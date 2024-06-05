10 колоритных фотографий, сделанных в начале ХХ столетия

Ретро колоритные фотографии, сделанные в начале ХХ столетия.

1. На берегу моря

Кристина в красном, 1913 год.

2. Девочки с очаровательным букетом

Сестры сидят в саду с букетом роз, 1911 год.

3. Портретный снимок

Женщина с любимой собакой, 1910 год.

4. Уединение

Девушка на природе, 1909 год.

5. Торговля цветами

Flower Street Vendor. Франция, Париж, 1914 год.

6. Эйфелева башня

Металлическая башня в центре Парижа. Франция, Париж , 1914 год.

7. На склоне холма

Heinz и Eva на склоне холма, 1925 год.

8. Знаменитое классическое кабаре в Париже

Мулен Руж. Франция, Париж, 1914 год.

9. Дети Парижа играют в войнушку

Фюзеляж самолета, которые сделан детьми из коробки, 1915 год.

10. Девочка с куклой

Девочка с куклой рядом с солдатским обмундированием в Реймсе . Франция, 1917 год.