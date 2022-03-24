Как быстро и качественно вырастить рассаду

Выращивание культур самостоятельно, из семян — занятие увлекательное для многих садоводов. Чтобы даже туговсхожие семена быстрее взошли, воспользуйтесь простым и рабочим советом.







Семена быстро всходят в кокосовом субстрате. Поскольку он очень рыхлый, влагоёмкий, воздухопроницаемый, то корни моментально оплетают почву и укрепляются. При посеве семян на рассаду в кокосовый субстрат вы увидите быстрый рост рассады.







Уже через 2 недели её можно будет пикировать. Ранняя пикировка позволит рассаде вырасти крепкой, коренастой и с хорошей корневой системой!







Подробнее о том, как посеять семена в кокосовый субстрат, смотрите в видео ниже:



