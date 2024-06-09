9 действенных приёмов из арсенала опытных хозяек

Ведение домашнего хозяйства – это целое искусство, которое требует проявления фантазии и смекалки. По сути, практически любую бытовую проблему можно решить при помощи подручных средств, нужно лишь знать, что и в какой ситуации использовать. Мы решили облегчить вам задачу, и предложить уже проверенные эффективные лайфхаки.
Прием 1: Сделайте щипцы из вилок
Скрепите вилки резинкой.
Если у вас внезапно сломались кухонные щипцы, а вы без них чувствуете себя, как без рук, не отчаивайтесь. Можно сделать временный вариант, пока вы не купите новые щипцы. Для этого возьмите две вилки и в месте зубцов скрепите их резинкой. В результате у вас должен получиться предмет, как на фото выше. Конечно, подобное незатейливое изобретение не заменит полноценных щипцов, однако если вам срочно нужно, например, перевернуть стейк, то вилки отлично справятся с этой задачей.
Прием 2: Очистите микроволновку уксусом
Поставьте в микроволновку миску с уксусом.
Одни хозяйки используют микроволновку исключительно для разогрева пищи, а другие эксплуатируют ее не меньше, чем газовую плиту или духовку. Как бы то ни было, микроволновую печь необходимо своевременно очищать от загрязнений, чтобы она служила вам верой и правдой много лет.
Самый банальный вариант – выдавить на влажную губку несколько капель средства для мытья посуды и пройтись ею по дну и стенкам микроволновки. Однако нет никакой гарантии, что губка сможет устранить абсолютно все пятна – застарелые, скорее всего, останутся на месте. Плюс, не получится убрать загрязнения в углах и прочих труднодоступных местах.
Возьмите стеклянную миску, налейте в нее стакан воды, добавьте несколько столовых ложек уксуса и поставьте емкость в микроволновую печь. Включите таймер на три-четыре минуты – важно, чтобы раствор закипел и «обработал» микроволновку паром изнутри. В процессе жирные пятна и прочие загрязнения размякнут, и вам останется лишь убрать их влажной тряпкой.
Прием 3: Уберите цветные разводы на плитке уксусом
Натрите плиту тряпкой, смоченной уксусом.
Уксус – незаменимый помощник в хозяйстве. В прошлом пункте вы узнали, что с его помощью можно привести в порядок микроволновку, а теперь мы расскажем еще об одном полезном применении. Речь идет о цветных разводах, которые периодически появляются на стеклокерамической плите. Сами по себе они безвредны, но сильно портят внешний вид варочной панели.
Чтобы убрать их, смешайте в миске уксус с водой в равных пропорциях, смочите в полученном растворе тряпку и протрите плиту. Благодаря кислоте, которая входит в состав уксуса, он растворит пятна и разводы, образовавшиеся на поверхности. А вода в растворе нужна для того, чтобы чрезмерная концентрация кислоты не повредила плиту. Идеальный лайфхак для хозяек, которые пользуются варочными панелями из стеклокерамики!
Прием 4: Избавьтесь от следов краски с помощью растительного масла
Налейте на пятно немного растительного масла
Хуже самого процесса ремонта может быть только уборка после него. А, и стирка вещей, конечно же. Особенно сильно расстраивают следы краски на вещах, которые не так-то просто убрать. Если под рукой не оказалось специального средства, а избавиться от пятен хочется прямо сейчас, попробуйте сделать это с помощью растительного масла. Заинтригованы?
На самом деле, здесь нет ничего сложного. Важно лишь сделать три простых шага:
• Для начала возьмите бутылку с растительным маслом, нанесите небольшое количество на загрязненный участок и оставьте на пять-десять минут, чтобы оно хорошо впиталось в ткань.
• Далее тщательно застирайте пятна на одежде с помощью хозяйственного мыла, порошка или геля.
