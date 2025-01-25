Как устранить причину появления неприятного запаха в холодильнике

Запахи не всегда бывают приятными, особенно, если речь идёт о мойке, шкафе или холодильнике. Едкий специфический «аромат» сырости, затхлости или гнили – повод задуматься над нет, что пошло не так. А наша главная задача – рассказать, как избавиться от зловония в холодильнике и устранить первоисточник.

1. Первый шаг: ищем причины появления неприятного запаха

2. Шаг второй: подготавливаем холодильник к чистке

3. Шаг третий: используйте подручные средства для устранения неприятного запаха

4. Четвёртый шаг: используйте поглотители неприятных запахов

5. Пятый шаг: профилактика

Важно выявить причину и источник зловония.Прежде чем перейти к основным действиям по устроению зловония, важно выявить причину его появления.• Во-первых, это могут быть испорченные фрукты, овощи, ягоды, зелень и так далее. Достаточно одному плоду повредиться, как процесс гноения и плесневения за пару дней распространиться на близлежащие продукты. При чём проблема не всегда лежит на поверхности, а зачастую кроется внутри. Достав лотки, тщательно переберите и проверьте каждый плод, аккуратно прощупывая его со всех сторон. Если на ягодах, фруктах, овощах или зелени появились подозрительные пятна, слизь или мягкость – выбрасывайте всё без сожаления, поскольку уже начался необратимый процесс.• Во-вторых, источать неприятный запах могут неплотно закрытые контейнеры с продуктами или приготовленной едой. Мясо с подливкой, колбаса, сыр, супы, борщи, пряные или острые блюда за считанные секунды заполняют пространство холодильника не самым приятным омбре, тем более, когда несколько ароматов смешиваются между собой.Причин появления неприятного запаха может быть несколько.• В-третьих, запах может появиться из-за засора дренажной системы (относится это к холодильникам с капельной системой охлаждения). Происходит это по той причине, что скопившаяся влага не успевает испаряться. В итоге появляется застой, образуется плесень и слизь.• В-четвёртых, система вентиляции работает неисправно. Зачастую эта проблема наблюдается в холодильниках с функцией сухой заморозки.• В-пятых, образование плесени. Как правило, появляется она в складках резиновых уплотнителей или в углах холодильной камеры.Чтобы избавитьс яот неприятного запаха, подготовьте холодильник к генеральной уборке.Итак, какой бы ни была причина появления неприятного запаха, в любом случае необходимо подготовить холодильник к генеральной уборке.• Для начала отключите технику от сети. Извлеките всё из камеры, в том числе и морозильной. Рассортируйте и переберите все продукты. Выбросьте испорченные, остальные разместите в самом прохладном месте (в холодное время года отлично подойдёт балкон, подъезд, улица).• В тёплое время года необходимо использовать термопакеты или сумки. Если нет такой возможности, возьмите большую ёмкость (например, таз или кастрюлю), застелите фольгой, сложите продукты и накройте сверху либо плотной тканью, либо куском фольги.• Затем переходите к разморозке. Откройте дверцы камер, подставьте миску или какой-нибудь лоток для стекающей жидкости и оставьте на несколько часов, или до тех пор, пока весь лёд не растает (этот вариант касается техники с капельной системой). Для холодильников с сухой заморозкой достаточно отставить дверцы камер открытыми на протяжении полутора-двух часов. За этот период времени температура внутри техники сравняется с комнатной, а лишний конденсат испарится.Разморозьте холодильник, вымойте, просушите.• Как только холодильник полностью разморозится и слегка просохнет, можно переходить к мытью. Тщательно вымойте все контейнеры, лотки, полочки, дверцы, стенки и уплотнители. Не забудьте и про дренажное отверстие. Обязательно прочистите его и вытрите насухо, как и все остальные поверхности. Оставьте дверцы на пятнадцать-двадцать минут открытыми, после закройте и хорошенько вымойте холодильник снаружи, уделяя особое внимание ручкам и уплотнителям.