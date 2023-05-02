Самые сексуальные женщины-каскадёры современности

Существует не так много вещей, более привлекательных, чем горячие красотки, способные надрать кому-нибудь задницу, и именно поэтому всем нам так нравятся женщины в роли героинь остросюжетных фильмов. От Чудо-Женщины до Принцессы Леи — существует бесконечный список сексуальных экранных героинь, дерущихся так, что всем сразу хочется начать заниматься смешанными боевыми искусствами. Но всё дело в том, что на самом деле дерутся не сами актрисы, а их дублёрши.
Дублёры не получают мирового признания, но они совершают рискованные трюки, поэтому без них фильмы были бы гораздо скучнее. По существу, эти люди делают грязную работу, в то время как все их заслуги приписываются знаменитостям. Как бы то ни было, дублёры уж точно знают, зачем они это делают. Они делают это вовсе не ради славы, а потому что им нравится выполнять эти сложные, замысловатые трюки.
От простых сальто до неистовой, экстремальной езды — у актрис, играющих женских персонажей в остросюжетных фильмах, есть дублёры-каскадёры для выполнения самых рискованных трюков. А знаете, почему вы не понимаете, когда именно ваши любимые горячие красотки были заменены дублёрами? Потому что их дублёры такие же курящие, как и они. Зои Салдана? Дженнифер Лоуренс? Роузи Хантингтон-Уайтли? Да, у них у всех есть дублёры.
Чтобы вы не принялись лихорадочно искать в Интернете этих великолепных «железных» леди, мы собрали их здесь для вас! Ознакомьтесь с этими десятью самыми сексуальными дублёршами героинь остросюжетных фильмов:
10. Моник Гэндертон (Monique Ganderton) — дублёр Кары Делевинь (Cara Delevigne)
Иногда Канада преподносит нам чудесные подарки, и Моник — один из них. Модель, ставшая актрисой и каскадёром, всегда была поклонником спорта. Хотя изначально она хотела заниматься журналистикой, беседа с Сильвестром Сталлоне (да, с самим Рокки!) вдохновила её резко изменить планы и окунуться в мир трюков и киносъёмок.
От прекрасного владения мячом до захватывающих дух прыжков с крыш, существует не так много трюков, которые бы не попробовала эта профессионалка. Она дублировала Кару Делевинь в фильме «Отряд самоубийц», который скоро выйдет на экраны, Фамке Янссен (Famke Janssen) в фильме «Охотники на ведьм» и Ребекку Холл (Rebecca Hall) в фильме «Железный человек 3″. А ещё ей выпало играть Смерть в предстоящем фантастическом боевике «Люди Икс: Апокалипсис». Да, она убивает.
9. Жанин Карлтон (Janene Carleton) — снималась в фильме «Дэдпул»
Канада одарила нас ещё раз! В высоко оцененном, судя по кассовым сборам, хите «Дэдпул» Жанин дублировала и водила машину вместо прекрасной актрисы Морены Баккарин (Morena Baccarin). Как и многие другие женщины-каскадёры, она всегда была очень активной, участвовала в скачках, работала личным тренером, была фитнес-моделью и немного занималась смешанными боевыми искусствами.
Хотя удивительно, что именно работа с лошадьми привела её в каскадёрский кинематографический мир. Она тренировала лошадей для съёмок в фильмах и давала актёрам уроки верховой езды, пока случайно не использовала свои атлетические навыки для выполнения трюков. На официальном сайте Жанин написано, что она стремится «сотрудничать с единомышленниками и сниматься в фильмах, которые не только развлекают, но и учат, вдохновляют и содействуют позитивной и мирной эволюции человечества».
8. Тара Мэкен (Tara Macken) — дублировала Зои Салдана (Zoe Saldana)
Родившись в Кувейте в семье филиппинки и ирландца, эта женщина стала прекрасным воплощением смешения двух разных культур. Актриса и каскадёр, выполнявшая захватывающие трюки в таких фильмах, как «Форсаж 7″, «Дивергент» и «Трансформеры 4″, она также дублировала Зои Салдана в фильме «Стражи галактики».
Помимо впечатляющего набора её кинематографических навыков, есть ещё кое-что необычное, что вам было бы интересно о ней узнать. Она родилась в машине, прошла квалификационный турнир в юношеских олимпийских играх в Азии в составе сборной по скалолазанию и является заядлой «мясорубкой» (имеется в виду, что она ради удовольствия любит пробираться сквозь заросли джунглей). Эта самопровозглашённая ниндзя не только физически привлекательна, но и явно полна задора.
7. Наташа Хопкинс (Natascha Hopkins) — снималась в фильме «Безумный Макс»
От постапокалиптического боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» до биографического фильма «Прямиком из Комптона», этой уроженке Германии не привыкать к кассовым хитам. Она не только профессиональный каскадёр и актриса, но также основатель и дизайнер спортивной линии одежды Capo-Nata Apparel.
Она создала бренд Capo-Nata, почувствовав пустеющую нишу на рынке функциональных и модных предметов одежды. Сама же Наташа — активная девчонка, имеющая такие хобби, как кикбоксинг, горячая йога, туризм, флагбол и много других. Выросшая на занятиях гимнастикой, она перешла на каскадёрское поприще почти естественным образом, так как многие женщины-каскадёры перед выполнением трюков занимаются акробатикой или каким-либо видом боевых искусств.
