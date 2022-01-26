15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами

Каждое лицо – загадка.
Кого только не фотографировал британец Билли Пламмер за 30 лет. Жители горных племён, буддийские монахи Юго-Восточной Азии, бездомные и звёзды мирового кино – в его объективе побывали многие. Пламмер уверен, что повседневная жизнь наполнена магией. Каждые съёмки для фотографа Пламмера – поиски неизвестного. Особый интерес у него вызывают люди различных культур, поэтому часто он делает портреты.
«Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так рассказал о своём творчестве в одном из интервью Билли Пламмер.
1. Взгляд обиженного и возмущенного ребенка
2. Настоящая магия взгляда
3. Взгляд сквозь пальцы
4. Печальный взгляд старого человека
5. Лицо-загадка
6. Взгляд на жизнь сквозь маску
7. Взгляд человека, знающего себе цену
8. Усталый взгляд
9. Взгляд полон боли и печали
10. Жизнь удалась
11. Целеустремленный взгляд
12. Взгляд задумавшегося ребенка
13. Полное сосредоточение
14. Когда ты чувствуешь в себе силу
15. Весь на позитиве
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