Люди, которые с помощью вязания создают маленькие шедевры

Это раньше считалось, что вязание — хобби для бабушек, а сегодня им занимаются все, кому не лень: и мужчины, и женщины, и молодежь. И результат получается очень разный, но неизменно крутой, ведь превратить в крутую вещицу моток ниток — это надо уметь!



«Я просто хочу подарить вам немного солнечного света! Новости СМИ2







«Я наконец-то закончила цветочное покрывало. Это самая большая и сложная вещь, которую я когда-либо вязала»







«Я довязала свой свитер с котиками! У меня закончились белые нитки, поэтому пришлось сделать воротник серым, но мне даже нравится»







Когда вязание — это искусство







«Мой первый проект 2025 года — чехол для запасного колеса на машине моей мамы. Вышло не идеально, но я собой горжусь!»







«Моя свекровь — сумасшедшая кошатница. Она чокнется, когда увидит, какой подарок я ей приготовила!»







«Жена связала себе свитер с „Королем и Шутом“»







Мне два, пожалуйста!



«Теща считает, что я сумасшедший, раз езжу в кабриолете при — 20 ℃. Но она связала мне шарф и шапку, чтобы я не замерз»







«Связала себе на лето раздолбайскую кофточку»







Что у вас там за лето? Я такое зимой ношу.



«Я сделала апельсиновое дерево бонсай для кабинета моего физиотерапевта!»







«Это практично? Нет. Мне это нравится? Да!»







«Моя новая сумка»







Ух ты, какая шикарная! Я такую точно носила бы.



«Я только учусь вязать крючком, и это мой первый большой проект. Как вам?»







«Моему парню понравился свитер за $ 990, и я подумала: „Пф-ф-ф, да я сама такой свяжу запросто!“ Нет, это было не так просто, но я справилась»







«Я сначала связала эту осеннюю шаль, а потом вручную ее покрасила. Было страшно все испортить, но вроде бы получилось классно»







«Я сделала сову! Обожаю сов, они очень загадочные и красивые»







Это так реалистично! Мне кажется, что она подойдет и клюнет меня прямо в душу.



«Я 2 года трудилась над этим покрывалом!»







«Не могу поверить, что я это сделала! Это африканский цветочный тарантул. Я трудилась над ним целую вечность»







«Связала свой первый букет цветов на выпускной брата!»







«Я работаю художником-декоратором, и это мой первый проект по вязанию крючком в рамках трудовой деятельности»







Когда даже носки — это тоже своего рода произведение искусства







«Вопрос такой: если бы вы были 17-летней девушкой, вам бы понравилась эта сумка? Я связала ее на день рождения для племянницы»







В 17 лет я бы засунула ее в самый дальний угол шкафа, но потом нашла бы ее там в 22 года и носила, не снимая.