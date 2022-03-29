Назад в СССР: Интересная подборка ретро фотографий, снятых в 1960-х годах

Интересная подборка ретро фотографий, снятых в далеких 1960-х годах
1960-е годы в СССР - это время "хрущёвской оттепели", когда люди вздохнули свободной грудью, когда появилась уверенность в завтрашнем дне. Вышла на новый виток и экономика огромный страны. Сегодня приоткрыть завесу времени и заглянуть прошлое, казалось бы, совсем недавнее и уже такое далёкое, позволяют старые фотографии.
1. Крытый павильон на Центральном рынке
Мясной павильон на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.
2. Хранение сельскохозяйственной техники
Трактора, подготовленные к кратковременному хранению. СССР, 1960-е годы.
3. Уличная торговля
Уличная торговля в центре города в начале 1960-х годов.
4. Советская художница
Жизнерадостная девушка в объективе американского фотографа. СССР, Рига, 1960-е годы.
5. Упражнение с «хулахуп»
Девушка крутит обруч на пляже в Риге.
6. Расфасовочный цех
Расфасовочный цех - вид сверху. СССР, Рига, 1960-е годы.
7. Пайка радиодеталей
Очень тонкая работа. СССР, Рига, 1960-е годы.
8. Тракторный завод в Харькове
Сборочный цех на Харьковском тракторном заводе имени Серго Орджоникидзе. СССР, 1960-е годы.
9. Малогабаритный трактор
Трактор малогабаритный МТ-3 предназначен для механизации работ в строительстве, дорожно-коммунальном или сельском хозяйстве. СССР, 1960-е годы.
10. Крытый рынок
Торговля рыбой на Центральном рынке. СССР, 1960-е годы.
11. Столовая
Столовая в одной из гостиниц. СССР, Рига, 1960-е годы.
12. Нелегкая работа
Матросы отдыхают после выполнения палубных работ. СССР, Рига, 1960-е годы.
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