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На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоции


Глядя на возлюбленного. Автор: Heidi Taillefer.

Глядя на возлюбленного. Автор: Heidi Taillefer.

Творчество современного художника Хэйди Тейллефер (Heidi Taillefer) – креативный сплав классической фигуративной живописи, сюрреализма, реализма и мифологии с нотками романтизма викторианской эпохи и элементами научной фантастики. В своих работах она мастерски сочетает человека и животных с техникой, создавая необычные образы, отдалённо напоминающие стимпанк.

Отдых. Автор: Heidi Taillefer.

Отдых. Автор: Heidi Taillefer.

 
Эксцентричный. Автор: Heidi Taillefer.

Эксцентричный. Автор: Heidi Taillefer.

 
Перезагрузка. Автор: Heidi Taillefer.

Перезагрузка. Автор: Heidi Taillefer.

 
Морское чудовище. Автор: Heidi Taillefer.

Морское чудовище. Автор: Heidi Taillefer.

 

Ещё с раннего возраста Хэйди большую часть своего времени посвящала творчеству, старательно изучая живопись и оттачивая мастерство. На протяжении десяти лет она не просто развивала навыки работы с акварелью, но и тщательно продумывала свой собственный стиль, который в последствии превратился в гремучую смесь из частей человеческих и животных тел, лампочек, проводов, часовых механизмов и прочих деталей.
Выше всякого понимания. Автор: Heidi Taillefer.

Выше всякого понимания. Автор: Heidi Taillefer.

 
Синяя Морфо. Автор: Heidi Taillefer.

Синяя Морфо. Автор: Heidi Taillefer.

 
Двойник, или второе «Я». Автор: Heidi Taillefer.

Двойник, или второе «Я». Автор: Heidi Taillefer.

 
Страж. Автор: Heidi Taillefer.

Страж. Автор: Heidi Taillefer.

 
Пеликан и вампир. Автор: Heidi Taillefer.

Пеликан и вампир. Автор: Heidi Taillefer.

 

И, несмотря на то, что картины Хэйди у большинства зрителей вызывают ужас, а вместе с ним и отвращение, тем не менее, все они не остаются без внимания, притягивая к себе всё больше и больше заинтересованных взглядов.
Ведь, так или иначе, в этих, казалось бы, отчасти мрачных работах есть что-то притягательное, что заставляет пристально вглядываться в мельчайшие детали, внимательно изучая их.
Андалузец. Автор: Heidi Taillefer.

Андалузец. Автор: Heidi Taillefer.

 
Семейный портрет. Автор: Heidi Taillefer.

Семейный портрет. Автор: Heidi Taillefer.

 
Подозрение. Автор: Heidi Taillefer.

Подозрение. Автор: Heidi Taillefer.

 
Мона Лиза. Автор: Heidi Taillefer.

Мона Лиза. Автор: Heidi Taillefer.

 

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На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоции

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На грани безумия: сюрреалистические картины, вызывающие противоречивые чувства и эмоцииПодписаться на мой Instagram
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