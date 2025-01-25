Как не допустить засора в трубах и не пропустить грязь и жир в канализацию

Сантехнические проблемы известны всем, кому пришлось столкнуться с засором. Процедура прочистки труб, которая ассоциируется с неприятным запахом и грязью от работы сантехника нынче стоит недешево. Поэтому следует сделать вывод: засор легче предупредить, чем прочистить.



Сегодня рассмотрим 2 варианта как уберечь сливные отверстия от грязи и жира.

1 вариант: обычная фольга

2 вариант: старая ветошь

После жарки на сковороде остается прогорклое масло, которое многие сливают в унитаз или раковину. Делать этого категорически нельзя, особенно, если вы живете в старом доме, где канализация оставляет желать лучшего.Что делать? Прежде чем «освободиться» от масла, оторвите кусок фольги и вставьте его в сливное отверстие. Выливайте масло на фольгу.Затем просто скрутите фольгу в форму мешочка и положите в мусорное ведро.Важно! Если привыкните к такому способу, о сливе масла в унитаз забудьте навсегда.Убрать жир и грязь со сковороды можно старыми тряпками, которые можно собирать в пластиковый контейнер. Старые полотенца, порванные футболки – всё это может послужить для удаления отходов от пищи.Ветошью можно протирать и саму раковину, а также грязь, которая в ней скопилась.Просто разрежьте старую футболку на небольшие кусочки и удалите остатки пищи и жир, протерев раковину.Пользуйтесь этим лайфхаком и поделитесь со своими знакомыми!