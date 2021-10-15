10 странных проблем, которые не давали спокойно жить древним людям

Все знают о фундаментальных проблемах, с которыми сталкивались люди в древнем прошлом. У них было слишком мало еды, слишком много болезней, ветхая одежда и плохое жилье. Также неудивительно, что повсюду царила грязь и болезни. Но культуры прошлого также сталкивались с более неявными проблемами - от дополнительного заражения грибком и воздействия на организм свинца до кровопролитных набегов.
1. Они были вынуждены есть грибок
Съедобно-полезный грибок.
Сельскохозяйственная культура Пуэбло на юго-западе США возникла примерно в 400 году до нашей эры. В течение следующих 800 лет основой ее рациона (80 процентов всех употребляемых калорий) являлась кукуруза. Естественно, при подобном рационе, в котором очень редко встречалось мясо, люди Пуэбло постоянно недоедали. Но они не страдали от пеллагры (авитаминоза), который можно было бы ожидать при постоянном дефиците питательных веществ. Спасение Пуэбло находили в поражающем кукурузу грибке Ustilago maydis (он же пузырчатая головня кукурузы). Сегодня этот патогенный гриб считается вредителем, то в те времена его специально включали в рацион из-за обилия белков и аминокислот. Эту штуку дети в Мексике едят даже и сегодня.
2. Общее пиво
Пиво для всех.
Химический анализ показал прямые доказательства того, что месопотамцы любили пиво. Когда исследователи изучали различные предметы из Кани Маси (курдский регион Ирака), они обнаружили остаток пива, потребляемого между 1500 и 1000 годами до нашей эры. Месопотамское пиво было похоже на современное — его делали из ячменя, а не риса или кукурузы, как древнее китайское и перуанское «пиво». Но процесс распития напитка был другим. Вместо того, чтобы использовать личную посуду, месопотамцы пили из больших общих емкостей через длинные соломинки с металлическим наконечником. Месопотамцы в конце концов начали пить из личных карманных сосудов, поскольку социальные традиции стали слабее. Емкость этих переносных «фляг» составляла около 600 миллилитров.
3. И древние люди страдали от свинца
Материалы научных исследований.
Даже неандертальцы страдали от воздействия свинца на организм, и ученые обнаружили признаки этого в зубах двух неандертальцев, останки которых были найдены в южной Франции. Исследователи изучали зубы, потому что зубы чем-то напоминают древесные кольца (у плода и новорожденного на них нарастает новый слой эмали каждый день, и эти слои захватывают химические вещества, воздействию которых подвергаются люди). Исследователи также могут утверждать, что 250 000-летние неандертальцы не только были отравлены свинцом, но и жили во время сильных холодов. Основываясь на соотношениях изотопов кислорода, было установлено, что неандертальцы переживали более суровые осени и зимы, а их дети часто недоедали и болели. Вероятно, они получали свинец из загрязненной пищи или воды или вдыхали его с дымом костров, поскольку неандертальцы часто селились в пещерах с подземными отложениями свинца.
4. Вездесущие паразиты
Паразиты - они везде.
Многое можно обнаружить, изучая высохшие древние фекалии. К примеру, 700-летних паразитов, извлеченных из образцов стула, собранного в 31 средневековых уборных в Любеке, Германия. Любек был одним из самых шумных портов Средневековья, и кишечники людей в то время были буквально пронизаны ленточными червями и круглыми червями благодаря рациону, который изобиловал «тяжелой» и неправильно приготовленной пресноводной рыбой. В фекалиях разных эпох также были найдены разные паразиты, что свидетельствует о том, что примерно в 1300 годах жители переключились на рацион, а котором было больше мяса. Возможно, это было связано с одновременным развитием кожевенной и мясной промышленности, двумя отраслями, которые загрязнили пресноводную экосистему.
5. Отверстия, просверленные в черепе
Трепанация черепа была известна ещё с древних времён.
Древние китайцы много знали о болезнях и описывали многочисленные болезни и их патологии на костяных пластинках или панцирях черепах. Они даже знали, как выполнять краниотомию более 3000 лет назад. Археологи на руинах Иньсюй обнаружили два черепа с просверленными отверстиями. Один из черепов принадлежал 10-летнему мальчику и в нем было найдено круглое отверстие диаметром 1 сантиметр. На кости были признаки заживления, т. е. мальчик выжил после операции. Операция, скорее всего, выполнялась с помощью костяных игл, четыре из которых были обнаружены в руинах. Это не первые древнекитайские черепа с отверстиями, 13 подобных черепов ранее были обнаружены в руинах в Синьцзян.
6. Женщин не щадили во время массовых конфликтов
Женщины - главные жертвы массовых конфликтов.
Как показало исследование 378 скандинавских черепов возрастом с 3900 г. до н.э. до 1700 г. до н.э. (позднего каменного века, когда начался переход к земледелию), женщины не были застрахованы от насилия в древнем обществе. Исследователи обнаружили, что у каждого шестого из этих черепов каменного века были признаки сильной травмы. Почти 10 процентов черепов из Швеции и 17 процентов из Дании имели признаки насилия, причем как женщины, так и мужчины, пострадали от летальных черепных травм. Открытие опровергает теорию, что женщин щадили, и исследователи полагают, что травмы возникли в результате местной войны, семейной вражды или набегов.
7. Клопы
Вездесущие клопы.
Клопы не являются современной проблемой, как показали недавние находки в пещерах Пэйсли в Орегоне. Внутри пещер исследователи обнаружили самых старых членов семейства клопов. Восстановленные фрагменты древних клопов датируются примерно 11 000 годами и они намного древнее ранее считавшегося самым старым 3500-летнего экземпляра, найденного в Египте в 1999 году. В отличие от клопов популярной культуры, разновидность, обнаруженная в Орегоне, является паразитами летучих мышей, а не людей.
8. Ограниченный выбор развлечений
Игры бронзового века.
Несмотря на их более динамичный образ жизни, люди эпохи бронзы тоже скучали. А когда им становилось скучно, на выбор было довольно мало игр. Одна игра, которая быстро распространилась с Ближнего Востока, называлась «58 дыр» или «Гончие и шакалы». Исследователи нашли «игровое поле», лунки которого были выбиты на полу 4000-летней пещеры в Азербайджане. Игроки использовали кубики для перемещения своих фигур, с конечной целью достичь верхней лунки. Гончие и шакалы могут быть предшественником нард и определенно служили «социальной смазкой», которая помогала разрозненным группам делиться своей культурой.
9. Древний кариес
Древние тоже страдали от зубных проблем.
В общественном могильнике в гроте Тафоральт, Марокко, нашли останки 52 взрослых, которые жили от 15 000 до 13 700 лет назад. Практически у всех останков были порченые зубы, только у 3 человек не было кариеса. Более половины зубов у остальных людей демонстрировали признаки распада, причем у 49 из 52 было полно дыр в зубах. Обычно у людей той эпохи не было настолько гнилых зубов, поскольку разрушение зубов появилось только с введением в рацион ячменя и пшеницы. Но эти охотники-собиратели, по-видимому, часто перекусывали и грызли чересчур много орехов, североафриканских желудей, бобовых и овса. Они, вероятно, использовали инструмент для измельчения, найденный на раскопках, чтобы растереть эти продукты и сделать из них лепешки или сладкие липкие каши, кусочки которых застревали в зубах и питали бактерии, вызывающие кариес.
10. Собаки в рационе
Собака - не только друг человека.
Шолоицкуинтли, или мексиканская голая собака, появилась около 3500 лет назад, т. е. является одной из старейших пород собак. На языке ацтеков, науатле, «Шолотль» был богом смерти и молнии (который якобы создал эту породу), а itzcuintli означало «собака». Ацтеки почитали собак в качестве защитников и проводников в загробной жизни, которые помогали мертвым добраться до Миктлана (Ада ацтеков). В регионе, охватывающем нынешние штаты Колима, Наярит и Халиско, небольшие керамические статуэтки шолоицкуинтли были в 75 процентах погребений. Несмотря на то, что ацтеки почитали своих питомцев, они также ели их и считали деликатесом. Когда прибыли конкистадоры, они также начали есть шолоицкуинтли, что почти привело к исчезновению породы.
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