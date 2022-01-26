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15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


Каждое лицо – загадка.

Каждое лицо – загадка.

Кого только не фотографировал британец Билли Пламмер за 30 лет. Жители горных племён, буддийские монахи Юго-Восточной Азии, бездомные и звёзды мирового кино – в его объективе побывали многие. Пламмер уверен, что повседневная жизнь наполнена магией. Каждые съёмки для фотографа Пламмера – поиски неизвестного. Особый интерес у него вызывают люди различных культур, поэтому часто он делает портреты.


«Меня зачаровывает тайна, которая скрывается за лицом. Каждое лицо, которое вы видите, – своего рода загадка. Портрет – это возможность и призыв исследовать и понять, каков этот человек, чем он занимается, о чём думает. Какой он – добрый, жестокий, счастливый, грустный? Какие подсказки есть в этих лицах и о чём они вам говорят?», - так рассказал о своём творчестве в одном из интервью Билли Пламмер.

1. Взгляд обиженного и возмущенного ребенка


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

2. Настоящая магия взгляда


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

3. Взгляд сквозь пальцы


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

4. Печальный взгляд старого человека


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

5. Лицо-загадка


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

6. Взгляд на жизнь сквозь маску


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

7. Взгляд человека, знающего себе цену


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

8. Усталый взгляд


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

9. Взгляд полон боли и печали


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

10. Жизнь удалась


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

11. Целеустремленный взгляд


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

12. Взгляд задумавшегося ребенка


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

13. Полное сосредоточение


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

14. Когда ты чувствуешь в себе силу


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

15. Весь на позитиве


15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами


 

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15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словами

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15 портретов, которые расскажут о людях больше, чем можно рассказать словамиПодписаться на мой Instagram
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