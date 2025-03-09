История треугольного пакета для молока

Тетраэдрический пакет для молока был изобретен в 1944 году, но внедрен в производство только после Второй Мировой войны, когда были разработаны специальная технология и оборудование для защиты бумажной поверхности полиэтиленом.
С производства таких упаковок и началась деятельность компании «Tetra pack».
Первые испытания тетраэдра начались только в 1952 году, а успешно завершилось только спустя несколько лет. Народ долго приспосабливался к первым молочным пирамидкам, так как при срезании верхней ее части молоко часто выплескивалось.
Упаковка «Тетра Классик» (Tetra Classic) была пущена в производство в 1952 году (более популярный в настоящее время вид упаковки — параллелепипед «Тетра Брик» (Tetra Brik) был создан в 1963 году). Одним из существенных недостатков этого вида пакетов была невозможность плотной упаковки их в ящики и контейнеры прямоугольной формы (для их хранения использовались специальные шестиугольные контейнеры), что приводило к непроизводительному росту транспортных и складских расходов.
В 1959 году началось производство тетрапакетов в СССР, в то время как в самой Швеции их производство было прекращено как раз в этом году. Выпускались разной ёмкостью: 500-граммовая (для молока и кефира), 300-граммовая (молоко, сливки) и 100-граммовая (для сливок, выпускалась в год Олимпиады-80). Они были оформлены по-разному, в зависимости от вида продукта. Так, пакеты для пастеризованного молока и для молока стерилизованного имели разные рисунки.
Часто можно было наблюдать строителей, во время обеденного перерыва, которые пили молоко из такого треугольного бумажного пакета и если батон хлеба. Плюсом такого пакеты было то что распечатанный пакет можно было поставить и молоко не проливалось.
В советском научно-фантастическом фильме «Москва — Кассиопея» упоминаются пакеты для молока в качестве прообраза для мусорных пакетов, которые выбрасывались в открытый космос и самоуничтожались.
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