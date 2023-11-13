Деревянный домик, «парящий» над оврагом канадского леса (MORE Cabin, Квебек). | Фото: archdaily.com.

Загородный дом органично вписался в природный ландшафт заповедных лесов Квебека (MORE Cabin, Канада). | Фото: archdaily.com.

Понадобилось два года только на получение разрешения изменить зонирование и приблизить архитектурный объект к водоему (MORE Cabin, Канада).

Консольный дом держится всего на двух опорных блоках небольшого размера, что значительно снизило воздействие на почву (MORE Cabin, Квебек).

Тонкости планировки, расположение и строительства «парящего» лесного дома удовлетворили муниципальные власти, защитников природы, разработчиков проекта и владельца (MORE Cabin, Канада). | Фото: contemporist.com.

Вход в лесной домик организован на вершине холма. | Фото: dymontiger.livejournal.com.

В качестве фундамента лесного дома была создана особая складывающаяся конструкция опорной площадки и сборные детали самого строения (MORE Cabin, Квебек).

Все детали дома были изготовлены на производстве и собраны на месте подрядчиками местной компании (MORE Cabin, Канада).

Главными строительными материалами стали CLT-панели, клееный брус и стекло (MORE Cabin, Канада).

Гостиная может похвастаться фантастическими видами, теплом дровяной печи и стильной мебелью (MORE Cabin, Квебек).

Зона столовой и кухни в «парящем» загородном доме (MORE Cabin, Канада).

Ванная комната расположена между двумя спальнями (MORE Cabin, Канада). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

В опоре, на которой закреплена консоль, установили убежища для исчезающего вида коричневых летучих мышей (MORE Cabin, Квебек).