6. Хелена Баррет (Helena Barrett) — дублёр Эми Адамс (Amy Adams)
Будьте внимательны, когда будете смотреть фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» в марте этого года, потому что вы можете увидеть Хелену, играющую вместо Эми Адамс, которая исполняет роль Лоис Лейн. В списке фильмов, в которых она снималась, такие картины, как «Трансформеры 4″, «Железный человек» и много других.
Наряду с работой в знаменитых блокбастерах и популярных телесериалах, таких как «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист», она также выступала в живом представлении «Waterworld: A Live Sea War Spectacular» от студии Universal Studios. И конечно, она не только каскадёр, но также и актриса, исполнявшая роль сержанта МакБаттера в фильме «Злостный видеоигровой задрот: Кино», а также дублировала Оливию Уайльд (Olivia Wilde) в горячей разоблачающей сцене в «Докторе Хаусе», что, безусловно, стоит увидеть!
5. Хайди Манимейкер (Heidi Moneymaker) — живёт в соответствии со своей фамилией (в переводе с англ. «moneymaker» означает «удачливый бизнесмен, выгодное дело», прим. пер.)
Любому человеку с подобной фамилией лучше иметь солидную репутацию, чтобы выглядеть так же хорошо, как она звучит, и Хайди не забывает об этом. Она — одна из наиболее известных женщин-каскадёров. Часто дублирует потрясающую и знойную Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) в таких фильмах, как «Первый мститель: Гражданская война», «Мстители 2″ и «Железный человек 2″.
Как большинство её коллег по цеху, в студенческие годы она занималась гимнастикой, получая за свои способности многочисленные награды от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). В фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2″ Хайди фактически работала бок о бок со своей сестрой Рене Манимейкер (Renae Moneymaker), которая во время трюков дублировала Дженнифер Лоуренс.
4. Кейтлин Дешель (Caitlin Dechelle) — дублировала Ронду Раузи (Ronda Rousey)
Если вы думаете, что Ронда Раузи крута, то вам стоит узнать, что в фильме «Форсаж 7″ её дублировала Кейтлин Дешель. Чемпионка мира по боевым искусствам (и сейчас мы говорим не о Раузи) родилась и выросла в Майами, штат Флорида. В возрасте 13 лет она начала работать вместе с Майком Чатом (Mike Chat) (Синий Могучий рейнджер) и была приглашена лично Джеки Чаном (Jackie Chan) сыграть с ним одну из главных ролей в фильме «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак».
Достаточно лишь беглого взгляда по галерее фотографий на сайте Кейтлин, чтобы понять, что они с Джеки Чаном лучшие друзья. Если и это вас не впечатляет, то добавим, что она дублировала Джиджи Хадид (Gigi Hadid) в видеоклипе «Bad Blood” Тейлор Свифт (Taylor Swift), получившей в 2015 году за него премию Video Music Awards в номинации «Видео года».
3. Майя Эро (Maja Aro) — одна из лучших в профессии
Прыжки с крыш и драки с мужчинами — всего лишь ещё один день из жизни этой женщины-каскадёра. Брюнетка из Канады дублировала Джемму Артертон (Gemma Arterton) в роли Гретель в фильме «Охотники на ведьм», а также снималась в таких телесериалах, как «Стрела», «Однажды в сказке» и «Сверхъестественное».
В 2015 году Майя стала обладателем первой в истории премии Artemis Stunt Warrior Award, вручаемой за лучшие трюки в кино, которая прошла в рамках впервые проводимого кинофестиваля, организованного киностудией Artemis, «Женщины в боевиках» (Artemis Women in Action Film Festival). Она была награждена за преданность делу и выполнение сложнейших трюков на протяжении многих лет.
Забавный факт: Майя (в прошлом — Майя Стейс-Смит (Maja Stace-Smith)) и её муж Джеффри Эро (Jefferey Aro) (в прошлом — Джеффри Онг (Jefferey Ong)) сменили свои фамилии на Эро в честь места, где состоялась их помолвка — горы Килимандажро. Джефф также каскадёр и постановщик трюков.
2. Оливия Джексон (Olivia Jackson) — дублировала Миллу Йовович (Milla Jovovich)
Эта прекрасная женщина-каскадёр родом из Кейптауна, Южная Африка. Если вы читали о ней где-нибудь в последнее время, то наверняка это были нехорошие новости. Исполняя трюк во время погони на мотоцикле вместо Миллы Йовович на съёмках фильма «Обитель зла 6″, она врезалась в металлический съёмочный кран. Она была помещена в искусственную кому и перенесла операцию на позвоночнике.
После этого несчастного случая актриса Мила Йовович опубликовала на своей страничке в Facebook длинный пост, в котором написала, что это просто чудо, что Оливия выжила, и попросила всех молиться за её полное выздоровление. Ранее Оливия выполняла трюки в фильме «Звёздные войны: Пробуждение Силы» и дублировала Роузи Хантингтон-Уайтли в фильме «Безумный Макс 4: Дорога ярости».
1. Джоанна Беннетт (Joanna Bennett) — и это всё она
Как вы думаете, что общего у фильмов «Судная ночь 2″, «Инсургент», «Первый мститель: Гражданская война» и видеоклипа на песню Тейлор Свифт «Bad Blood”? Джоанна, вот что! Эта блондинка занималась гимнастикой в Калифорнийском университете в Беркли, где изучала политологию.
Её каскадёрские навыки безграничны: от батута, виртуозного вождения и тросовой работы до сноубординга, боевых искусств и тяжёлой атлетики. Резюме Джоанны Беннетт также включает в себя неизменное участие в качестве дублёра в таких телевизионных сериалах, как «Добиться или сломаться», «Гримм» и «Библиотекари».
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