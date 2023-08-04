Полигиния, свадьба после смерти и другие формы брака, которые существуют в разных странах

Драупади -героиня индийского эпоса «Махабхарата», жена сразу для пяти братьев Пандавов.
Привычный институт моногамного брака сложился много веков назад и кажется нам незыблемым. Любые отклонения от этой формы мы воспринимаем как невероятную экзотику. Однако на протяжение тысячелетий человечество опробовало и другие формы совместного проживания. Некоторые из них сохранились до сих пор, к некоторым общество сейчас возвращается, ну и, конечно, электронная эпоха подарила людям что-то новенькое, чего наши предки себе представить не могли.
Полигиния (многоженство)
В древности этот вид группового брака был распространен гораздо больше чем сейчас, часто в виде сороратии – когда мужчина брал в жены сестер. Многоженство существовало у древних шумеров, в Китае, Корее, у коренных племен Америки, Африки и Полинезии. Считается, что в том или ином виде полигиния допускалась в большинстве древних сообществ.
Много жен у одного мужчины всегда гарантируют большое количество детей. Поэтому иногда такие решения принимались обществом для восполнения людских потерь. Так поступали в Древней Греции, и даже, как ни странно, в средневековой Европе: в 1650-м году, когда после 30-летней войны население Германии сократилось практически в 4 раза (осталось всего 4 миллиона из 16-ти), в некоторых городах было разрешено официальное двоеженство.
Один из лидеров общины фундаменталистов-мормонов в Западном Техасе Джо Джессоп – у него 5 жён, 46 детей и 239 внуков
Четвёртый Король Бутана Джигме Сингье Вангчук и его четыре жены, являющиеся сестрами
Сегодня такой вид брака официальным считается не только в исламе, частично он встречается во многих азиатских и африканских странах. Хотя всем известно, что в этом случае «тещи тоже три».
Семья многоженца Ziona Chana внесена в Книгу рекордов Гиннесса. У него 39 жен и 95 детей
Полиандрия (многомужество)
Этот вид брака, наоборот, всегда возникал в человеческом обществе, как попытка ограничить рождаемость. Кроме того, он позволяет избежать раздробления родовых земель, если женщина берет в мужья братьев. Традиция таких браков существовала у тибетцев, эскимосов, индейцев Северной и Южной Америки, в Непале, Китае, Шри-Ланке, северной Индии. Частично она дожила и до наших дней.
Многомужество и сегодня распространено в тибетских семьях
По данным исследования, проведенного в 1981 году в Мули-Тибетском автономном уезде, 32% женщин имели нескольких мужей, являющихся друг другу братьями
Временный брак (Мута)
Эта форма брачных отношений официально разрешена у мусульман-шиитов. Он заключается по договоренности на определенный срок. Женщина в таком браке является вполне законной супругой. После окончания временный брак можно продлить или при желании заключить дальше постоянный союз. Интимные отношения при этом регламентируются договором. Иногда девушка-девственница и ее будущий муж вступают во временный брак, не предполагающий секс, просто чтобы лучше узнать друг друга. Однако, на практике мута часто является узаконенной формой сексуального рабства, хотя официально ислам и осуждает подобные случаи.
Посмертный брак
Иногда брачные союзы заключаются с уже покойным человеком. Такие свадьбы не являются наследием прошлого. Первой женщиной, вступившей в брак с недавно умершим мужчиной, стала француженка Ирэн Жодарт. Произошло это около 1950 года после того, как ее жених трагически погиб. Прорыв дамбы в городе Фрежюс унес тогда жизни более 400 человек. Девушка обратилась к Шалю Де Голлю и, благодаря массированной поддержке в прессе, смогла добиться разрешения на брак. Вскоре французский парламент узаконил эту форму отношений. Правда, разрешение каждый раз является решением Президента Республики. Во время процедуры живой новобрачный обычно стоит рядом с фотографией покойного.
Посмертная свадьба в Таиланде.
Чадил Деффи и Саринья Камсук были вместе больше 10 лет. За несколько дней до свадьбы девушка погибла в автокатастрофе. Чадил решил все равно осуществить их мечту. Свадебный обряд был проведен непосредственно перед похоронами.
Гостевой брак
Считается, что это одна из древнейших форм брака. Она подразумевает официальные отношения, не связанные ведением общего хозяйства. В первобытном обществе женщина, принимающая одного или нескольких мужчин в качестве мужей, становилась центром Родьи – особой семейной ячейки. Дети в такой семье воспитывались больше дядьями, чем биологическими отцами.
Похожая форма отношений под названием Цумадои практиковалась и в древней Японии. После проведения свадебного обряда муж свободно посещал жену. В зависимости от своего желания он мог делать это часто или редко, а также иметь несколько подобных союзов.
Японские гостевые браки могли длиться всю жизнь или расторгаться, если на это были объективные причины
Гостевые браки сегодня популярны в Европе и Америке. Концепция отношений без общего быта становится все более привлекательной. Ведь в современном хозяйстве мужская физическая сила и женское умение готовить еду становятся менее существенными. Есть много примеров таких «звездных браков».
Моника Белуччи и Венсан Кассель прожили в гостевом браке около 18 лет
Виртуальный брак
Подобные браки существуют только в пределах всемирной компьютерной сети и, конечно, не признаются официальными (пока, во всяком случае). Их можно было бы считать просто чудачеством молодежи, если бы не одно НО: только в Китае таких свадеб проведено уже более 50 тысяч. После процедуры на специальном сайте с участием свидетелей, молодые получают «Свидетельство о браке» и считают себя связанными отношениями в той степени, в которой сами этого хотят. К плюсам таких церемоний можно отнести то, что влюбленные могут находиться на разных континентах и никогда не видеть друг друга лично. Хотя последнее, скорее, уже минус.
Церемония виртуального брака в Японии
Свадьбу вашей мечты сегодня можно просто нарисовать
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