у греков невероятно, даже одним из канонов мужской красоты у них считалось обладание длинной крайней плотью.
5. Массовая проституция
Олимпийские игры: массовая проституция.
В период проведения Олимпийских игр процветала проституция. Женщины со всех концов съезжались к месту проведения игр, чтобы повыгоднее продать своё тело. Всего за несколько дней, пока длились игры, они успевали заработать столько денег, сколько не зарабатывали за весь год. Гулянки и оргии нередко продолжались до самого рассвета, а для некоторых Олимпиада превращалась в праздник разврата.
6. Панкратион
Олимпийские игры: панкратион.
На античных играх был распространен довольно жесткий вид спорта под названием Панкратион, в котором были разрешены практически любые приемы. Единственное, что не приветствовалось, так это укусы, выдавливание глаз, а также удары ниже пояса. И спортсмены пользовались этим в полную меру. Некоторые приемы, используемые ими, были невероятно жестокими. Один из борцов, «Мистер Кончики Пальцев», начинал поединки с того, что ломал пальцы у своих противников. Другой же борец, Аррихион, завоевал победу в буквальном смысле ценой своей жизни. В то время, когда соперник пытался его душить, повалив на землю, Аррихион увернулся на мгновение и вывихнул тому палец на ноге. От сильнейшей боли соперник сдался, Аррихиону была присуждена победа, но он в это время уже был мертв.
7. Гонки на колесницах
Олимпийские игры: гонки на колесницах.
Гонки на колесницах были невероятно опасным видом спорта. Обычно в таких гонках принимали участие до 40 колесниц. На поворотах колесницы, сцепившись колесами, часто улетали под откос, а иногда и в толпу зрителей. Известен случай, когда из 21 колесницы до финиша смогла дойти лишь одна. Этот вид спорта на глазах зрителей унес огромное количество жизней. Именно поэтому многие богатые люди, владеющие колесницами, предпочитали в гонках не участвовать, а нанимали для этого других людей.
8. Бег в доспехах
Олимпийские игры: бег в доспехах.
Завершали Олимпийские игры забеги в доспехах, одетых на голое тело. Назывались такие забеги Гоплитодромом. Вес металлических шлема, лат на ногах и шита, в общей сложности, при этом доходил до 30 кг. И в этой тяжелой металлической броне олимпийцы бежали дистанцию в 400 м. Современные спортсмены пытались как-то повторить забег в таком облачении, но из этого ничего не вышло. Им не по силам оказалось пробежать даже 70 метров.
9. Женщины и Олимпийские игры
Олимпийские игры: лишь девственницы, лишь зрители.
Из женщин на Олимпийские игры допускались лишь девственницы и исключительно в качестве зрителей. Знаменитая спартанская женщина-гонщица, Киниска, создала команду для гонок на колесницах, обучила и финансировала их. Но ей самой не разрешили ни участвовать в гонках, ни наблюдать за ними. Киниски была знаменитой гонщицей, дважды одерживала победы в гонках на других соревнованиях, и в ее честь был даже поставлен памятник на олимпийском стадионе. Только увидеть его ей не удалось, и все потому, что она родилась женщиной.
10. Разрушение городских стен
Олимпийские игры: разрушение городских стен.
Атлеты-победители олимпийских игр почитались почти, как боги, их всячески восхваляли, сочиняя в их честь стихи и песни, устанавливая статуи. В завершающий день игр победителей награждали оливковыми венками и они отправлялись домой на колесницах, имея при себе много денег и освобождение от налогов. А жители некоторых городов к их возвращению даже сносили городские стены, и олимпийцы свободно входили в город. Считалось, что тем городам, в которых живут победители игр, самые сильные и достойные мужчины, ничто не может угрожать.
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