• На последнем этапе прополощите вещи в теплой воде и оцените результат. Если пятно осталось, не расстраивайтесь – просто повторите процедуру еще раз, а затем постирайте одежду в стиральной машине. В случае с загрязнениями важно сохранять настойчивость и позитивный настрой!
Прием 5: Натирайте замороженный имбирь
Замороженный имбирь легче натереть на терке
В сезон вирусов имбирь является одним из самых популярных продуктов, так как он отлично борется с бактериями, микробами и ускоряет процесс выздоровления в несколько раз. Однако осенью и зимой цена продукта резко взлетает. Как вариант – сделать заготовки сейчас и использовать их, когда заболеете.
Для приготовления лекарства вам понадобится имбирь, измельченный лимон и мед – эти ингредиенты необходимо смешать между собой, переложить в банку или контейнер и плотно закрыть крышкой. Однако в процессе вы можете столкнуться с неприятной проблемой – свежий имбирь очень плохо натирается на терке из-за своей жесткости.
Как облегчить себе жизнь? Попробуйте подержать имбирь в морозилке несколько часов. Замороженный продукт гораздо легче измельчить, так как он становится более плотным. В результате вы справитесь с приготовлением лекарства намного быстрее.
Прием 6: Замораживайте яблоки, чтобы выжать из них сок
Подержите яблоки в морозилке пару часов.
Оказывается, полезно замораживать не только имбирь, но также яблоки. Это нужно делать в том случае, если вы хотите свежевыжатый сок, но на кухне нет соковыжималки. Сейчас объясним, как это работает: когда фрукт заморожен, его клетки расширяются, а при размораживании в них образуется намного больше воды, чем было изначально. Благодаря этому яблоко становится более сочным, и при надавливании сок из него выходит безо всяких проблем.
Прием 7: Очистите ковер содой
Нанесите на ковер немного соды.
Ковер – уютный предмет интерьера, который добавляет квартире особого тепла. Однако есть у него большой минус – изделие жутко непрактичное в уборке. Оно собирает на себя абсолютно все: шерсть, пыль, волосы, а если вы нечаянно разольете на него кофе или уроните кусочек пиццы, придется потратить несколько часов, чтобы вывести пятно (и нет никакой гарантии положительного результата). К счастью, есть один эффективный способ, который помогает бороться с большинством загрязнений и возвращает ковру свежесть.
Возьмите таз или ведро, налейте два литра теплой воды, добавьте половину упаковки соды, хорошо размешайте и перелейте в бутылку с пульверизатором. Далее обработайте ковер, подождите, пока материал высохнет, и пропылесосьте. После этой процедуры ковер вновь станет свежим и красивым.
Прием 8: Уберите запах с полотенец жидким мылом
Понадобится несколько столовых ложек жидкого мыла.
Пожалуй, кухонным полотенцам «достается» больше всего. Жирные пятна, потеки от воды, следы от овощей и фруктов…Неудивительно, что спустя пару недель они покрываются сложновыводимыми пятнами, а также впитывают в себя неприятные запахи. О том, как отстирать полотенца, вы прочитаете в других наших статьях, а мы сейчас расскажем о том, как вернуть текстилю свежесть.
Возьмите таз, положите в него полотенца, залейте их кипятком, а затем добавьте две-три столовых ложки лимонной кислоты и пять столовых ложек жидкого мыла. Оставьте на три часа, после чего достаньте полотенца, прополощите в теплой воде и постирайте обычным способом с добавлением кондиционера. От неприятного запаха не останется даже следа.
Прием 9: Натрите утюг мылом, чтобы убрать нагар
Используйте хозяйственное мыло
Нагар на подошве утюга, увы, не редкость. Стоит лишь перегреть его и чуть дольше нужного подержать на одежде, как на поверхности тут же появляются некрасивые следы. Конечно, можно пользоваться специальными чистящими средствами, но более эффективным и щадящим станет обычное хозяйственное мыло.
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