11 вещей, которые медленно, но верно уничтожают в девушке леди

Не смотрите на кого-либо и не подражайте, будьте сами собою и правильно ведите себя в обществе, тогда вас будут ставить в пример.

1. Яркому макияжу нет

Сделав яркий и вызывающий макияж, будет всем видно, что перед ними вульгарная женщина.

2. Невоспитанность

Умейте быть настоящей леди, без вредных привычек.

3. Перебор с силиконом

Мода модой, но накаченный силикон и остальные инъекции только навредят вашему здоровью.

4. Нецензурные высказывания

Когда из уст женщин слышна нецензурная речь, это несомненно отталкивает мужчин.

5. Сплетни

Мужчины меньше всего любят видеть возле себя женщину сплетницу.

6. Отсутствие стиля

Женщина без стиля – это не женщина.

7. Хамское и неуважительное отношение к обслуживающему персоналу

Обслуживающий персонал – это такие же люди как мы все, истинная леди будет проявлять уважение к простому человеку с любым статусом в жизни.

8. Неухоженность и «волосатость»

Женщина всегда должна быть при полном параде и без всяких отговорок.

9. Самовлюбленность

Самовлюбленная женщина – это крах для любых отношений.

10. Меркантильность

Мало кто любит не только меркантильных женщин, но и мужчин.

11. Грубость

Истинная леди никогда не нагрубит, в какой бы ситуации она не оказалась.