Как подкормить антуриум, чтобы цвёл круглый год

Если ваш антуриум давно не цветёт, либо цветение очень слабое, непродолжительное, попробуйте дать ему подкормку.

Для неё вам понадобится лишь 1 помидор и вода. Антуриум весьма охотно отзывается на такую простую, натуральную подкормку!







Что нужно для подкормки:



1 помидор;1 л чистой воды;



блендер.



Порежьте помидор дольками, залейте 0,5 л воды.

Перебейте в блендере до однородности. Процедите от кусочков.Разбавьте оставшимися 0,5 л воды. Поливайте получившейся подкормкой антуриум раз в 2-3 недели.И он отблагодарит вас прекрасным, продолжительным цветением!