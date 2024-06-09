9 действенных приёмов из арсенала опытных хозяек

Ведение домашнего хозяйства – это целое искусство, которое требует проявления фантазии и смекалки. По сути, практически любую бытовую проблему можно решить при помощи подручных средств, нужно лишь знать, что и в какой ситуации использовать. Мы решили облегчить вам задачу, и предложить уже проверенные эффективные лайфхаки.

Прием 1: Сделайте щипцы из вилок

Прием 2: Очистите микроволновку уксусом

Прием 3: Уберите цветные разводы на плитке уксусом

Прием 4: Избавьтесь от следов краски с помощью растительного масла

Прием 5: Натирайте замороженный имбирь

Прием 6: Замораживайте яблоки, чтобы выжать из них сок

Прием 7: Очистите ковер содой

Прием 8: Уберите запах с полотенец жидким мылом

Прием 9: Натрите утюг мылом, чтобы убрать нагар

Скрепите вилки резинкой.Если у вас внезапно сломались кухонные щипцы, а вы без них чувствуете себя, как без рук, не отчаивайтесь. Можно сделать временный вариант, пока вы не купите новые щипцы. Для этого возьмите две вилки и в месте зубцов скрепите их резинкой. В результате у вас должен получиться предмет, как на фото выше. Конечно, подобное незатейливое изобретение не заменит полноценных щипцов, однако если вам срочно нужно, например, перевернуть стейк, то вилки отлично справятся с этой задачей.Поставьте в микроволновку миску с уксусом.Одни хозяйки используют микроволновку исключительно для разогрева пищи, а другие эксплуатируют ее не меньше, чем газовую плиту или духовку. Как бы то ни было, микроволновую печь необходимо своевременно очищать от загрязнений, чтобы она служила вам верой и правдой много лет.Самый банальный вариант – выдавить на влажную губку несколько капель средства для мытья посуды и пройтись ею по дну и стенкам микроволновки. Однако нет никакой гарантии, что губка сможет устранить абсолютно все пятна – застарелые, скорее всего, останутся на месте. Плюс, не получится убрать загрязнения в углах и прочих труднодоступных местах.Поэтому мы предлагаем воспользоваться более эффективным методом очистки.Возьмите стеклянную миску, налейте в нее стакан воды, добавьте несколько столовых ложек уксуса и поставьте емкость в микроволновую печь. Включите таймер на три-четыре минуты – важно, чтобы раствор закипел и «обработал» микроволновку паром изнутри. В процессе жирные пятна и прочие загрязнения размякнут, и вам останется лишь убрать их влажной тряпкой.Натрите плиту тряпкой, смоченной уксусом.Уксус – незаменимый помощник в хозяйстве. В прошлом пункте вы узнали, что с его помощью можно привести в порядок микроволновку, а теперь мы расскажем еще об одном полезном применении. Речь идет о цветных разводах, которые периодически появляются на стеклокерамической плите. Сами по себе они безвредны, но сильно портят внешний вид варочной панели.Чтобы убрать их, смешайте в миске уксус с водой в равных пропорциях, смочите в полученном растворе тряпку и протрите плиту. Благодаря кислоте, которая входит в состав уксуса, он растворит пятна и разводы, образовавшиеся на поверхности. А вода в растворе нужна для того, чтобы чрезмерная концентрация кислоты не повредила плиту. Идеальный лайфхак для хозяек, которые пользуются варочными панелями из стеклокерамики!Налейте на пятно немного растительного маслаХуже самого процесса ремонта может быть только уборка после него. А, и стирка вещей, конечно же. Особенно сильно расстраивают следы краски на вещах, которые не так-то просто убрать. Если под рукой не оказалось специального средства, а избавиться от пятен хочется прямо сейчас, попробуйте сделать это с помощью растительного масла. Заинтригованы?