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С нами не соскучишься!

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Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Это раньше считалось, что вязание — хобби для бабушек, а сегодня им занимаются все, кому не лень: и мужчины, и женщины, и молодежь. И результат получается очень разный, но неизменно крутой, ведь превратить в крутую вещицу моток ниток — это надо уметь!

«Я просто хочу подарить вам немного солнечного света!

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Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Я наконец-то закончила цветочное покрывало. Это самая большая и сложная вещь, которую я когда-либо вязала»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Я довязала свой свитер с котиками! У меня закончились белые нитки, поэтому пришлось сделать воротник серым, но мне даже нравится»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Когда вязание — это искусство

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Мой первый проект 2025 года — чехол для запасного колеса на машине моей мамы. Вышло не идеально, но я собой горжусь!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Моя свекровь — сумасшедшая кошатница. Она чокнется, когда увидит, какой подарок я ей приготовила!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Жена связала себе свитер с „Королем и Шутом“»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Мне два, пожалуйста!

«Теща считает, что я сумасшедший, раз езжу в кабриолете при — 20 ℃. Но она связала мне шарф и шапку, чтобы я не замерз»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Связала себе на лето раздолбайскую кофточку»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Что у вас там за лето? Я такое зимой ношу.

«Я сделала апельсиновое дерево бонсай для кабинета моего физиотерапевта!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Это практично? Нет. Мне это нравится? Да!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Моя новая сумка»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Ух ты, какая шикарная! Я такую точно носила бы.

«Я только учусь вязать крючком, и это мой первый большой проект. Как вам?»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Моему парню понравился свитер за $ 990, и я подумала: „Пф-ф-ф, да я сама такой свяжу запросто!“ Нет, это было не так просто, но я справилась»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Я сначала связала эту осеннюю шаль, а потом вручную ее покрасила. Было страшно все испортить, но вроде бы получилось классно»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Я сделала сову! Обожаю сов, они очень загадочные и красивые»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Это так реалистично! Мне кажется, что она подойдет и клюнет меня прямо в душу.

«Я 2 года трудилась над этим покрывалом!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Не могу поверить, что я это сделала! Это африканский цветочный тарантул. Я трудилась над ним целую вечность»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Связала свой первый букет цветов на выпускной брата!»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Я работаю художником-декоратором, и это мой первый проект по вязанию крючком в рамках трудовой деятельности»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Когда даже носки — это тоже своего рода произведение искусства

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

«Вопрос такой: если бы вы были 17-летней девушкой, вам бы понравилась эта сумка? Я связала ее на день рождения для племянницы»

Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

В 17 лет я бы засунула ее в самый дальний угол шкафа, но потом нашла бы ее там в 22 года и носила, не снимая.

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