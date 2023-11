Деревянный домик, «парящий» над оврагом канадского леса (MORE Cabin, Квебек). | Фото: archdaily.com.

Загородный дом органично вписался в природный ландшафт заповедных лесов Квебека (MORE Cabin, Канада). | Фото: archdaily.com.

Понадобилось два года только на получение разрешения изменить зонирование и приблизить архитектурный объект к водоему (MORE Cabin, Канада).

Консольный дом держится всего на двух опорных блоках небольшого размера, что значительно снизило воздействие на почву (MORE Cabin, Квебек).

Тонкости планировки, расположение и строительства «парящего» лесного дома удовлетворили муниципальные власти, защитников природы, разработчиков проекта и владельца (MORE Cabin, Канада). | Фото: contemporist.com.

Вход в лесной домик организован на вершине холма. | Фото: dymontiger.livejournal.com.

В качестве фундамента лесного дома была создана особая складывающаяся конструкция опорной площадки и сборные детали самого строения (MORE Cabin, Квебек).

Все детали дома были изготовлены на производстве и собраны на месте подрядчиками местной компании (MORE Cabin, Канада).

Главными строительными материалами стали CLT-панели, клееный брус и стекло (MORE Cabin, Канада).

Гостиная может похвастаться фантастическими видами, теплом дровяной печи и стильной мебелью (MORE Cabin, Квебек).

Зона столовой и кухни в «парящем» загородном доме (MORE Cabin, Канада).

Ванная комната расположена между двумя спальнями (MORE Cabin, Канада). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

В опоре, на которой закреплена консоль, установили убежища для исчезающего вида коричневых летучих мышей (MORE Cabin, Квебек).

Канадская компания Kariouk Architects завершила строительство деревянного домика, отвечающего всем требованиям устойчивой архитектуры, чем в полной мере обеспечила сохранность лесного массива Квебека. Его «парящая» конструкция не просто впечатляет , она доказывает, что строительство может быть экологичным и стать прекрасным примером идеального загородного жилища, полностью удовлетворяющего запросы современного человека, для которого отдых «дикарем» – не вариант.Оригинальный лесной дом под названием MORE Cabin, появившийся в лесах Квебека (Канада), стал ярким примером устойчивой архитектуры, популярность которой набирает силу во многих развитых странах, особенно, если дело касается строительства в природной зоне. Расположение объекта вблизи озера в лесном массиве изначально прибавило проблем для проектирования загородного жилища, ведь в Канаде на этот счет выработано множество ограничений и законов, которые нужно выполнять неукоснительно. Действующие нормативы запрещают возводить архитектурные сооружения вблизи водоемов, поэтому потребовалось соблюдение отступа от берега не менее чем на 30 метров. Однако на таком расстоянии находилась скала, а взрывные работы могли повредить значительную часть почвы леса, что также не входило в планы владельца и разработчиков из архитектурной студии Kariouk Architects.Чтобы придерживаться норм и не отступать от своих планов, было решено установить консольное строение на опору в виде стальной мачты (на расстоянии 20 метров от берега), возвышающейся над лесным оврагом, что позволило выдержать 30 м (правда, по воздуху) и не разрушать скалистый склон. После длительных переговоров, касающихся нарушения норм, спустя 2 года были получены все разрешительные документы, ведь альтернативное решение удовлетворило и местный комитет по строительству, и природоохранные организации.– делятся своими впечатлениями от процесса утверждения проекта авторы разработки.Благодаря изобретательности и профессионализму специалистов Kariouk Architects, удалось добиться разрешения на строительство оригинальной конструкции лесной резиденции, что в свою очередь обеспечивает жильцов восхитительными видами на озеро и окружающий живописный пейзаж. Этому поспособствовало расположение окон на уровне верхушек деревьев и даже над ними, что позволило, кстати сказать, реализовать и детскую мечту владельца – стать обладателем домика на дереве.Проектом предусмотрено создание двух фундаментных блоков небольшого размера, поддерживающих как стальную опору-«мачту», которая возвышается над землей на 18 метров, так и часть строения, находящейся на вершине холма. Минимальное вмешательство в структуру участка не нарушила ни экосистему, ни маршруты животных, отправляющихся на водопой. Для уменьшения выбросов углерода в окружающую среду, которой грешат бетонные строения, для создания блоков под опоры использовали углеродоемкий бетон, ну а остальные элементы сделаны из экологичных и облегченных натуральных материалов (трехслойные CLT-панелей, клееный брус), чтобы снизить нагрузку на единственную «мачту».Стоит упомянуть, что при создании опорной площадки для длинной и узкой консоли, выдвинутой вперед на 10 метров (относительно опоры-«мачты»), без инноваций не обошлось, ведь общая длина строения составляет 30 метров, что требовало особой прочности конструкции.Процесс создания «тела» самого дома происходил не в лесу, понадобились производственные мощности и 3D-модели для чистовой отделки каждой CLT-детали и сверления соответствующих отверстий под установку крепежных винтов. Эти работы производили специалисты студии дизайна и цифрового строительства Styxworks из Британской Колумбии, что позволило максимально точно раскроить деревянные детали и подготовить их к сборке на консольной платформе (как обычную мебель от Ikea). Благодаря заводскому изготовлению каркаса удалось снизить не только финансовые и временные затраты, но и минимизировать влияние на экосистему, ведь для доставки сборной конструкции достаточно было небольшого грузовика с прицепом. А с монтажом прекрасно справились подрядчики компании Laverty Homes из Китченера, подключившие к процессу небольшой автомобильный кран.В итоге получился консольный домик площадью 93 квадратных метра, из каждой комнаты и жилой зоны которого открывается захватывающий вид, поскольку две стены дома являются стеклянными, что с учетом ширины строения обеспечивает прекрасный обзор из любого уголка внутреннего пространства.Жилое пространство эффектного загородного дома MORE Cabin разделено: на гостиную, столовую , кухню, две спальни, между которыми находится ванная комната.Поскольку жилище собиралось из идеально отшлифованных и подогнанных CLT-панелей, дополнительной отделки не понадобилось, ведь натуральные поверхности помогают создавать идиллическую обстановку, отлично гармонирующую с живописным окружением без украшательств. Это и предопределило стиль оформления интерьера, оставалось лишь добавить стильную мебель и дровяную печь, отлично справляющуюся с обогревом всего домика.Если говорить о создании комфортных условий для отдыха горожан в MORE Cabin, стоит упомянуть, что домик полностью автономен. Для обеспечения комфортабельных условий для отдыха на лоне природы внедрили солнечные панели, вырабатывающие необходимую электроэнергию; установили насосы, подающие воду из озера; очищающее оборудование и интеллектуальные системы управления, регулирующие все эти процессы и позволяющие рационально использовать ресурсы. В холодное время дровяная печь и солнечные лучи обеспечивают необходимым теплом, в летние месяцы масштабные окна притеняют кроны деревьев, а естественная система вентиляции и близость водоема помогают поддерживать прохладу и обеспечивают свежим воздухом без использования слит-систем.Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что разработчики студии Kariouk Architects позаботились не только о комфортной жизни семьи заказчика, но и о братьях наших местных. Во время установки опорной конструкции в ее структуру интегрировали капсулы-убежища для коричневых летучих мышей, находящихся под угрозой исчезновения. Эти укрытия установлены так, чтобы хищники, способные карабкаться по вертикальным плоскостям, не смогли к ним добраться. Таким образом архитекторы решили внести свою лепту в сохранность вымирающего вида уникальных животных.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: