«Сумеречное» настроение: монохромные работы о противоречивом «Я» и ложных эмоциях

Портрет семейства Мур. Автор: Laurie Lipton.
Ещё не так давно современный художник Лори Липтон (Laurie Lipton) в поисках вдохновения употребляла алкоголь и наркотики, но спустя некоторое время, она просто-напросто отказалась от всего этого, полностью положившись на собственные чувства, переживания и эмоции., практически всё её творчество наполнено насущными проблемами, связанными с противоречивым внутренним «Я» и социумом.
Счастливые выходные. Автор: Laurie Lipton.
Личные вещи. Автор: Laurie Lipton.
Портрет писателя, Джилл Робинсон. Автор: Laurie Lipton.
Семейный портрет. Автор: Laurie Lipton.
День благодарения. Автор: Laurie Lipton.
Лори рисует долгие годы и за это время, она настолько ловко оточила своё мастерство, что запросто может изобразить всё то, что рождает её безудержная фантазия и воображение. Именно поэтому, своё предпочтение она отдала бумаге и карандашу, где каждая линия и даже самая маленькая деталь играет немало важную роль в общем сюжете, делая изображение поистине чётким и реалистичным. Таким образом, большая часть её работ напоминает чёрно-белые снимки прошлых веков. И, несмотря на то, что практически всё её творчество пропитано меланхолией и грустью, оно не остаётся без внимания, вызывая противоречивые мнения и споры. К тому же, автору удалось передать не только царящую вокруг атмосферу уныния и самокопания, но и показать всё то, что творится внутри каждого человека, когда тот сталкивается с непониманием, отчаянием и безысходностью…
Занятие. Автор: Laurie Lipton.
Побочный ущерб. Автор: Laurie Lipton.
Счастливый женский день. Автор: Laurie Lipton.
Бренда всегда хотела кем-то быть... Автор: Laurie Lipton.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии