С нами не соскучишься!

8 333 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    Спасибо!Готовить как Горд...
  • Boris Max
    Столько слов... и что? теперь весь Мир ходит в говне, под предлогом так удобней... и что?Шапка «буратино» ...
  • Алиса Майская
    Автор, Вы - школьник?1.Про ковры и "дорогие" обои - чушь полная. Во-первых, обои были дешевые, (другое дело, что выбо...4 вещи времён ССС...

Удивительные и малоизвестные факты о суши

Удивительные и малоизвестные факты о суши

Суши – вкусно и полезно.

Японская кухня завоёвывает популярность во всём мире. И пожалуй, на первом месте в кулинарно-японском рейтинге – суши. Но при всенародной любви к этому рисово-рыбному угощению, далеко не многие знают для чего на самом деле васаби, какие суши светятся в темноте и какие суши являются самыми дорогими. И это далеко не все интересные факты о суши.

1. Лосось


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Суши с лососем.

Японцы считают сырого лосося опасным, поскольку тихоокеанский лосось подвержен паразитам. Так как в Норвегии ловят очень много лосося, эта страна решила сосредоточиться на обучении японских потребителей тому, что атлантический лосось является безопасным даже в сыром виде. Потребовалось десять лет, чтобы суши и сашими с лососем наконец статьи популярными.

2. Васаби


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Васаби убивает бактерии и паразиты.

Васаби изначально употребляли с суши, чтобы убивать бактерии и паразиты в рыбе. Теперь при лучших санитарных условиях он уже не нужен, и его едят только по привычке.

3. Имбирь


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Маринованный имбирь.

Имбирь, подаваемый с большинством суши, предназначен для очищения вкусовых рецепторов между разными кусочками суши. Поэтому, если его класть наверх ролла, это может быть оскорбительным для шеф-повара.

4. Эсколар


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Подмена тунца эсколаром.

В 2013 году генетический тест рыбы в ресторанах и супермаркетах показал, что 84% суши-ресторанов в США неправильно заменяют тунца эсколаром. Эта рыба, как известно, вызывает продолжительную, неконтролируемую диарею.

5. Суши-ресторан


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Суши нужно есть руками.

В США насчитывается около 3 946 суши-ресторанов, а в Японии около 45 000. Большинство американских и европейских потребителей не знают, что суши нужно есть руками, а не с палочками.

6. Каппа


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Мифологическое существо Каппа.

Есть причина, по которой в названии суши с огурцом часто фигурирует слово «каппа». В японской мифологии есть существо Каппа, которое живет в прудах и любит огурцы.

7. Метод консервирования


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Суши – метод консервирования рыбы.

Суши первоначально были методом консервирования рыбы. Только позже люди начали употреблять ее с рисом.

8. Оригинальные тарелки


Удивительные и малоизвестные факты о суши

С «посудой» нельзя: говорить, касаться, жестикулировать, комментировать.

В Ванкувере есть компания, которая подает суши на обнаженных женских моделях. Согласно правилам, с моделью нельзя говорить, касаться ее, а также делать непристойные жесты или комментарии.

9. Светящиеся суши


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Светящиеся в темноте суши.

В суши иногда используют трансгенную рыбу. Делается это, чтобы суши светились в темноте.

10. Sukiyabashi Jiro


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Шеф-повар Джиро Оно.

Восемьдесят шесть лет Джиро Оно считается лучшим в мире шеф-поваром суши. Клиенты записываются на посещение его ресторана Sukiyabashi Jiro в Токио наперед за год. Рис, который готовит Джиро, описывают как «облако, которое взрывается во рту». Повар также владеет Мировым рекордом Гиннеса за то, что он стал самым старым звездным шеф-поваром, удостоенным трех звезд Michelin.

11. Более 80% тунца


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Более 80% мирового урожая тунца уходит в Японию.

Самый дорогой тунец для суши был продан за 1,8 миллиона долларов за 222 килограмма в Японии. Более 80% мирового урожая тунца съедается японцами.

12. Самый длинный суши-ролл


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Суши-ролл длинной в 2 км 521 метр.

Длина самого длинного суши-ролла, когда-либо созданного в мире, составила 2 км 521 метр. Он был сделан в России в декабре 2011 года в ресторане Sushkof.

13. Осторожно! Ртуть!


Удивительные и малоизвестные факты о суши

Главное не переедать.

Джереми Пивену был поставлен диагноз отравление ртутью. Причиной стало то, что он ел суши не реже двух раз в день в течение 20 лет.



источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх