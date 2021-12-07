11 вещей, за которые современные люди должны благодарить древних римлян

О вещах, которыми люди пользуются благодаря римлянам.
Древний Рим является одним из первых и вместе с тем самым ярким примером глобализации в истории человечества. Наследие римского государства поистине колоссально. Оно настолько велико и ощутимо в нашем, западном мире, что все мы можем считать себя чуть-чуть римлянами. И сейчас речь пойдет о несколько наиболее значимых вещах, которые даже если не были изобретены в Риме, то вошли в «моду» именно благодаря ему.
1. Латинский алфавит
Где используется латиница.
Самый очевидный предмет наследия Рима. Сегодня на языках, которые основаны на латинице, говорит и пишет полмира. Сам же латинский алфавит, по наиболее популярной (и правдоподобной) теории ученых, появился в результате адаптации этрусского алфавита и добавления в него элементов греческого.
2. Бетон
Только римляне оценили сей материал по достоинству.
Бетон был изобретен людьми задолго до римлян. Тем не менее, именно римляне в полной мере оценили все достоинства этого материала. В центральной и западной части империи, из бетона строилось буквально все от зданий мастерских и жилых домов, до храмов, акведуков, государственных и культурных зданий.
Более того, римляне делали особый бетон, невероятно прочный и долговечный! Его секрет ученые разгадали совсем недавно. Вся соль была в том, что римляне для укрепления материала использовали морскую воду и вулканическую сажу.
3. Мощеные дороги и каменные мосты
Римляне первыми стали широко строить каменные мосты.
Как и в случае с бетоном, дороги и мосты люди строили по всему миру и до римлян. Однако в «западной» части наше планеты, именно они решили, что неплохо бы делать дороги долговечными, а мосты более прочными. В результате строительства этих инфраструктурных объектов стали активно применять камень и бетон. Потребность в хороших дорогах была очевидна, во времена «pax romana» (эпохи римского процветания), Римская Империя занимала почти весь известный мир и была крупнейшим государством на нашей планете. Сохранились римские мощеные дороги, и по сей день.
4. Дорожная паутина
Римские дороги дошли и до наших дней.
Римские дороги сегодня конечно уже не используются там, где они сохранились. Однако, римляне оставили нам другой подарок. Транспортная паутина Европы и Малой Азии все еще определяется местами прохождения римских дорог. Многие современные магистрали и шоссе сегодня совпадают с древнеримскими.
5. Водопровод
Акведуки римляне также популяризировали.
Запатентовать авторство водопровода за римлянами будет трудно. Строить акведуки пробовали еще в древнем Вавилоне. Однако, именно римляне стали использовать акведуки везде, где только могли. В отличие от всех цивилизаций-предшественников, римляне использовали акведуки не только для ирригации, но и для снабжения водой городов, а также промышленных объектов: ремесленных кварталов и мест добычи ресурсов. Один только город Рим снабжался с 11 акведуков! Сегодня более-менее сохранившиеся акведуки можно найти по всей Европе: в Италии, Франции, Германии и в других местах.
6. Канализация
Самые большие города и самые большие клоаки для них, были у римлян.
Именно римляне сделали канализацию не просто «модной», а жизненно необходимой для крупных городов. Использовались римские клоаки, как для отвода нечистот, так и для отвода ливневых вод. Поначалу это были достаточно тривиальные выгребные ямы да канавы, однако позднее римляне стали мостить их камнем и даже делать подземные тоннели! Первой римской канализацией стала «Cloaca Maxima», которая находится в самом Риме. Кстати, сохранилась она и до наших дней. Ее даже используют! Правда, сегодня исключительно для отвода дождевой воды.
7. Регулярная, профессиональная армия
Ополчение хорошо, а армия еще лучше.
До римлян регулярные армии, как таковые отсутствовали. В древней Греции, в Египте и на Востоке, армии, как правило, собирались в виде ополчения, в час нужны, для защиты или напротив, военного похода на соседей. Число «профессиональных» воинов во всех ранних государствах было ничтожно мало и чаще всего заканчивалось на личной охране правителя, да храмовой страже.
