«Танцуют все!»: 100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут

100 лучших танцевальных сцен из любимых фильмов за 5 минут.
Этот ролик, созданный энтузиастами группы «What’s the Mashup?», в Сети собрал более 14 миллионов просмотров. Буквально за пять мину в зажигательном клипе можно увидеть лучшие танцевальные сцены из 100 различных фильмов. И всё это под заводной хит «Uptown Funk» Марка Ронсона и Бруно Марса.
«Криминальное чтиво», «Брюс всемогущий», «Грязные танцы», «Волк с Уолл-стрит», «Супер Майк», «Человек-паук», «Бриолин», «Американский пирог», «Разборки в стиле Кунг-фу», «Рискованный бизнес», «Остин Пауэрс» и многие другие любимые фильмы.
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