Полигиния, свадьба после смерти и другие формы брака, которые существуют в разных странах

Драупади -героиня индийского эпоса «Махабхарата», жена сразу для пяти братьев Пандавов.

Полигиния (многоженство)

Один из лидеров общины фундаменталистов-мормонов в Западном Техасе Джо Джессоп – у него 5 жён, 46 детей и 239 внуков

Четвёртый Король Бутана Джигме Сингье Вангчук и его четыре жены, являющиеся сестрами

Семья многоженца Ziona Chana внесена в Книгу рекордов Гиннесса. У него 39 жен и 95 детей

Полиандрия (многомужество)

Многомужество и сегодня распространено в тибетских семьях

По данным исследования, проведенного в 1981 году в Мули-Тибетском автономном уезде, 32% женщин имели нескольких мужей, являющихся друг другу братьями

Временный брак (Мута)

Посмертный брак

Посмертная свадьба в Таиланде.

Гостевой брак

Японские гостевые браки могли длиться всю жизнь или расторгаться, если на это были объективные причины

Моника Белуччи и Венсан Кассель прожили в гостевом браке около 18 лет

Виртуальный брак

Церемония виртуального брака в Японии

Свадьбу вашей мечты сегодня можно просто нарисовать