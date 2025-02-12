Зачем в школьных тетрадях нужны красные поля

В школе учителя постоянно ругают, чтобы ученики во время работы в тетради не «вылазили» за поля. Мы и привыкли думать, что это место в тетради — территория преподавателя. Но так было не всегда! Поля были придуманы по другой причине! И в этом виноваты животные...







Красные поля были придуманы в 19 векеВо всех российских школах ученики пишут в тетрадях: на математике — тетради в клетку, на русском языке — в косую или в линию, на остальных предметах — так же используют клеточку.Во всех видах тетрадей обязательно есть красные поля, за которые нельзя выходить при письме. Преподавателя строго следят, чтобы школьники не нарушали это простое правило. Но зачем это придумали? Ведь поля занимают много места — лист расходуется не экономно.Даже для тетрадей существует свой ГОСТВ наши дни поля в школьных тетрадях нужны обязательно, и если попадаются листы без них, то нужно вручную с помощью линейки их сделать. Это правило появилось еще в далекие советские времена. ГОСТ 12063 был разработан и введен в действие комитетом СССР по управлению стандартами и качеством в 1989 году. Согласно техническим требованиям, тетради для школ должны иметь поля. Но впервые это требование появилось не в Советском Союзе, а намного раньше...В царские времена тетрадь стоила 3 копейкиНа самом деле, самые первые тетради появились очень давно. Если верить истории, то именно ученическая тетрадь была выпущена в Российской империи в 19 веке. Они не имели никакой линовки, а листы были похожи на четверть альбомного листа. Большинство тетрадей имели зеленую обложку, а их стоимость зависела от качества самой бумаги. Средняя цена составляла 3 копейки в 1900 году. Нелинованные тетради без полей выпускались большими тиражами.Было два вида: «Общая» и «Ученическая», а чуть позже появился третий вид — «Для записи карандашом». И лишь в 30-х годах на листах появились красные поля. Это была вынужденная мера. Поскольку учителя, школьники и библиотекари столкнулись с проблемой.Мыши в библиотеках портили ценные архивные записиВ послереволюционные времена практически в каждом доме водились крысы и домовые мыши. Кроме того, эти грызуны проникали в школы и библиотеки. Одним из любимых их лакомств были книги, тетради, документы и другая печатная продукция. Мыши первым делом сгрызали края, поскольку это была самая тонкая часть. После такого повреждения разобрать написанный текст было уже сложно. Тогда было принято решение добавить вертикальную линию, которая поможет решить эту проблему. Тетради с полями стали настоящей находкой, ведь теперь наиболее подверженная часть повреждению грызунами была совершенно пустой. При желании погрызенную тетрадь можно было даже восстановить — аккуратно обрезав край.Поля оказались очень удобны в использованииТетради с полями выпускали миллионными тиражами. В учебных заведениях разрешали работать только в ученических тетрадях нового образца. Со временем в стране научились эффективно бороться с грызунами. Животные уже не могли с такой легкость проникать в помещения, где можно было портить бумажные изделия. По сути, поля стали больше не нужны. Вот только все настолько привыкли к красной вертикальной полосе, что даже научились ее использовать по-новому.Преподаватели стали выносить ошибки за эту линию, также они могут оставлять там красные черточки: одна черта соответствует одной ошибке, которые визуально легко посчитать. Также на полях учителя могут оставить комментарий или поставить оценку.Писателям, режиссерам и художникам тоже понравились тетради и блокноты с полями. В этой области можно оставить пометку, рисунок, чертеж, не изменяя весь текст. Такая рукопись смотрится намного аккуратнее.Школьники тоже научились использовать чистую область за полями. Там можно рисовать рисунки, играть в «крестики-нолики» или красиво оформлять узорами. Самым популярным узором является косичка, которую нужно рисовать по клеточкам.Школьные тетради выпускаю 12, 18, 24, 48, 60, 90 и 120 листовС тех времен современные школьные тетради совсем не изменились. Да, их стали производить с красивыми обложками и более качественными листами, но линовка с полями осталась прежней. Производство российских тетрадей продолжает регулировать ГОСТ, но сейчас он имеет номер 54543-2011. Тетради делятся на два вида: «Школьная» и «Общая». Первый вид предназначен для начальных классов, второй — для основного образования (с 5 до 11 класса). Для всех классов существует одно правило: «за красными полями работать нельзя».За рубежом школьные тетради носят другое названиеВ других странах тетради также являются неотъемлемой частью образования. В индийских школах их называют «хата», в канадских — «скриблер», в ирландских — «копибук», а вот в американских школах ученические тетради называют «composition book», что в переводе на русский язык означает «книга для сочинений». Зарубежные тетради выпускают с белыми листами или в клетку, но без полей. Вместо полей школьники используют обратную сторону тетради. Как правило, она предназначена для заметок или записи расписания уроков.