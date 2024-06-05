8 тревожных сигналов вашего тела, которые нельзя игнорировать

Попробуем разобраться, что же скрывается за «банальным недомоганием» и другими распространёнными жалобами.

Был бы отдельный словарь для «языка тела»…

1. Забывчивость

«Ну куда же я телефон положила?»

2. Низкое либидо

Если ну вообще не охота…

3. Вы постоянно «на нервах»

Когда всё достало.

4. Судороги в ногах случаются всё чаще

Не стоит игнорировать судороги.

5. Вы чувствуете покалывание в пальцах

Странное ощущение, правда?

6. Кожа стала слишком сухой и шелушится

Одним кремом не обойдёшься.

7. Лицо «атакуют» прыщи

«Взрослые» прыщи – всегда сигнал.

8. Вам постоянно хочется спать

Когда не можешь сдерживать зевоту.