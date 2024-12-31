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Захватывающая красота Австралии

Австралия — одна из уникальнейших стран для туризма. Любого, кто приедет отдыхать сюда, ждет множество национальных парков, огромные территории нетронутой дикой природы и самобытная культура. Вот 25 самых красивых мест Австралии.

Захватывающая красота Австралии


Захватывающая красота Австралии

1. Скала Улуру (Эрс-Рок), Северная территория.

Захватывающая красота Австралии

2. Острова Маккуори, южная часть Тихого океана.



Захватывающая красота Австралии

3. Пляж Бонди, Сидней.

Захватывающая красота Австралии

4. Те-Пиннаклс, Национальный парк Намбунг.

Захватывающая красота Австралии

5. Остров Лорд-Хау, Новый Южный Уэльс.

Захватывающая красота Австралии

6. Холмы Гласс-Хаус, Квинсленд.

Захватывающая красота Австралии

7. Скалы Двенадцать апостолов, национальный парк Порт-Кэмпбелл.

Захватывающая красота Австралии

8. Remarkable Rocks, остров Кенгуру, Южная Австралия.

Захватывающая красота Австралии

9. Уайтхейвен Бич, Уитсанди, Квинсленд.

Захватывающая красота Австралии

10. Национальный парк «Стены Иерусалима», остров Тасмания.

Захватывающая красота Австралии

11. Долина Ярра, штат Виктория.

Захватывающая красота Австралии

12. Горы Бангл-Бангл, Национальный парк Пурнулулу, Западная Австралия.

Захватывающая красота Австралии

13. Риф Нингалу, Западная Австралия.

Захватывающая красота Австралии

14. Дорога Black Spur Drive, штат Виктория.

Захватывающая красота Австралии

15. Большой Барьерный риф, Квинсленд.

Захватывающая красота Австралии

16. Гора Хотам, Австралийские Альпы, штат Виктория.

Захватывающая красота Австралии

17. Национальный парк Какаду, Северная территория.

Захватывающая красота Австралии

18. Озеро Хиллиер, остров Мидл-Айленд.

Захватывающая красота Австралии

19. Горы Флиндерс, Южная Австралия.

Захватывающая красота Австралии

20. Пруды в Национальном парке Piccaninnie Ponds.

Захватывающая красота Австралии

21. Национальный парк Кейп Ле Гранд, Западная Австралия.

Захватывающая красота Австралии

22. Бухта Wineglass, Национальный парк Фрейцинет, остров Тасмания.

Захватывающая красота Австралии

23. Побережье, Голд-Кост, Квинсленд.

Захватывающая красота Австралии

24. Водопад Уолламан, Национальный парк Girringun.

Захватывающая красота Австралии

25. Скала Три Сестры, Голубые горы, Новый Южный Уэльс.

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