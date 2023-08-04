Тревожная причина, почему пропускать утренний кофе – плохая идея

Почему пропустить кофе утром – плохая идея.
Что будит нас по утрам лучше будильника, бодрит сильнее душа и заряжает на позитив похлеще утренних новостей? Только кофе, только чёрный. Проспали и нет времени на чашечку? Лучше выпить его хотя бы по дороге на работу. Ведь если пропустить утренний кофе последствия могут быть не слишком приятными…
Чувствуете непроизвольное слюноотделение?
Привычка пить кофе литрами настолько прочно вошла в жизнь современного человека, что представить свой день без неё просто невозможно. Кажется, иначе половина взрослого населения планеты синхронно уснула бы прямо на рабочем месте. Но кофеин – штука коварная. Заметили, что около обеда резко ухудшилось настроение, вялость достигла критического пика, а апогеем стала внезапная головная боль? Поздравляем: у вас ломка! Кстати, а вы не забыли утром выпить кофе?
Поздравляем: у вас ломка!
Оказалось, что нарушение привычного «кофеинового ритма» может спровоцировать самую настоящую ломку. К такому выводу пришли учёные Университета Джона Хопкинса. Хотя кофе не вызывает зависимость в привычном понимании (как алкоголь или наркотики), напиток стимулирует сердечно-сосудистую систему, к чему последняя быстро адаптируется, слегка видоизменяя привычный ритм. И если она не получит очередную «дозу», то начнёт бунтовать. А поскольку кофеин полностью выводится из организма только (в среднем) через 24 часа, то и «ломка» начинается примерно через сутки с момента опустошения последней чашки напитка. А её пик приходится на отрезок с 20 до 50 часов кофейного воздержания.
Усталость и головная боль – самые частые симптомы кофеиновой ломки.
Головная боль и слабость – самые распространённые симптомы «кофеиновой ломки». Но в отдельных случаях происходят реакции и похуже, включая сильную тошноту и судорогу в мышцах. Ничего не напоминает?
Когда выпил, наконец-то, кофе.
Хорошая новость: всё это закончится само собой через…2-9 дней. Или же почти сразу после чашечки ароматного допинга. Кстати, «ломка» случается не только с заядлыми кофеманами, которые за раз опустошают кофе-машину в офисе. Но и с умеренными потребителями, поглощающими дозу около 100 мг кофеина в день – к примеру, одну чашку за завтраком.
Пить или терпеть? Вот, в чём вопрос.
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