С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 394 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lenivka
    Им не хватает миллиона мигрантов таджиков.А ключи от квартир мы в поселке пригородном держали под ковриками у дверей....Страна, где двери...
  • Grandad
    Зато в Исландии есть военная база США и она в НАТО.Страна, где двери...
  • Виктор Александров
    Да, в первые годы после переворота 1917 года большевики грабили страну, вывозили деньги на личные счета за границу, о...Преступление прот...

Деревянный домик, «парящий» над оврагом канадского леса




Канадская компания Kariouk Architects завершила строительство деревянного домика, отвечающего всем требованиям устойчивой архитектуры, чем в полной мере обеспечила сохранность лесного массива Квебека. Его «парящая» конструкция не просто впечатляет, она доказывает, что строительство может быть экологичным и стать прекрасным примером идеального загородного жилища, полностью удовлетворяющего запросы современного человека, для которого отдых «дикарем» – не вариант.

Деревянный домик, «парящий» над оврагом канадского леса (MORE Cabin, Квебек). | Фото: archdaily.com.

Деревянный домик, «парящий» над оврагом канадского леса (MORE Cabin, Квебек). | Фото: archdaily.com.

 
Загородный дом органично вписался в природный ландшафт заповедных лесов Квебека (MORE Cabin, Канада). | Фото: archdaily.com.

Загородный дом органично вписался в природный ландшафт заповедных лесов Квебека (MORE Cabin, Канада). | Фото: archdaily.com.

 

Оригинальный лесной дом под названием MORE Cabin, появившийся в лесах Квебека (Канада), стал ярким примером устойчивой архитектуры, популярность которой набирает силу во многих развитых странах, особенно, если дело касается строительства в природной зоне. Расположение объекта вблизи озера в лесном массиве изначально прибавило проблем для проектирования загородного жилища, ведь в Канаде на этот счет выработано множество ограничений и законов, которые нужно выполнять неукоснительно. Действующие нормативы запрещают возводить архитектурные сооружения вблизи водоемов, поэтому потребовалось соблюдение отступа от берега не менее чем на 30 метров. Однако на таком расстоянии находилась скала, а взрывные работы могли повредить значительную часть почвы леса, что также не входило в планы владельца и разработчиков из архитектурной студии Kariouk Architects.
Понадобилось два года только на получение разрешения изменить зонирование и приблизить архитектурный объект к водоему (MORE Cabin, Канада).

Понадобилось два года только на получение разрешения изменить зонирование и приблизить архитектурный объект к водоему (MORE Cabin, Канада).


Чтобы придерживаться норм и не отступать от своих планов, было решено установить консольное строение на опору в виде стальной мачты (на расстоянии 20 метров от берега), возвышающейся над лесным оврагом, что позволило выдержать 30 м (правда, по воздуху) и не разрушать скалистый склон. После длительных переговоров, касающихся нарушения норм, спустя 2 года были получены все разрешительные документы, ведь альтернативное решение удовлетворило и местный комитет по строительству, и природоохранные организации. «Когда мы показали муниципальным служащим наш проект MORE Cabin, они потеряли дар речи, но все же одобрили наш запрос на изменение зонирования», – делятся своими впечатлениями от процесса утверждения проекта авторы разработки.
Консольный дом держится всего на двух опорных блоках небольшого размера, что значительно снизило воздействие на почву (MORE Cabin, Квебек).

Консольный дом держится всего на двух опорных блоках небольшого размера, что значительно снизило воздействие на почву (MORE Cabin, Квебек).

 

Благодаря изобретательности и профессионализму специалистов Kariouk Architects, удалось добиться разрешения на строительство оригинальной конструкции лесной резиденции, что в свою очередь обеспечивает жильцов восхитительными видами на озеро и окружающий живописный пейзаж. Этому поспособствовало расположение окон на уровне верхушек деревьев и даже над ними, что позволило, кстати сказать, реализовать и детскую мечту владельца – стать обладателем домика на дереве.
Тонкости планировки, расположение и строительства «парящего» лесного дома удовлетворили муниципальные власти, защитников природы, разработчиков проекта и владельца (MORE Cabin, Канада). | Фото: contemporist.com.

Тонкости планировки, расположение и строительства «парящего» лесного дома удовлетворили муниципальные власти, защитников природы, разработчиков проекта и владельца (MORE Cabin, Канада). | Фото: contemporist.com.

 
Вход в лесной домик организован на вершине холма. | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Вход в лесной домик организован на вершине холма. | Фото: dymontiger.livejournal.com.

 

Особенности строительства MORE Cabin: Проектом предусмотрено создание двух фундаментных блоков небольшого размера, поддерживающих как стальную опору-«мачту», которая возвышается над землей на 18 метров, так и часть строения, находящейся на вершине холма. Минимальное вмешательство в структуру участка не нарушила ни экосистему, ни маршруты животных, отправляющихся на водопой. Для уменьшения выбросов углерода в окружающую среду, которой грешат бетонные строения, для создания блоков под опоры использовали углеродоемкий бетон, ну а остальные элементы сделаны из экологичных и облегченных натуральных материалов (трехслойные CLT-панелей, клееный брус), чтобы снизить нагрузку на единственную «мачту».
В качестве фундамента лесного дома была создана особая складывающаяся конструкция опорной площадки и сборные детали самого строения (MORE Cabin, Квебек).

