Экономное отопление в теплице

В межсезонье периодические заморозки уже никого не удивляют. Однако от этого очень часто страдает молодая рассада. Чтобы не таскать кассеты и горшки с рассадой из теплицы в дом и обратно, соорудите простое отопление из свечи.







Помимо свечи, вам также потребуется алебастр и консервные банки. На дно банки налейте алебастр, установите свечу. Свечу всё же лучше выбирать потолще, чтобы она дольше горела.







Когда алебастр застынет, налейте подсолнечное масло до верха. Не используйте самое дешёвое масло, так как из-за него фитиль может покрыться нагаром. Остаётся дело за малым — зажечь свечу, установить её в старое ведро.







И накрыть крышкой с отверстиями. Таких ведер понадобится как минимум 5 шт. на большую теплицу. Больше ведер — больше тепла. Для маленькой теплички достаточно 1-2 ведер.







За ночь постоянного, непрерывного горения свеча не израсходуется. Её хватит примерно на 2-3 дня. Масло можно периодически подливать. Когда свеча прогорит, конструкцию нужно будет собрать заново, если отопление теплицы ещё требуется. Температура с улицей будет различаться как минимум в 4-7 градусов.







Подробнее о том, как отопить теплицу в межсезонье свечой, смотрите в видео ниже:



