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Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Картофель, пожалуй, выращивают почти все дачники. Однако из года в год, вырастая на одном и том же месте, картофель может начать давать не особо богатый урожай. Кроме того, картофель нуждается в постоянном уходе и обработках от вредителей. Стоит ли так заморачиваться, если есть культура куда как полезнее, вкуснее и экономически выгоднее — батат?

Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Батат лучше и проще всего растёт под плёнкой. Наращивая лиану, батат активно разрастается клубнями. Когда приходит время уборки урожая (сентябрь), достаточно просто срезать лиану, оставив «пеньки», убрать плёнку и выкопать урожай.

Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Приблизительно из 1 лунки получается около 2-2,5 кг батата. И это с учётом того, что батат не нуждается ни в каких обработках — ни от паразитов, ни от болезней. Только периодический полив, который можно сделать автоматическим.

Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Даже если посадить всего 25 лунок, урожай будет не менее 50 кг за сезон. Хлопот, по сравнению с картофелем, практически никаких нет! Попробуйте посадить батат на следующий год и соберите богатый урожай.

Хватит выращивать из года в год картофель. Есть Ему замена куда лучше

Подробнее о выращивании батата смотрите в видео ниже:

 

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