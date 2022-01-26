15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами





Каждое лицо – загадка.

Кого только не фотографировал британец Билли Пламмер за 30 лет. Жители горных племён



Кого только не фотографировал британец Билли Пламмер за 30 лет. Жители горных племён , буддийские монахи Юго-Восточной Азии, бездомные и звёзды мирового кино – в его объективе побывали многие. Пламмер уверен, что повседневная жизнь наполнена магией. Каждые съёмки для фотографа Пламмера – поиски неизвестного. Особый интерес у него вызывают люди различных культур, поэтому часто он делает портреты.

1. Взгляд обиженного и возмущенного ребенка

2. Настоящая магия взгляда

3. Взгляд сквозь пальцы

4. Печальный взгляд старого человека

5. Лицо-загадка

6. Взгляд на жизнь сквозь маску

7. Взгляд человека, знающего себе цену

8. Усталый взгляд

9. Взгляд полон боли и печали

10. Жизнь удалась

11. Целеустремленный взгляд

12. Взгляд задумавшегося ребенка

13. Полное сосредоточение

14. Когда ты чувствуешь в себе силу

15. Весь на позитиве

«Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так рассказал о своём творчестве в одном из интервью Билли Пламмер.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: