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Как быстро и качественно вырастить рассаду

Выращивание культур самостоятельно, из семян — занятие увлекательное для многих садоводов. Чтобы даже туговсхожие семена быстрее взошли, воспользуйтесь простым и рабочим советом.

Как быстро и качественно вырастить рассаду

Семена быстро всходят в кокосовом субстрате. Поскольку он очень рыхлый, влагоёмкий, воздухопроницаемый, то корни моментально оплетают почву и укрепляются. При посеве семян на рассаду в кокосовый субстрат вы увидите быстрый рост рассады.

Как быстро и качественно вырастить рассаду

Уже через 2 недели её можно будет пикировать. Ранняя пикировка позволит рассаде вырасти крепкой, коренастой и с хорошей корневой системой!

Как быстро и качественно вырастить рассаду

Подробнее о том, как посеять семена в кокосовый субстрат, смотрите в видео ниже:




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