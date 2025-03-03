Самые странные церкви нашей планеты

Церковь – это не просто здание, куда можно прийти, чтобы помолиться или крестить детей. Это сооружение уже давно стало символом веры, убежищем для страждущих и источником силы для тех, кто сбился с пути.



И в этом мире очень много необычных церквей. Все они отличаются от себе подобных разными факторами: одна построена из необычных материалов, другая считается самой южной церковью в мире, а третья и вовсе находится под землей.

Ставкирка в Боргунне (1180 – 1250), Лердал, Норвегия.

Церковь Лас-Лахас (1949), Колумбия.

Хатльгримскиркья (1986), Рейкьявик, Исландия.

Часовня тернового венца (1980), Эврика-Спрингс, Арканзас.

Церковь Темппелиаукио (1969), Хельсинки, Финляндия.

Сан Мигель Дель Фай (10-ый век), Каталония, Испания.

Церковь Святой Троицы (2004), Ватерлоо, Антарктика.

Метеоры (XIV век), Фессалия, Греция.

Сен-Жан (XII век), Обтер-сюр-Дрон, Франция.

Базилика святого Пия X (1958), Лурд, Франция.

Храм Святого Семейства (1882-наст. Время), Барселона, Испания.