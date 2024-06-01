Как заготовить вишню без сахара и стерилизации

Знали ли вы, что вишню и другую ягоду можно закрыть на зиму без добавления сахара? Даже стерилизовать банки не придётся! Всё настолько же просто, насколько гениально.

Открытую баночку вишни можно пустить на пирожки, сварить компот или даже съесть просто так с кашей утром. Отличный рецепт без лишних хлопот!

Вишня на зиму без сахара

Промойте, удалите косточки у вишни. Разложите по чистым, сухим банкам 0,5 л, залейте кипятком. Прикройте крышками, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.Процедите жидкость в кастрюлю. Долейте 100 мл воды, чтобы точно хватило. Отправьте на огонь, доведите до кипения.В каждую баночку добавьте лимонную кислоту — буквально на кончике чайной ложки. Это обезопасит процесс заготовки.Залейте вишню вскипевшей водой. Прикройте крышками и сразу закатайте на зиму.Переверните, укутайте одеялом. Оставьте до полного остывания. Затем отправляйте на хранение в погреб.Простейший рецепт заготовки целой вишни на зиму! Не потребовался ни сахар, ни стерилизация. Готовую вишню можно добавлять в кашу, варить из неё компот, печь пироги и не только!