11 практичных советов, которые раскроют нюансы комфортного полета

Для многих авиаперелеты связаны с большим стрессом.

Нужно выгодно забронировать билет, без проблем пройти досмотр и занять лучшее пассажирское место в салоне. Как справиться с этими и другими ситуациями без нервов, мы подскажем в этом материале.

1. Покупка билетов

Покупка билетов в режиме инкогнито.

Когда начинаете поиск авиабилетов, воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Shift+n. Таким образом вы переведете свой компьютер в режим инкогнито и сайты авиакомпаний не будут отслеживать и запоминать ваши поисковые запросы. Следовательно, вы будете видеть только реальные цены, а не липовые предложения по завышенной цене, которые предлагают авиакомпании, чтобы создать иллюзию ажиотажа на определенные направления.

2. Оптимальное время

Оптимальное время для покупки билетов.

Опытные путешественники знают, что лучшее время для покупки билетов на самолет - вторник с 14-16 часов. Именно в этот период, когда ажиотаж выходных дней утихнет, авиакомпании предлагают самые выгодные предложения. Ну и конечно же, мы, рекомендуем бронировать билеты заранее. Оптимальное время - за 6 недель до поездки.

3. Бронирование мест

Выбор мест в самолете.

Если собираетесь путешествовать вдвоем, берите одно место у окна и одно в проходе. Места в центре самые невостребованные, а значит велик шанс, что они останутся свободными и вы сможете занять весь ряд. Если же нет, вы сможете поменяться с попутчиками местами, чтобы сидеть рядом со своим партнером.

4. Чемодан

Выбирайте правильный чемодан.

Чтобы быстро находить свой багаж на ленте, выбирайте необычный броский чемодан. Можно украсить его наклейками, рисунками или какими-то другими опознавательными знаками.

5. Упаковка чемодана

Правильно упаковать чемодан.

Если вы собираетесь перевозить в чемодане хрупкие вещи из керамики или стекла, вам не обойтись наклейкой «Хрупкое» (Fragile). Прежде всего вам нужно упаковать все вещи так, чтобы внутри чемодана не осталось свободного пространства, а значит у предметов не было возможности перемещаться. Многие советуют упаковывать хрупкие предметы в одежду. По нашему мнению, это не лучшее решение, правильней будет завернуть их в плотный картон, тем самым создав жесткую упаковку, способную держать форму и защищать вещь от давления.

6. Место для сна

Идеальное место для сна.

Если вы планируете хорошенько выспаться во время перелета, выбирайте место у иллюминатора. Только перед тем, как забронировать билет, подумайте, на какой стороне вы обычно спите. Отталкиваясь от этого, выбирайте для себя самое комфортное место по правому или левому борту.

7. Личный досмотр

Прохождения личного досмотра.

Стоя в очереди для прохождения личного досмотра, переложите все вещи в карманы куртки. Ее вы снимите и положите на ленту проверки багажа, а перекладывая все из карманов в лоток и назад, есть риск потерять что-то ценное. Чтобы процедура прошла быстрее, вы можете еще стоя в очереди снять и сложить в карманы куртки все украшения, часы и ремни.

Что касается ручной клади, учтите, ноутбук и жидкости всегда просят вытащить из сумки, а значит эти вещи должны быть упакованными сверху.

8. Время в аэропорту

Время вылета и ожидания.

Если хотите точно вылететь в назначенный день и избежать ситуаций с задержкой рейса, выбирайте самый ранний вылет. Если вам предстоит лететь с пересадкой, учитывайте, что требуется как минимум час для того, чтобы переложить багаж из одного самолета в другой. Однако, выбирая рейс с пересадкой, стоит все же быть готовым к тому, что ваш чемодан может потеряться.

9. Гигиена

Гигиена на борту самолета.

Во время нахождения в самолете постарайтесь минимизировать прикосновения к лицу и слизистым оболочкам. Придерживаться данной рекомендации очень важно, ведь, как признаются сами стюардессы, на борту самолетов царит сплошная антисанитария. Ни в коем случае не подбирайте сами и не позволяйте подбирать детям еду, которая упала на столик или в проход.

10. Льготные экскурсии

Ожидание с пользой.

Если вам предстоит лететь с длинной пересадкой, узнайте в аэропорту об экскурсиях. Некоторые туроператоры специально для таких случаев составляют специальные предложения с короткими обзорными экскурсиями, посетить которые можно с огромной скидкой. Ну, а если вы прибыли в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines, отправляйтесь на бесплатную автобусную экскурсию по городу.

11. Зарядное устройство

Заряжаем гаджеты.

Когда вы оказались в аэропорту без зарядного устройства, обратитесь в бюро находок. Если будете вести себя вежливо, сотрудники службы, вероятней всего сумеют подобрать нужный для вашего телефона шнур. Кстати, их действия являются абсолютно законными. Есть правило, что если хозяин забытого не объявляется в течении определенного срока, вещь может быть передана кому-то из пассажиров. Если же проблема с зарядкой касается отсутствия розеток в аэропорту, присмотритесь к экранам и электронным табло. Часто у них по бокам имеются USB-разъемы, позволяющие заряжать гаджеты.

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