• Затем загрузите все лотки (их тоже необходимо вымыть и просушить перед тем, как отправить обратно в камеры). Включите холодильник в розетку, выставите необходимую температуру (если таймер сбился) и дайте хотя бы час набрать холод. После этого разложите продукты.Используйте подручные средства для устранения неприятного запаха из холодильных камер.Справиться с неприятным запахом помогут подручные средства, которые наверняка есть в шкафу практически у каждой хозяйки.• Хозяйственное мыло – номер один по устранению малоприятных ароматов. Оно не только хорошо отмывает загрязнения и устойчивые пятна, а и дезинфицирует поверхности. Натрите мыло на тёрке (примерно столовая ложка стружки с горкой), залейте тёплой водой, тщательно перемешайте и слегка вспеньте. Возьмите безворсовую тряпку, смочите в мыльном растворе, как следует отожмите и пройдитесь по всем поверхностям в камере, уделяя особое внимание углам и резиновым уплотнителям. Затем смойте чистой водой и вытрите насухо.• Перекись водорода также подойдёт для профилактики в борьбе со зловонием. Она обладает антибактериальными свойствами, эффективно борется с появлением плесени и неплохо убирает накопившиеся загрязнения. Смочите салфетку из микрофибры или марлевый отрез перекисью, пройдитесь по всем стенкам, полкам и лоткам, уделяя особе внимание труднодоступным местам (работать нужно в защитных перчатках). Не рекомендуется использовать пероксид водорода на цветных поверхностях, поскольку раствор обладает отбеливающими свойствами.• Уксус – ещё одно доступное и достаточно эффективное средство в борьбе с неприятными запахами. Раствор готовится в соотношении один к одному, смешивать нужно с прохладной очищенной водой. Ткань смачивается раствором, отжимается и дальше просто протираются все рабочие поверхности в камере. Единственный момент, это средство не подойдёт для резиновых уплотнителей, поскольку они могут со временем растрескаться.Приходовьте раствор из лимонного сока, кислоты или соды, уксуса.• Лимонный сок или кислота – то, что нужно для решения проблем с едкими и застоявшимися запахами. Столовая ложка лимонного сока или десять грамм кислоты, разводится на литр воды. Марлевый отрез или тканевая салфетка смачивается в растворе и таким образом обрабатываются все поверхности.• Также рекомендуется протирать холодильник хлорсодержащими средствами. Столовую ложку хлорки разводят в пяти литрах воды, хорошенько перемешивая. Смачивают в растворе тряпку и обрабатывают все поверхности и труднодоступные места. После тщательно моют чистой водой, вытирают насухо и оставляют дверцы камеры открытыми желательно на сутки (важно очень хорошо проветрить).• Бытовая химия также приходит на помощь. В магазинах можно купить специальные средства в виде спреев, порошков, гелей, жидкостей и т.д.Используйте поглотители запаха.Существует множество различных средств (в том числе и народных), которые весьма неплохо впитывают и поглощают запахи. Например, можно использовать соль, соду, сырой рис, гречку, чай, таблетки активированного угля, силикагель, куркуму, цитрусовую кожуру, гранатные зёрна, кофейные зёрна и даже древесный наполнитель. Всё это рассыпается в небольшие ёмкости и расставляется произвольно на полках в холодильнике. Так же в магазинах продаются специальные поглотители, которые крепятся на стенку или дверцу холодильной камеры.Не забывайте поддерживать чистоту и порядок в холодильнике на постоянной основе.Чтобы в дальнейшем избежать появления неприятного запаха, важно придерживаться пары простых правил.• Все продукты с ярко выраженным ароматом и готовые блюда храните в герметичных контейнерах и ёмкостях.• Обязательно время от времени перебирайте фрукты, овощи, ягоды, зелень, нарезки, сыры, колбасы, соленья и т.д.• Не ставьте в холодильник горячую или тёплую еду. Такие действия способствуют чрезмерному образованию конденсата и как следствие – появляется плесень.• Не забивайте камеры под завязку, иначе нарушается вентиляция и система охлаждения начинает работать с переменным успехом.• Хотя бы раз в две недели протирайте полки, лотки и контейнеры антибактериальными салфетками.