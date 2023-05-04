Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться
Знаете, все вокруг меня хотят выйти из зоны комфорта. Не только клиенты. Родные, друзья, знакомые. Приличные с виду знакомые!
Бледные, хронически недосыпающие люди приговаривают: «Надо просто выйти из зоны комфорта и погнать себя в спортзал». Люди с паническими атаками говорят: «Надо выйти из зоны комфорта и перестать себя жалеть». Люди, проживающие мучительную, очень несладкую жизнь, говорят: «Выйти бы уже из зоны комфорта и перестать жрать сладкое». Это еще не худший расклад. Некоторые просто говорят «перестать жрать». Видят кардинальное решение проблемы.
У меня от таких слов начинает тревожно дергаться глаз. Я сейчас объясню.
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала в ней оказаться.
Что такое «зона комфорта»? Это такое место, где тепло, уютно, свободно, вкусно, радостно и безопасно. Где тебя любят и уважают. Где о тебе заботятся (и ты тоже заботишься).
И у многих из нас такой зоны просто нет, где о нас заботятся. В лучшем случае есть зона, чтобы отлежаться или проораться. Это больше, чем ничего, но не совсем то. Это как алкоголь в мороз — в принципе, помогает, но недолго.
Очутившись в зоне комфорта, нужно в нем немного побыть. Отдохнуть душой. И только потом — выходить.
Это ощущение ни с чем не спутаешь — когда сил на все хватает, и ты готов, пожалуй, еще чему-нибудь поучиться; проснуться утром пораньше и сбегать на йогу; подумать о рабочем проекте, который полгода висит в планах.
И тут очень важно, чтобы импульс к действию возник раньше, чем сама мысль. Сначала начинаешь делать — потом уже думаешь. Не всегда с песней, иногда это мучительная радость преодоления, и думаешь, на кой черт я полез за баранку этого пылесоса — но точно не из последних сил. Полез, потому что было интересно.
Люди, которые говорят про «выйти из зоны комфорта», обычно не имеют в виду никакого интереса. Если перевести это выражение на простой человеческий язык, то оно означает примерно следующее: мне уже сейчас как-то фигово, но, если я помучаю себя еще сильнее, может, мне станет лучше?
Ну не знаю. Если человека, больного гриппом, еще и выпороть на конюшне, может, он выздоровеет потом. Но вряд ли это от порки.
Часто это звучит как самообвинение: «Да мне просто лень, я просто не хочу выходить из зоны комфорта». И у этих слов либо привкус мучительного стыда («я недостаточно хороший, я не дотягиваю до нормы, хоть тресни»), либо вины («я недостаточно стараюсь, я не молодец, и меня никто не будет любить»). А стыд и вина, как репейник, всегда найдут, к чему прицепиться, каких бы реальных успехов вы ни добились. Даже если вы окончательно перестанете себя жалеть и вообще перестанете жрать (хотя это не успех).
Но на пределе сил ни один нормальный человек долго не протянет.
В итоге либо отползти обратно в «зону комфорта», либо свалиться в клиническую депрессию (когда не дурное настроение, а диагноз) или в тяжелую психосоматику.
Вам какой вариант больше нравится? Мне первый.
Тем более, на дворе тяжелые времена. Информационный прессинг. Финансовый кризис. Зима. Солнца нет. И если вдруг вы знаете, как добраться до зоны комфорта, предлагаю оставаться в ней хотя бы до весны.
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