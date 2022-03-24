Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    О, пидорный хохол Сирию вспомнил... Можно подумать твои нацбаты лучше?10 страшных оруди...
  • Александр
    Казалось бы, что комсомол - это продолжение пионерии. Более высшая ступень.  Но на деле членство в пионерской организ...История и роль пи...
  • Олег Татьянин
    Движки поначалу может и снимали, но потом перестали. И сейчас, если постараться, на просторах интернета можно найти 0...7 малоизвестных ф...

Экономное отопление в теплице

В межсезонье периодические заморозки уже никого не удивляют. Однако от этого очень часто страдает молодая рассада. Чтобы не таскать кассеты и горшки с рассадой из теплицы в дом и обратно, соорудите простое отопление из свечи.

Экономное отопление в теплице

Помимо свечи, вам также потребуется алебастр и консервные банки. На дно банки налейте алебастр, установите свечу. Свечу всё же лучше выбирать потолще, чтобы она дольше горела.

Экономное отопление в теплице

Когда алебастр застынет, налейте подсолнечное масло до верха. Не используйте самое дешёвое масло, так как из-за него фитиль может покрыться нагаром. Остаётся дело за малым — зажечь свечу, установить её в старое ведро.

Экономное отопление в теплице

И накрыть крышкой с отверстиями. Таких ведер понадобится как минимум 5 шт. на большую теплицу. Больше ведер — больше тепла. Для маленькой теплички достаточно 1-2 ведер.

Экономное отопление в теплице

За ночь постоянного, непрерывного горения свеча не израсходуется. Её хватит примерно на 2-3 дня. Масло можно периодически подливать. Когда свеча прогорит, конструкцию нужно будет собрать заново, если отопление теплицы ещё требуется. Температура с улицей будет различаться как минимум в 4-7 градусов.

Экономное отопление в теплице

Подробнее о том, как отопить теплицу в межсезонье свечой, смотрите в видео ниже:

Ссылка на первоисточник
отоплениеТеплица
Обсудить

Картина дня

наверх