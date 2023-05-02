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Одно упражнение для красивой осанки

Сутулость – это не только эстетический недостаток. Пренебрегая упражнениями для осанки, Вы наносите вред многим важным органам – сердцу, легким, желудку, поджелудочной железе, которые вынуждены функционировать в «сдавленном» положении. Более того, сутулость приводит к тому, что со временем мышцы груди укорачиваются, «пряча» и красивый бюст.

Одно упражнение для красивой осанки

Из-за Вашей лени (именно лени, а не нехватки времени) такое некомфортное положение для внутренних органов может вылиться в целый ряд болезней, в зависимости от ваших особенностей и предрасположенностей.

Таким образом, красивая осанка – это не только красота, но профилактика и здоровье в чистом виде. Во многом для красивой осанки помогает всего одно упражнение, которое дополнительно ещё и подтягивает ягодичные мышцы, делая вашу попу упругой и красивой:

 

Исходное положение и выполнение: лежа на животе, руки вдоль туловища, ноги фиксируем, поднимаем верхнюю часть тела от пола. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 раз.

Занимайтесь им по 15 минут 3 раза в неделю – и ваша осанка будет идеальной!

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