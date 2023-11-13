Для чего в Турции подают кофе вместе со стаканом холодной воды

Турция и кофе - это почти слова синонимы. |Фото: pulse.mail.ru.

Но на самом деле традиция родилась не в Турции. |Фото: about-tea.ru.







Первыми так пить придумали греки. |Фото: ru.pinterest.com.

Так намного вкуснее. ¦Фото: kaminia.ru.