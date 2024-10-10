Как удалить наледь со стёкол автомобиля

Удаление наледи на стеклах после ледяного дождя занимает много времени, поэтому приходится вставать с утра пораньше, чтобы подготовить машину к выезду. Снимать лед нужно обязательно как с лобового стекла, так и заднего, боковых, а также фар и зеркал. Это залог безопасного движения с хорошим обзором дороги.
Что нужно сделать перед удалением наледи, чтобы процесс пошел быстрее
Проще всего удалять наледь, параллельно запустив двигатель и включив печку на максимум. Регулятор потока воздуха при этом нужно поставить в среднее положение, и направить выдув на лобовое стекло. Так как сначала мотор холодный, то оно будет нагреваться равномерно без резкого перепада. Забор воздуха выставляется из салона, так машина прогреется быстрее. Параллельно включаем обогрев заднего стекла и зеркал, если такая опция предусмотрена.
Способ 1. Удаляем наледь скребком
Чаще всего водители пользуются специальным скребком. Он берет лед, но только если салон уже прогрелся и наледь начала понемногу таять и отклеиваться.
Способ 2. Удаляем лед банковской картой
Если скребка нет, можно использовать вместо него старую банковскую карту. Она объективно хуже, но работает если наледь уже отстает от теплого стекла. Картой хорошо снимать мокрый снег.
Способ 3. Теплая вода
Если полить наледь теплой, но не горячей водой, то все отстанет очень быстро. Останется пройтись скребком или картой.
Способ 4. Водка
Водка также растворяет наледь. Она работает, но ее нужно лить много, а эффективность у нее хуже, чем от теплой воды.
Способ 5. Теплая вода с солью
Соленая теплая вода работает еще лучше, но соль портит краску, резинки и металл, поэтому этот способ вообще лучше не использовать.
Способ 6. Размораживатели стекол
Можно использовать специальные жидкости размораживатели для стекол. Это удобный простой вариант, но не бесплатный.
Способ 7. Настройка автозапуска
Этот способ для ленивых. Если в автомобиле установлена сигнализация с автозапуском, то можно настроить периодический пуск мотора, чтобы он прогревался ночью раз в пару часов. Тогда на утро вас будет ждать теплый салон и чистое стекло. Минус способа в перерасходе горючего.
Способ 8. Покрывало на стекло
На ночь можно накрывать стекло старой простынкой, поджимая ее с боков дверьми. Это позволит защитить только лобовое стекло, но заднее и боковые все равно будут в наледи, поэтому этот метод лишь полумера. К тому же замерзшую ткань будет сложно загнуть и сложить. Ее придется перекладывать в салон или багажник, а это ненужная сырость.
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