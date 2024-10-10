С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • serga sv
    👍7 «хардкорных» со...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хохлы до сих пор верят в сказки про Киевскую Русь и Владимира Великого что они именно украинцы. В то время никто ниче...Как безжалостная ...
  • Лидия Фролова
    так как япошки жестокие..это азиатские фашисты ни раз написано про это..да они и  себя не жалеют : харакири ,таран са...Почему китайцы и ...

Как удалить наледь со стёкол автомобиля

Удаление наледи на стеклах после ледяного дождя занимает много времени, поэтому приходится вставать с утра пораньше, чтобы подготовить машину к выезду. Снимать лед нужно обязательно как с лобового стекла, так и заднего, боковых, а также фар и зеркал. Это залог безопасного движения с хорошим обзором дороги.



Как удалить наледь со стекол автомобиля

Что нужно сделать перед удалением наледи, чтобы процесс пошел быстрее


Проще всего удалять наледь, параллельно запустив двигатель и включив печку на максимум. Регулятор потока воздуха при этом нужно поставить в среднее положение, и направить выдув на лобовое стекло. Так как сначала мотор холодный, то оно будет нагреваться равномерно без резкого перепада. Забор воздуха выставляется из салона, так машина прогреется быстрее. Параллельно включаем обогрев заднего стекла и зеркал, если такая опция предусмотрена.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 1. Удаляем наледь скребком


Чаще всего водители пользуются специальным скребком. Он берет лед, но только если салон уже прогрелся и наледь начала понемногу таять и отклеиваться.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 2. Удаляем лед банковской картой


Если скребка нет, можно использовать вместо него старую банковскую карту. Она объективно хуже, но работает если наледь уже отстает от теплого стекла. Картой хорошо снимать мокрый снег.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 3. Теплая вода


Если полить наледь теплой, но не горячей водой, то все отстанет очень быстро. Останется пройтись скребком или картой.

Как удалить наледь со стекол автомобиляКак удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 4. Водка


Водка также растворяет наледь. Она работает, но ее нужно лить много, а эффективность у нее хуже, чем от теплой воды.

Как удалить наледь со стекол автомобиляКак удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 5. Теплая вода с солью


Соленая теплая вода работает еще лучше, но соль портит краску, резинки и металл, поэтому этот способ вообще лучше не использовать.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 6. Размораживатели стекол


Можно использовать специальные жидкости размораживатели для стекол. Это удобный простой вариант, но не бесплатный.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 7. Настройка автозапуска


Этот способ для ленивых. Если в автомобиле установлена сигнализация с автозапуском, то можно настроить периодический пуск мотора, чтобы он прогревался ночью раз в пару часов. Тогда на утро вас будет ждать теплый салон и чистое стекло. Минус способа в перерасходе горючего.

Как удалить наледь со стекол автомобиля

Способ 8. Покрывало на стекло


На ночь можно накрывать стекло старой простынкой, поджимая ее с боков дверьми. Это позволит защитить только лобовое стекло, но заднее и боковые все равно будут в наледи, поэтому этот метод лишь полумера. К тому же замерзшую ткань будет сложно загнуть и сложить. Ее придется перекладывать в салон или багажник, а это ненужная сырость.

Как удалить наледь со стекол автомобиля
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Автомобиль
наледь

Картина дня

наверх