В качестве фундамента лесного дома была создана особая складывающаяся конструкция опорной площадки и сборные детали самого строения (MORE Cabin, Квебек).

 

Стоит упомянуть, что при создании опорной площадки для длинной и узкой консоли, выдвинутой вперед на 10 метров (относительно опоры-«мачты»), без инноваций не обошлось, ведь общая длина строения составляет 30 метров, что требовало особой прочности конструкции.
Все детали дома были изготовлены на производстве и собраны на месте подрядчиками местной компании (MORE Cabin, Канада).

Все детали дома были изготовлены на производстве и собраны на месте подрядчиками местной компании (MORE Cabin, Канада).

 
Главными строительными материалами стали CLT-панели, клееный брус и стекло (MORE Cabin, Канада).

Главными строительными материалами стали CLT-панели, клееный брус и стекло (MORE Cabin, Канада).

 

Процесс создания «тела» самого дома происходил не в лесу, понадобились производственные мощности и 3D-модели для чистовой отделки каждой CLT-детали и сверления соответствующих отверстий под установку крепежных винтов. Эти работы производили специалисты студии дизайна и цифрового строительства Styxworks из Британской Колумбии, что позволило максимально точно раскроить деревянные детали и подготовить их к сборке на консольной платформе (как обычную мебель от Ikea). Благодаря заводскому изготовлению каркаса удалось снизить не только финансовые и временные затраты, но и минимизировать влияние на экосистему, ведь для доставки сборной конструкции достаточно было небольшого грузовика с прицепом. А с монтажом прекрасно справились подрядчики компании Laverty Homes из Китченера, подключившие к процессу небольшой автомобильный кран.
Гостиная может похвастаться фантастическими видами, теплом дровяной печи и стильной мебелью (MORE Cabin, Квебек).

Гостиная может похвастаться фантастическими видами, теплом дровяной печи и стильной мебелью (MORE Cabin, Квебек).

 

В итоге получился консольный домик площадью 93 квадратных метра, из каждой комнаты и жилой зоны которого открывается захватывающий вид, поскольку две стены дома являются стеклянными, что с учетом ширины строения обеспечивает прекрасный обзор из любого уголка внутреннего пространства.
Зона столовой и кухни в «парящем» загородном доме (MORE Cabin, Канада).

Зона столовой и кухни в «парящем» загородном доме (MORE Cabin, Канада).

 

Жилое пространство эффектного загородного дома MORE Cabin разделено: на гостиную, столовую, кухню, две спальни, между которыми находится ванная комната.
Ванная комната расположена между двумя спальнями (MORE Cabin, Канада). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

Ванная комната расположена между двумя спальнями (MORE Cabin, Канада). | Фото: dymontiger.livejournal.com.

 

Поскольку жилище собиралось из идеально отшлифованных и подогнанных CLT-панелей, дополнительной отделки не понадобилось, ведь натуральные поверхности помогают создавать идиллическую обстановку, отлично гармонирующую с живописным окружением без украшательств. Это и предопределило стиль оформления интерьера, оставалось лишь добавить стильную мебель и дровяную печь, отлично справляющуюся с обогревом всего домика.

Если говорить о создании комфортных условий для отдыха горожан в MORE Cabin, стоит упомянуть, что домик полностью автономен. Для обеспечения комфортабельных условий для отдыха на лоне природы внедрили солнечные панели, вырабатывающие необходимую электроэнергию; установили насосы, подающие воду из озера; очищающее оборудование и интеллектуальные системы управления, регулирующие все эти процессы и позволяющие рационально использовать ресурсы. В холодное время дровяная печь и солнечные лучи обеспечивают необходимым теплом, в летние месяцы масштабные окна притеняют кроны деревьев, а естественная система вентиляции и близость водоема помогают поддерживать прохладу и обеспечивают свежим воздухом без использования слит-систем.
В опоре, на которой закреплена консоль, установили убежища для исчезающего вида коричневых летучих мышей (MORE Cabin, Квебек).

В опоре, на которой закреплена консоль, установили убежища для исчезающего вида коричневых летучих мышей (MORE Cabin, Квебек).

 

Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание на то, что разработчики студии Kariouk Architects позаботились не только о комфортной жизни семьи заказчика, но и о братьях наших местных. Во время установки опорной конструкции в ее структуру интегрировали капсулы-убежища для коричневых летучих мышей, находящихся под угрозой исчезновения. Эти укрытия установлены так, чтобы хищники, способные карабкаться по вертикальным плоскостям, не смогли к ним добраться. Таким образом архитекторы решили внести свою лепту в сохранность вымирающего вида уникальных животных.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх