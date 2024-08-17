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«Танцуют все!»: 100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут


100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут.

100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут.

Этот ролик, созданный энтузиастами группы «What’s the Mashup?», в Сети собрал более 14 миллионов просмотров. Буквально за пять мину в зажигательном клипе можно увидеть лучшие танцевальные сцены из 100 различных фильмов. И всё это под заводной хит «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса. Всем хорошего настроения!

«Криминальное чтиво», «Брюс всемогущий», «Грязные танцы», «Волк с Уолл-стрит», «Супер Майк», «Человек-паук», «Бриолин», «Американский пирог», «Разборки в стиле Кунг-фу», «Рискованный бизнес», «Остин Пауэрс» и многие другие любимые фильмы.

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