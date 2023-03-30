7 мелочей, которые однажды могут спасти вам жизнь

Сегодня нас окружает множество опасностей. Поэтому очень важно знать, как действовать в той или иной ситуации, чтобы защитить себя и своих близких.







Как аккуратно удалить клеща

Как использовать ключи для самозащиты

Что делать, если таксист ведет себя странно

Не верьте, если незнакомец говорит, что он не тронет вас

Не просите помощи у толпы

Спрячьте деньги в труднодоступном месте

Что делать, если автомобиль упал в воду