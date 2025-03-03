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С нами не соскучишься!

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Заброшенная китайская деревня, полностью заросшая плющом

NaVoTe.ru хочет показать вам, как природа удивительным образом утилизирует человеческие постройки.

В устье реки Янцзы у восточного побережья Китая есть маленький остров,а на острове — рыбацкий посёлок, давным-давно оставленный жителями. Постепенно, день за днём, ползучие растения, такие как плющ, покрывали стены домов, пока вся деревенька Хату Ва не поросла зелёным покрывалом.
Жители острова оставили его после экономического переворота, случившегося в Китае, вследствие чего добыча рыбы вручную стала невыгодным занятием. Природа отвоевала обратно свою территорию и превратила деревушку в сказочную страну гномов.











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