На самом деле, здесь нет ничего сложного. Важно лишь сделать три простых шага:• Для начала возьмите бутылку с растительным маслом, нанесите небольшое количество на загрязненный участок и оставьте на пять-десять минут, чтобы оно хорошо впиталось в ткань.• Далее тщательно застирайте пятна на одежде с помощью хозяйственного мыла, порошка или геля.• На последнем этапе прополощите вещи в теплой воде и оцените результат. Если пятно осталось, не расстраивайтесь – просто повторите процедуру еще раз, а затем постирайте одежду в стиральной машине. В случае с загрязнениями важно сохранять настойчивость и позитивный настрой!Замороженный имбирь легче натереть на теркеВ сезон вирусов имбирь является одним из самых популярных продуктов, так как он отлично борется с бактериями, микробами и ускоряет процесс выздоровления в несколько раз. Однако осенью и зимой цена продукта резко взлетает. Как вариант – сделать заготовки сейчас и использовать их, когда заболеете.Для приготовления лекарства вам понадобится имбирь, измельченный лимон и мед – эти ингредиенты необходимо смешать между собой, переложить в банку или контейнер и плотно закрыть крышкой. Однако в процессе вы можете столкнуться с неприятной проблемой – свежий имбирь очень плохо натирается на терке из-за своей жесткости.Как облегчить себе жизнь? Попробуйте подержать имбирь в морозилке несколько часов. Замороженный продукт гораздо легче измельчить, так как он становится более плотным. В результате вы справитесь с приготовлением лекарства намного быстрее.Подержите яблоки в морозилке пару часов.Оказывается, полезно замораживать не только имбирь, но также яблоки. Это нужно делать в том случае, если вы хотите свежевыжатый сок, но на кухне нет соковыжималки. Сейчас объясним, как это работает: когда фрукт заморожен, его клетки расширяются, а при размораживании в них образуется намного больше воды, чем было изначально. Благодаря этому яблоко становится более сочным, и при надавливании сок из него выходит безо всяких проблем.Нанесите на ковер немного соды.Ковер – уютный предмет интерьера, который добавляет квартире особого тепла. Однако есть у него большой минус – изделие жутко непрактичное в уборке. Оно собирает на себя абсолютно все: шерсть, пыль, волосы, а если вы нечаянно разольете на него кофе или уроните кусочек пиццы, придется потратить несколько часов, чтобы вывести пятно (и нет никакой гарантии положительного результата). К счастью, есть один эффективный способ, который помогает бороться с большинством загрязнений и возвращает ковру свежесть.Возьмите таз или ведро, налейте два литра теплой воды, добавьте половину упаковки соды, хорошо размешайте и перелейте в бутылку с пульверизатором. Далее обработайте ковер, подождите, пока материал высохнет, и пропылесосьте. После этой процедуры ковер вновь станет свежим и красивым.Понадобится несколько столовых ложек жидкого мыла.Пожалуй, кухонным полотенцам «достается» больше всего. Жирные пятна, потеки от воды, следы от овощей и фруктов…Неудивительно, что спустя пару недель они покрываются сложновыводимыми пятнами, а также впитывают в себя неприятные запахи. О том, как отстирать полотенца, вы прочитаете в других наших статьях, а мы сейчас расскажем о том, как вернуть текстилю свежесть.Возьмите таз, положите в него полотенца, залейте их кипятком, а затем добавьте две-три столовых ложки лимонной кислоты и пять столовых ложек жидкого мыла. Оставьте на три часа, после чего достаньте полотенца, прополощите в теплой воде и постирайте обычным способом с добавлением кондиционера. От неприятного запаха не останется даже следа.Используйте хозяйственное мылоНагар на подошве утюга, увы, не редкость. Стоит лишь перегреть его и чуть дольше нужного подержать на одежде, как на поверхности тут же появляются некрасивые следы. Конечно, можно пользоваться специальными чистящими средствами, но более эффективным и щадящим станет обычное хозяйственное мыло.