История Рима – это история воин, внешних и внутренних. И всю историю этого государства, развивалась и его армия, которая прошла большой путь от описанной выше милиции и ополчения, до регулярной и более того – профессиональной армии. Именно римляне сменили понятие воина на солдата, поняв, что в большом государстве постоянно нужны те, кто будет защищать его интересы с оружием в руках.
Примечательно, что окончательный переход к регулярной армии произошел благодаря экономическому кризису в государстве. В стране страшнейшими темпами рост уровень безработицы из-за разорения крестьянских хозяйств. Решение нашел Гай Марий, который стал брать всех свободных жителей страны (не только граждан), на воинскую службу обещая жалование и земли при выходе на пенсию
8. Меценатство
Римляне сделали модным покровительство искусству и науке.
Само это явление в обществе было названо в честь Гая Цильния Мецената, лучшего друга правителя Рима Октавиана Августа. Выражаясь современным языком, можно было бы назвать Мецената первым министром культуры в истории человечества. На деле, Гай Цильний не занимал никакой официальной должности, однако активно спонсировал деятелей культуры, дабы те прославляли государственные ценности и самого Октавиана Августа.
9. Республика
Республика есть общее дело.
Когда современные люди говорят о демократии, республике и свободе, можно подумать, что все эти три слова – синонимы. На самом деле все это совсем не так. Демократия Афин не имела никакого отношения к Республике Рима, последняя же, как раз и является дедушкой всех республиканских форм правления.
Именно римляне первыми оценили пользу от разделения власти, поняв, что концентрация таковой в руках одного человека может быть опасной для всего общества. По иронии судьбы, именно концентрация власти в одних руках уже в имперский период и станет одним из могильщиков древнего государства.
Тем не менее, долгое время римлянам действительно удавалось успешно разделять власть в обществе, достигать общественного консенсуса между всеми свободными жителями страны. Пускай временами для этого беднейшим представителям общества и приходилось шантажировать богатейших массовой миграцией в другие земли, или даже браться за оружие.
10. Гражданство
Гражданином может быть каждый, кто живет и свободен.
Пожалуй, самое главное наследие Рима, которым сегодня, так или иначе, пользуется человек. Понятие «гражданин» существовало во многих древних государствах. Однако, только римляне со временем пришли к тому, что все свободное люди должны быть гражданами империи, вне зависимости от того, где они родились и в какой части государства проживают.
11. Христианство
Сим победишь.
Долгое время в Римской Империи христиане считались опасной иудейской сектой. Однако все изменилось при Константине Великом, который после битвы за Рим уравнял все религии в правах. Он же перенесет тот самый крест из Иерусалима в новую столицу государства – Константинополь. Уже Феодосий I Великий сделает христианство государственной религией. Так, благодаря Риму христианская вера начнет свое распространение по миру.
12. Социальная мобильность
Римская империя по социальной мобильности едва ли не превосходила современные США.
Напоследок хочется поговорить о еще одном «подарке». Как и все древние государства, Рим был рабовладельческим. Именно в древнем Риме сформировалось понятие «классического рабства», того ужасного явления, которое сегодня кажется абсолютной дикостью. Но при всем при этом, ужасный Рим разительно отличался от любого другого государства в вопросе социальной мобильности.
До Рима, в какой-нибудь древней Греции, Египте, Вавилоне – люди умирали теми, кем рождались. Еще много столетий после Рима, люди умирали теми, кем рождались. И только в Риме, впервые, люди стали активно пользоваться социальной мобильностью. Здесь рабы становились свободными, вольноотпущенники возносились в аристократию, а простые солдаты проходили дорогу до императора.
Post scriptum
Мавзолей простого пекаря.
Сам герой.
Сегодня, в современном Риме, в центре города, недалеко от Колизея и руин форума, можно найти маленький мавзолей. Хозяином этого мавзолея был не император, не сенатор и даже не почтенный гражданин. Его хозяином является простой пекарь – Марк Вергилий Эврисак. Он был рожден рабом в семье греческих мигрантов, смог получить свободу, заключил со столицей страны договор на поставки хлеба и разбогател настолько, что в итоге смог позволить этот самый памятник для себя и своей жены.
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