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13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


Завораживающие оптические боди-арт иллюзии.

Завораживающие оптические боди-арт иллюзии.

Художник Дайн Юн – настоящий мастер иллюзий. Он удивительным образом комбинирует фотографии и акварель, создавая сюрреалистические картины на которых пейзажи, лица, руки, глаза. Работы выглядят настолько реалистично, что сложно представить, что это результат кропотливой работы в Photoshop. Да и сам Дайн Юн утверждает, что даже оптические иллюзии реальны.


1. «Между превращениями»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

2. «Когда я вижу тебя…»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

3. «Вдохновение Робертом Годеттом»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

4. «Как я себя чувствую сегодня»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

5. «Иногда мне нужно только плечо, на которое можно опереться»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

6. «Вдохновение Филлипом Кремером»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

7. «Желание»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

8. «Синдром Алисы в стране чудес»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

9. «Подарок»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

10. «Там, где твоя вселенная»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

11. «Селфи»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

12. «Невидимая видимость»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

13. «Дом реформатора и поэта Манха Хань Юн-ун»


13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна


 

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13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн Юна

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13 завораживающих оптических боди-арт иллюзий от художника Дайн ЮнаПодписаться на мой Instagram
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