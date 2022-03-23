5 спорных по мнению психологов личностных качеств

Все люди очень разные. Два абсолютно идентичных характера не сыщутся на нашей планете.

Однако психологи на рубеже 20-21 веков стали выделять некоторые качества личности, которые могут лишь казаться чем-то милым и особенным, а на самом деле сигнализируют о серьезных психологических проблемах.

О пяти таких вот возможных звоночках расскажет данный материал.

1. Излишняя вежливость, крайняя предупредительность и бесконечные извинения в общении с незнакомыми людьми

Симптом синдрома самозванца.

Пример из жизни. Очень воспитанная мама и взрослая дочь рассматривают вещи в магазине одежды. «Доченька, отойди!» - вдруг тихо говорит мама. Дочь в недоумении: «Что случилось?» Мама: «Дай пройти человеку!» А чем же это было раньше, годы/десятилетия назад? А вот чем: «Не мешай людям! Не лезь! Не кричи! Дай малышу поиграть с твоим мишкой! Подвинься, пусть женщина присядет!..» Эти фразы наверняка знакомы с младенческого возраста детям таких ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЕЖЛИВЫХ людей. Конечно, всегда приятно, когда в нашем не слишком-то вежливом мире кто-то заботится не только о себе, но и окружающих. Но - заметьте! - за счёт комфорта близких людей... Избыточная деликатность - результат комплекса неполноценности, или, как часто выражаются современные психологи, СИНДРОМА САМОЗВАНЦА (полной уверенности, что если тебе хорошо и комфортно во всех смыслах, то это как-то ущемляет окружающих).

2. Чрезмерный педантизм

Стоит задуматься...

Нет ничего зазорного в том, что вы моете за собой чашку, допив утренний кофе, или всегда знаете, где лежат ваши носки. Речь идёт, скорее, о такой степени аккуратности, которая выходит за рамки разумного и превращается в болезненное, навязчивое стремление. Например, разложить на рабочем столе канцелярские принадлежности под углом ровно 45° или 90°, продезинфицировать тапочки только что ушедшей лучшей подруги, не ложиться спать до поздней ночи, пока свитера в шкафу не будут сложены по цветам прямоугольными стопками 30 на 40 сантиметров... «Ну, люблю я порядок, что плохого?!» - недоумевает человек. А плохого здесь немало, поскольку в болезненном педантизме, пожалуй, лишь в 10 % случаев следует видеть черту характера (и таких людей менять бессмысленно).

Как правило, такие люди с детства склонны бережно раскладывать по коробочкам мелкие предметы, разглаживать и коллекционировать фантики от сладостей, заплетать идеальные косички кукле или просить бабушку «погладить Маше юбочку». А вот у большинства внезапно появившееся в уже сознательном возрасте маниакальное стремление упорядочить даже крупинки гречки в банке - это тревожный звонок: человек испытывает крайнюю неудовлетворённость какой-либо важной сферой жизни, находится в состоянии фрустрации. Иногда следующим шагом может стать прогрессирующее ОКР. Стоит задуматься и, возможно, обратиться к специалисту.

3. Постоянная смена интересов (синдром Душечки)

Постоянная смена интересов должна насторожить.

У Чехова есть потрясающий рассказ под названием «Душечка». Главная героиня меняет мужей ввиду их утраты, и с появлением каждого нового мужа её интересы радикально меняются в угоду интересов нового человека в её жизни. Советские критики называли это самоотдачей, женским долгом и много как ещё. Но на самом деле смена интересов под влиянием окружения является чертой тревожной. Можно быть кем-то вроде Леонардо Да Винчи - гением, чьи интересы многосторонни и одинаково продуктивны. А вот постоянная смена интересов и жизненных ориентиров может быть проявлением пограничного расстройства личности. Такие люди совершают импульсивные поступки под влиянием своего окружения, а свои эмоции контролируют очень плохо. Частая смена интересов, занятий, хобби точно не говорит о психологическом здоровье.

4. Принятие красивых поз в режиме 24/7

Симптом нарцисса, это когда фраза - Дорогой, не посмотреть ли нам фильм? - произносится вот в такой позе.

Люди с нарциссическим расстройством постоянно принимают неестественные, но очень элегантные (часто элегантные по мнению лишь их самых, а для окружающих - комично утрированные) позы. Многим нарциссам свойственно при этом намеренно сохранять надменное выражение лица. Любая мелочь, которая портит внешний вид, вызывает у нарциссов преувеличенно сильную реакцию. Нарциссы могут произвести клёвое первое впечатление на окружающих, но для любого интеллектуального и наблюдательного собеседника данное впечатление будет очень быстро разрушено: нарцисс преимущественно бывает жестоким и неблагодарным. В современные детективных сериалах или даже ток-шоу на Первом, как правило, говорят о нарциссах как о тех, кто в первую очередь склонен к семейному насилию и абьюзу.

5. Драматизирование абсолютно любой эмоции

Как же вырос мой сын!

Человеком, у которого терапевтически не диагностировано гистрионное расстройство (устарашее название - истерия), управляют чувства, а не разум. Это люди, характеризующееся самодраматизацией, театральностью, эгоцентризмом, эмоциональной лабильностью, преувеличенным выражением эмоций, стремлением к постоянному нахождению в центре внимания всех окружающих людей. такой человек крайне ярко выражает любые свои эмоции: радость, печаль, гнев, досаду, счастье, озадаченность и т.п.

Например, если во время дождя такому человеку вдруг взгрустнулось, он считает это достаточным поводом, чтобы поплакать, а параллельно написать об этом в Телеграме всем друзьям и выложить по этому плаксивому поводу пяток постов в соцсетях. Если же гистрионщику радостно или печально - он разбудит вас звонком в три часа ночи, чтобы поделиться своим состоянием. Основная цель таких людей — сообщить всему миру о том, что происходит у них в душе в театральной манере. Не стоит считать такие личностные проявления чем-то милым, это действительно психологическая проблема.

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