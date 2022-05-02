«Прощай, диета!»: ну очень необычный салат, покоривший сладкоежек во всем мире

Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Салат. Одно только это слово заставляет большинство мужчин почти брезгливо поморщиться. Если, конечно, речь не об оливье или одиноком зелёном листике в сытном бургере. Как ни крути, а салат давно и прочно ассоциируется с диетой и прочим здоровым питанием. Ну или с Новым годом, если говорить о наших широтах. С первым герой сегодняшнего обзора имеет мало общего. А вот к праздничному столу этот ну очень сладкий десерт, успешно покоряющий Сеть, будет очень кстати.
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Сладчайшие десерты на основе популярных батончиков Snickers – настоящий бум в англоговорящем сегменте интернета. Кулинары-энтузиасты и сладкоежки со всего мира, кажется, устроили настоящее соревнование, кто придумает наиболее оригинальное блюдо с известной шоколадкой. Рецепт салата ниже набирает популярность прямо сейчас. И, как мы считаем, придётся по душе и отечественным гурманам.
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Чтобы приготовить сладкий салат из «сникерсов», вам понадобятся:
1. Упаковка ванильного пудинга;
2. Полстакана молока;
3. Пачка взбитых сливок (250мл);
4. 2-3 крупных яблока сорта Гренни Смит;
5. 5 батончиков Snickers
Дополнительно (в зависимости от кулинарных предпочтений):
1. Арахис;
2. Карамельный или шоколадный соус;
3. Тёртый шоколад
Шаг 1:
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Готовим основу и соус для салата одновременно. Смешайте молоко и ванильный пудинг (можно обойтись без миксера или блендера, просто использовать ложку). Хорошенько сбейте продукты вместе, а после добавьте взбитые сливки. Перемешайте снова и поместите в холодильник на несколько часов.
Шаг 2:
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
К этому шагу приступайте только спустя пару часов, когда «соус» будет готов и достаточно настоится в холодильнике. Порежьте яблоки и шоколадные батончики. Идеальный вариант нарезки Snickers – разрезать поперёк, а затем каждую половину на кубики.
Шаг 3:
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
Смешайте яблоки, батончики и основу в глубокой миске. Перемешайте, по желанию добавьте орехи, шоколадную стружку или карамельный соус и подавайте к столу. Сладчайшего десерта хватит минимум на 5 человек.
Необычный салат из батончиков Snickers – новый хит интернета
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии