Что за миниатюрные дворцы можно разглядеть на фасадах зданий периода Османской империи

Прогуливаясь по извилистым улочкам старинных турецких городов, можно заметить изысканные мини-дворцы, закрепленные на стенах важных зданий, таких как мечети, караван-сараи, мосты, библиотеки, школы и фонтаны. Эти чудные творения появились во времена правления Османской империи и сейчас представляют особую художественную ценность.
Bird palaces – миниатюрные дворцы на фасадах мечети и медресе, появившиеся в период существования Османской империи (Стамбул, Турция).
Bird palaces на фасаде мечети Аязма (Ускюдар, Стамбул). | Фото: sabah.com.tr.
Османская империя оставила неизгладимый след в истории многих государств и архитектура является одним из главных и значимых достижений, прекрасно сохранившихся до наших дней. Расширяя границы владения, османы строили потрясающие воображение простого населения здания, поражающие своим размахом и красотой, которые способствовали распространению религии и основ государственности. Наряду с традиционными элементами культуры, религии и архитектуры, которые угадываются в каждом элементе исторических зданий, можно заметить миниатюрные структуры больше напоминающие роскошные дворцы. И если в XIII-XIX вв. они ни у кого не вызывали удивления (ну разве что подталкивали к соревнованиям, у кого красивее и функциональней), то современники, отошедшие от османских традиций и исторических нюансов, теряются лишь в догадках.
«Птичий особняк» на фасаде медресе (школы) Баязида Сейида Гасан-паши (Стамбул). | Фото: bartarinha.ir.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что мини-дворцы являлись домами для птиц, их старались построить на всех мало-мальски значимых объектах, таких как дворцы правителей, мечети, мавзолеи, постоялые дворы (караван-сараи), общественные комплексы (больницы, школы, библиотеки, бани), инженерные сооружения (мосты, дамбы, цистерны, акведуки, городские фонтаны), частные дома. Чтобы уберечь мелких пернатых от непогоды и природных хищников, их строили на достаточной высоте, правда, не во все времена так упражнялись в мастерстве сами ремесленники и архитекторы. Когда правители начали поощрять строительство убежищ для птиц, большинство даже самых значимых архитектурных объектов возводилось из древесины, так что домики были соответственно деревянными и более скромными.
В «Птичьих дворцах» запросто можно увидеть арочные галереи и купола (Турция). | Фото: goodnewsnetwork.org.
Примечательно: С XIII века строительство безопасных убежищ, которые впоследствии стали называть Bird palaces («Птичий дворец»), считалось эстетическим выражением сострадания к животным. Это чувство вполне осязаемо отражено во многих аспектах культуры, религии и в устоях жизни общества османо-исламской цивилизации. У османов издревле считалось, что все, кто строит домики для беззащитных птиц и зверей непременно получат вознаграждение от всевышнего. Причем забота о братьях наших меньших проявлялась на высоком уровне и не ограничивалась лишь скворечниками, пусть и роскошными. В Гурабахане-и Лаклакан, например, в XIX веке построили целую больницу для птиц, особенное внимание уделяя перелетным пернатым, среди которых аисты были в самом большом почете.
На фасадах встречаются и более скромные «птичьи особняки» (Турция). | Фото: bing.com.
Если простолюдины выражали сострадание к ласточкам, воробьям и синицам в виде изготовления деревянных домиков, то элита и правители стремились построить более изысканные убежища. С легкой руки 28-го властелина Османской империи, султана Селима III были построены первые «Птичьи дворцы». Это он пожелал, чтобы на стенах мечети Селимие были пристроены два скворечника, вид которых должен был напоминать настоящие особняки. С тех пор при строительстве особо важных общественных и религиозных объектов, да и просто особняков высокопоставленных членов османской империи стали появляться потрясающие «птичьи апартаменты», которые смело можно назвать шедеврами.
Оригинальные скворечники исчезают вместе с самими зданиями (Турция). | Фото: islamosfera.ru.
Как правило, домики для птиц строились на высоте, обычно под карнизами, предпочитая размещать их на более теплой южной стороне зданий, чтобы защитить птиц от холодного ветра. При этом они находились в тени от карниза, чтобы оградить убежища особо нежных городских пернатых от чрезмерного перегрева солнечными лучами.
Каменные скворечники под карнизами не такие эффектные, но не менее функциональные (Турция). | Фото: uzay.org.
В зависимости от того, как они были построены, существовали два типа птичьих домиков. Одни скворечники были встроены в стены в виде замысловатого лабиринта. Они были малозаметными объектами, которые не видны прохожими, но являлись очень даже полезными для самих пернатых, поскольку надежно спасали от непогоды и служили столовой в голодную пору, а лето водопоем.
Скворечники периода Османской империи имеют особую художественную ценность (Турция). | Фото: atlasobscura.com.
Другие домики для птиц были спроектированы в виде выступов или эркеров из стены. Вот они-то были и функциональными, и художественными шедеврами.
Строительство этих миниатюрных убежищ велось по всем правилам архитектуры, здесь можно увидеть балконы с изысканными балясинами, террасы за решетчатыми ограждениями, арочные окна и дверные проемы, купола и минареты с полумесяцем на каждой вершине, потайные «комнаты», ленточные «взлетно-посадочные» выступы, специальные поилки и кормушки, которые ежедневно пополнялись провиантом и водой. За этим следили специальные люди, если речь шла о религиозных, общественных или инженерных зданиях, в частных же домовладениях за птицами ухаживали владельцы или их прислуга.
«Птичьи домики» без изысков были не менее значимыми в качестве убежища (Стамбул, Турция). | Фото: atlasobscura.com.
Стоит отметить, что вне зависимости от типа необычных скворечников они были построены так, чтобы птицы могли не только безопасно передохнуть, переночевать или пропитаться в зимнюю пору. Многие из них были сделаны так, чтобы пернатые могли гнездиться.
Строительство «Птичьих особняков» поощрялось властями и религией (Турция).
Эта традиция в той или иной степени поддерживалась на протяжении истории существования Османской империи (1299–1922 гг.) и продолжается по сей день, хотя и не в соревновательном темпе, как в последние столетия ее существования.
«Птичьи дворцы» можно увидеть в любом историческом городе Турции.
К счастью, не только современные скворечники украшают деревья парков и прогулочных городских зон, на стенах исторических зданий, построенных в свое время из камня сохранились остатки роскошных «Птичьих дворцов», которые и привлекают к себе внимание любознательных путешественников, сумевших разглядеть столь крошечные творения. Многие муниципалитеты стараются сохранить культурное наследие, поддерживая целостность как самих памятников архитектуры, так и крошечных шедевров, призванных предоставить убежище для пернатых друзей.
Оригинальные убежища популярны среди сегодняшних пернатых (Турция).
Традиция строительства скворечников, которая досталась Турции в наследство от Османской империи, в какой-то степени продолжается и сегодня, хотя и не с таким размахом. Имеются даже компании, специализирующиеся на изготовлении скворечников, среди которых выделяются Yıldız Wood и Wooden Bird House. Совсем недавно под руководством Озлема Озера Тугала, преподавателя Профессиональной школы технических наук Стамбульского университета (факультет «Стеклокерамика и керамика»), были организованы выставки, фотоколлекций под названием «Скворечники и фонтаны: особняки Сирджи в сердце наших предков», призванные сохранить наследие и возобновить традиции.
