Сутулость – это не только эстетический недостаток. Пренебрегая упражнениями для осанки, Вы наносите вред многим важным органам – сердцу, легким, желудку, поджелудочной железе, которые вынуждены функционировать в «сдавленном» положении. Более того, сутулость приводит к тому, что со временем мышцы груди укорачиваются, «пряча» и красивый бюст.
Из-за Вашей лени (именно лени, а не нехватки времени) такое некомфортное положение для внутренних органов может вылиться в целый ряд болезней, в зависимости от ваших особенностей и предрасположенностей.
Таким образом, красивая осанка – это не только красота, но профилактика и здоровье в чистом виде. Во многом для красивой осанки помогает всего одно упражнение, которое дополнительно ещё и подтягивает ягодичные мышцы, делая вашу попу упругой и красивой:
Исходное положение и выполнение: лежа на животе, руки вдоль туловища, ноги фиксируем, поднимаем верхнюю часть тела от пола. Выполняйте 3-4 подхода по 10-15 раз.
Занимайтесь им по 15 минут 3 раза в неделю – и ваша осанка будет идеальной!
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Одно упражнение для красивой осанки
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