Почему хозяйки заливают грязное бельё кислым молоком

Когда устаешь от бытовой рутины, хочется сделать перерыв длиной в несколько месяцев (а лучше в год). Или хотя бы найти несколько лайфхаков, способных облегчить выполнение некоторых домашних дел.







Мы не можем отправить вас в отпуск, зато знает, какие хитрости помогут если и не полюбить быт всей душой, то хотя бы начать относиться к нему с симпатией. Рассказываем о них более подробно.



Хитрость 1: Лимон от следов свекольного сока

Хитрость 2: Газированная вода для пышного омлета

Хитрость 3: Лед для хрустящих огурцов

Хитрость 4: Лук и сода против подпалин на одежде

Хитрость 5: Ополаскиватель для рта для свежести цветов

Хитрость 6: Крахмал против йодных пятен

Хитрость 7: Лимонный сок для быстрой чистки яиц

Хитрость 8: Кислое молоко для реанимации застиранного постельного белья

Красные следы от свеклы на руках уберет лимонный сокРаньше свеклу использовали для приготовления огромного количества самых разнообразных блюд. А вот у современных хозяек она не в почете – ее можно увидеть разве что в борще или винегрете (хотя есть и исключения из правил). Как бы то ни было, если периодически вам приходится работать со свеклой, необходимо знать, как быстро избавиться от следов, которые она оставляет на руках. Смыть обычным мылом вряд ли получится – светло-розовые пятна все равно останутся. Также вряд ли справится средство для мытья посуды.Если вам кажется, что вы уже все перепробовали, но яркое свидетельство того, что вы работали со свеклой, все равно осталось, попробуйте воспользоваться помощью лимона. Отрежьте кусочек и потрите им кожу. Цитрусовый без проблем отмоет красноту, и руки снова будут чистыми. Главное, чтобы на ладонях не было царапин и других ран, иначе сок лимона будет очень сильно щипать.Добавьте газированную воду, когда будете взбивать яйцаОмлет – самый простой, быстры и питательный завтрак (не считая овсяной каши). Однако если не добиться характерной для него нежности и воздушности, вряд ли вы получите хотя бы какое-то удовольствие от блюда. Некоторые хозяйки используют для этих целей соду, некоторые – взбивают отдельно желтки и белки. Мы же предлагаем добавить к яйцам всего один секретный ингредиент – газированную несоленую воду. Ее необходимо использовать вместо молока, сливок или другой жидкости, которую вы обычно используете в процессе приготовления омлета. Не переживайте – сливочный вкус блюда никуда не денется, а вот его текстура станет заметно лучше: в процессе нагревания будут лопаться пузырьки воздуха, благодаря чему яичная масса станет нежной и пышной. Советуем попробовать на личном опыте!Лед реанимирует маринованные огурцы.Маринованные огурцы – отличное дополнение практически к любому гарниру, но лучше всего они все-таки звучат с картофельным пюре. Единственный минус данного вида консервации заключается в том, что после вскрытия банки огурцы очень быстро становятся мягкими, теряют вкус, поэтому их нужно съесть как можно быстрее.Но если вы забыли про банку, стоящую в холодильнике, не торопитесь прощаться с огурцами – их еще можно реанимировать. Достаньте овощи из рассола, откиньте на дуршлаг и засыпьте кубиками льда примерно на 20 минут. По истечении времени вы заметите, что огурчики снова стали хрустящими. Обратите внимание, что этот лайфхак можно использовать только один раз, поэтому поскорее подавайте соленья к столу.Натрите лук на терке и нанесите на ткань.Почему многие хозяйки терпеть не могут глажку? Дело даже не в том, что нужно тщательно разглаживать каждую складочку, а в том, что стоит лишь на секунду отвлечься, как на одежде появляются некрасивые подпалины. Паниковать в этом случае не стоит – все-таки никто не застрахован от маленьких бытовых неприятностей. Лучше отправиться на кухню за содой и луком, чтобы поскорее исправить ситуацию.Для начала нужно смешать столовую ложку соды с небольшим количеством воды, чтобы получилась консистенция кашицы, и нанести на поврежденные участки – это поможет убрать следы подпалины. Затем натрите луковицу на мелкой терке и разложите в потускневших местах, чтобы вернуть «ожогам» яркий оттенок. Оставьте лук примерно на 40 минут, после чего уберите остатки овоща и постирайте вещь привычным способом, чтобы избавиться от резкого запаха.Добавьте немного ополаскивателя в вазу с цветамиСколько бы девушки ни говорили о том, что цветы – это непрактичный подарок, потому что они очень быстро вянут, все равно каждой приятно получать в подарок красивый букет. А чтобы он дольше радовал взгляд, можно прибегнуть к помощи одного интересного лайфхака.Возьмите ополаскиватель для полости рта, налейте полный колпачок и добавьте в вазу с водой, где у вас стоят цветы. Благодаря тому, что жидкость обладает обеззараживающими свойствами, в воде будет разводиться гораздо меньше бактерий, и стебли смогут дольше сохранять свою чистоту и свежесть.Следы от йода уберет небольшое количество крахмала.Несмотря на то, что йодная сеточка уже много лет не пользуется популярностью как метод лечения и профилактики простуды, все равно некоторые мамы продолжают по старинке рисовать ее на теле своих деток. И все бы ничего, но следы йода часто остаются на одежде и постельном белье, а привычные порошки и гели для стирки с такими пятнами не справляются.Конечно, можно было бы прибегнуть к старому методу наших бабушек и вывести загрязнения с помощью нашатырного спирта, но его резкий запах вряд ли вам понравится. К счастью, есть более безобидный, но не менее эффективный способ.Возьмите грязную одежду, замочите ее в теплой воде примерно на 15-20 минут, после чего хорошо отожмите и натрите следы от йода крахмалом. Пусть вещь полежит некоторое время, чтобы средство подействовало, а затем можете смело отправлять ее в стиральную машинку.Выдавите лимонный сок в кастрюлю с яйцами.Каких только хитростей не придумали для того, чтобы облегчить чистку яиц: и добавлять соль в кастрюлю с водой, и протыкать иголкой скорлупу…Мы же предлагаем попробовать в качестве беспроигрышного способа обычный лимон. Можете либо выжать немного сока в кастрюлю, где варятся яйца, либо добавить туда несколько долек цитрусового. Кислота, которая содержится в лимоне, сможет решить сразу несколько проблем. Во-первых, она «запечатает» желток и белок и не позволит им вытечь, если на скорлупе есть трещина. Во-вторых, вы быстро и без проблем сможете очистить готовые яйца, при этом белок останется на месте, а не отойдет вместе со скорлупой.Замочите грязное белье в прокисшем молоке.Обычно прокисшее молоко используют на кухне, например, для приготовления оладий, но ему можно найти и другое применение. Например, постирать в нем постельное белье! Удивлены? Оказывается, это отличный способ реанимировать застиранное белье, которым вы уже давно пользуетесь.Кислое молоко не только устраняет загрязнения, но также придает ткани свежесть и устраняет следы многочисленных стирок. Все, что вам нужно сделать – замочить белье в прокисшем молоке примерно на час, а затем прополоскать в теплой воде, отжать и отправить в барабан стиральной машины.Лучше всего этот способ подходит для светлого белья, так как он устраняет желтизну и серые пятна, позволяет вернуть первоначальный оттенок. Что касается темных комплектов, то они просто очищаются от пятен.