С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В Сибири ещё в советские времена на чердак сыпали землю, с той же целью..Зачем в скандинав...
  • Владимир Самборский
    В Тихом океане Атлантидой не должно "пахнуть"! Здесь может быть скорее Лемурия...Учёные наткнулись...
  • tolip
    Мразь этот горбачКак протестовала ...

Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

Если ваш антуриум давно не цветёт, либо цветение очень слабое, непродолжительное, попробуйте дать ему подкормку.
Для неё вам понадобится лишь 1 помидор и вода. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку!



Что нужно для подкормки:

1 помидор;1 л чистой воды;

блендер.

Порежьте помидор дольками, залейте 0,5 л воды.

Перебейте в блендере до однородности. Процедите от кусочков.



Разбавьте оставшимися 0,5 л воды. Поливайте получившейся подкормкой антуриум раз в 2-3 недели.



И он отблагодарит вас прекрасным, продолжительным цветением!


Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Антуриум
уход

Картина дня

наверх