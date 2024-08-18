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13 невероятных «трюков» с куриными яйцами


Секреты куриных яиц.

Секреты куриных яиц.

Куриное яйцо – далеко не такой простой предмет, как может показаться на первый взгляд. Может быть сложно, поверить, однако с этим продуктом можно делать просто невероятные, очень забавные и даже интригующие вещи. В новом материале как раз представлена парочка таких занимательных рецептов.


В новом видео автор раскроет все темные секреты, связанные с куриными яйцами. Никакой магии или фантастики, только наука! Приятного просмотра.

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