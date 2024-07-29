(Не)забудь про душ: чем пахнут дизайнерские футболки за 199$

Ироничные футболки от от Hiro Clark и Le Labo
Говорят, нет аромата приятнее запаха кожи любимого человека. Но романтика – романтикой, а о душе (и душЕ) забывать не стоит. Да и парфюмеры с этим высказыванием вряд ли согласятся. Не зря ведь они месяцами и годами экспериментируют в лабораториях, чтобы после разлить по бутылочкам красоту, привлекательность или богатство в концентрациях EDT и EDP.
Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo
Что нужно, дабы выглядеть расслабленно, стильно и круто, как поп-звезда или модель в перерывах между съёмками? Рецепт прост: удобная футболка с ироничной надписью и дорогой парфюм. Работает и на мальчиках, и на девочках. А дизайнер Hiro Clark и нишевый парфюмерный дом Le Labo решили пойти ещё и дальше и объединить оба этих секретных ингредиента. Взболтали, не смешивали и выпустили серию футболок-унисекс с шикарным ароматом.
Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo
Как выглядит дорогая дизайнерская футболка? Натуральная хлопковая ткань простого серого или базового белого цвета и одна-единственная чёрная надпись: «I woke up smelling like this» («я пахну так, когда просыпаюсь»). Зато выбор надписи не случаен: футболка действительно пропитана ароматом дорогого парфюма Le Labo – Santal 33. Так что пользоваться другой туалетной водой поверх – бессмысленное преступление.
Santal 33 от Le Labo
Santal 33 – настоящий хит американского бренда Le Labo. Аромат в популярном для нишевых парфюмов стиле унисекс построен вокруг нот сандала и кожи, а обрамляют эту красоту лесные аккорды кедра, фиалки, а также зелёные искры папируса. Чуть кисловатая, густая композиция хорошо дополняет расслабленный стиль casual в одежде, контрастируя с привычными городскими запахами.
Дизайнерские футболки с ароматом дорогого парфюма от Hiro Clark и Le Labo
Так что теперь модники могут благоухать дорого и стильно, даже забыв принять душ после шумной вечеринки. Жаль только, что запаха «дорогих духов» хватит только на 6 стирок. Что явно не будет способствовать повышенной гигиене.
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