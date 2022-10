Трэш-куклы для взрослых. 18+

Сегодня мы откроем для тебя большой, удивительный мир надувных кукол для взрослых. Каждая уникальна, обладает богатым бэкграундом и достойна отдельной книги. Вперед, наш дорогой читатель, к знаниям! Ну если тебе, конечно, уже есть восемнадцать.

Варвара Петровна

Джейсон

Это Варвара Петровна, она Сталина видела. В годы своей бурной молодости Варвара очаровывала видных председателей горкомов и обкомов, не говоря уже о беспартийных. Но и сейчас баба Варя хоть куда. Видишь, как она тебе подмигивает? Ррррр. В комплекте идет заводная челюсть.

Реджи

Этому блондину палец в рот не клади. В редакции Pics.ru, например, не нашлось ни одного, желающего положить палец в рот Джейсону. Он из тех ребят, которые не ждут у моря погоды. Берет быка за рога, наклоняет и мучает до тех пор, пока тот не выдохнется.

Карла

Подруги называют его « шоколадный Реджи ». Таких парней девчонки любят. Вот так посмотрит тебе в глаза, тронет своей Г-образной рукой, и вздыхаешь потом неделю. Во снах приходит, искуситель.

Фатима

Карла любит тех, кому надоел стандартный формат. Вверху у нее большая грудь, идентичная натуральной, а внизу крепкий Джонсон, как у мальчика. Мы немного прикрыли, но, поверьте, он там есть. В общем, это такая баба, которая и не совсем чтобы баба.

Бейонсе

Сочный пончик, пирожок с ягодным вареньем, женщина в соку — все это Фатима. Она любит готовить и обнимашки. А будешь плохо себя вести, не получишь учпочмак. Что бы это ни значило.

Майя

Точная копия знаменитой певицы. Просто одно лицо. И рот такой, что того и гляди запоет: «Ooh! Come on baby. You put my love on top». Настоящий сгусток нежности, страсти и таланта.

Роза

Этой девушке досталось от жизни. Раньше она работала клоуном в цирке. Сейчас о тех лихих годах напоминает лишь привычка густо красить рот , непроходящая депрессия и недельные запои после получки.

Селена

Роза — странная женщина. Вроде все у нее хорошо, живет в достатке, йогой занимается. Но смотришь на нее и понимаешь, что есть в ней какая-то неразгаданная тайна. Может она тоже Сталина видела?

Какими

Та еще стерва. Работает уборщицей в школе. Орет дурниной по поводу и без повода: «Куда прешь по мытому! Щайчас как тряпкой по спине перетяну!» И все в таком духе. А еще у нее всегда при себе подгорелый пирожок из школьной столовой.

Анжела Сергеевна

Какими — это не вопросительное местоимение, а имя. Какими из Японии , она очень кавайная. Домо ригато! Каннитива! Наруходо! Гомэн насай!

Катя

Анжела Сергеевна работает преподавателем в институте капроведения. В свободное от работы время занимается плаванием, от этого у нее такие развитые плечи. Тазовая кость у Анжелы Сергеевны тоже очень развитая. Но она же, в конце концов, преподаватель, а не фотомодель.

Фрося

Катя немного пришибленная с детства. В третьем классе ей на голову со второго этаж упал толстый ребенок. С тех пор девушка смотрит на мир с опаской. Зато Катя божественно поет сложные оперные арии.

Тригер

Фрося была тем толстым ребенком, который упал на голову Кате. Здоровье у нее до сих пор хромает, и ничто в жизни не радует. А еще у Фроси аномальная анатомия. Если она когда-нибудь родит, то будет делать это пупком.

Тайрон

Тригер — весельчак. Постоянно хохмит , подкалывает. Душа компании, так сказать. Чуть что, так сразу «а ручки-то вот они!» Посмотришь, и действительно, вот они ручки. Невозможно на него обижаться.

Юми

Тайрон — главный помощник в доме. Обычно он стоит у двери. Все, кто входят, вешают на выступ сумку, пока разуваются, а в обширный рот кладут мелкие предметы. Ключи, например, или телефон.

Галя

Юми — веселая, задорная девчонка. При этом очень хозяйственная. Мыло, там, упало или ручка под стол закатилась – сразу поднимает. Любит полы помыть, пыль с плинтусов протереть. А иной раз, упрется головой в пол, задумается и стоит так полдня, пока не позовешь.

Долли

Галя — гопник. Ее детство прошло во дворе пятиэтажки в Южном Бутово. С тех пор она сохранила дерзкие повадки, привычку сидеть на корточках и отчаянно жестикулировать при разговоре. Рот у нее открыт под семки, а не под то, что ты подумал.

С виду это назатейливая овца, из тех, что пасутся на бескрайних просторах нашей Родины. Но у Долли есть одно важное преимущество. У нее сзади есть потайное отверстие, куда можно что-нибудь прятать. Например, шпаргалки. Идеальный друг для студента , короче говоря. А еще она красивая.