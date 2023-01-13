Интересные факты из биографии «отца» Маугли Редьярда Киплинга

Сегодня исполняется 152 года со дня рождения знаменитого английского писателя, лауреата Нобелевской премии Джозефа Редьярда Киплинга. «Отец» Маугли, автор двух «Книг джунглей» провел долгие годы в Индии, и это наложило свой отпечаток и на его мировоззрение, и на творчество. Несмотря на прижизненное признание и всемирную популярность – Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе, к тому же самым молодым – он избегал публичности и половину жизни провел в уединении.
Родители Киплинга были англичанами, но он родился и провел детство в Индии, где его отец, специалист по истории индийского искусства, преподавал в художественной школе и заведовал музеем в Лахоре. Этот город называли «индийским Парижем» – в те времена там было столько художественных мастерских и кафе, где собирались представители бомонда, что это напоминало парижский Монмартр. В 6 лет Редьярда отправили на обучение в Англию, а через 10 лет он снова вернулся в Индию, где устроился на работу помощником редактора газеты. Даже в 16 лет он удивлял всех своей эрудицией, широким кругозором и зрелыми суждениями. Редьярд ездил по стране, готовил репортажи для газеты, а вскоре начал писать рассказы.
Первые же литературные произведения Киплинга заслужили одобрительные отзывы рецензентов, один из которых восклицал: «На свет родился гений!» О нем писали: «Киплинг молод, но у него зоркое сердце. Он видит необычное, значительное за обыденным». В 23 года он был уже знаменит и успешен. Вернувшись в Англию, Редьярд вскоре женился и уехал на родину жены – в Америку.
Слева – Редьярд Киплинг в возрасте 60 лет на обложке журнала «Time», 1926. Справа – писатель и его герои
Мысли об Индии никогда его не покидали. Он часто рассказывал о своей жизни там и однажды его знакомая детская писательница, услышав истории об индийских джунглях, уговорила его опубликовать их в детском журнале, где она была редактором. Так появились его знаменитые «Книга джунглей» и «Вторая книга джунглей». Слово «Маугли» он придумал сам: мать волчца говорит, что в переводе это слово означает «лягушка», однако не существует ни одного языка, в котором было бы слово «маугли». Вскоре это имя узнали читатели во всем мире. Кстати, русские переводчики поменяли Багире пол, очевидно потому, что слово «пантера» – женского рода. Так же, как кота превратили в «Кошку, которая гуляет сама по себе».
Первое издание *Книги джунглей*
Критики продолжали ему рукоплескать: «Он досконально изучил все обычаи и привычки птиц, зверей и пресмыкающихся – иначе как бы он написал «Книги джунглей!». Киплинг действительно обладал тонким ощущением единства человека и природы, редким для представителя западной цивилизации. Поэтому его называли англичанином с душой индуса.
Кадр из мультфильма *Маугли*, 1973
После смерти дочери Редьярд Киплинг уехал из Америки и поселился в Англии, где вел очень уединенный образ жизни. Многочисленным желающим увидеть знаменитого писателя объясняли, что единственная возможность – заглянуть через забор, проезжая в экипаже мимо его усадьбы. Джером К. Джером шутил, что Киплинг напоминает ему комету, тщетно пытающуюся потерять свой хвост. Несколько раз писатель отказывался от государственных наград, в том числе и от посвящения в рыцари – говорил, что хочет «жить и умереть просто Киплингом».
Когда вышел роман Киплинга «Ким», это снова произвело фурор и в Англии, и в Индии. индийский критик Нирад Чаудхири писал: «Он постиг истинный дух Индии. Проникся к ней любовью. Мы, индусы, всегда будем благодарны Киплингу, сумевшему показать многоликость нашей страны, ее красоту, силу и правду».
В 42 года Киплинг получил Нобелевскую премию по литературе «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя», став самым молодым лауреатом. Но и тут он остался верен себе – традиционной речи произносить не стал.
Редьярд Киплинг вступает в должность почетного ректора университета Святого Андрея
В начале Первой мировой войны погиб в бою его сын, и после этого писатель еще больше замкнулся в себе. Он так редко появлялся на публике, что однажды один из журналов объявил о его смерти. В ответ Киплинг написал письмо в редакцию: «Только что узнал, что я мертв. Пожалуйста, не забудьте удалить меня из списка ваших подписчиков».
Киплинг продолжал писать и публиковать свои произведения до начала 1930-х гг., но самыми известными и любимыми во всем мире так и остались «Книги джунглей» и «Ким», вдохновленные Индией. Этой страны писатель больше так и не увидел, в 1936 г. он скончался в Лондоне и был похоронен в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве.
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Интересные факты из биографии «отца» Маугли Редьярда Киплинга
Сегодня исполняется 152 года со дня рождения знаменитого английского писателя, лауреата Нобелевской премии Джозефа Редьярда Киплинга. «Отец» Маугли, автор двух «Книг джунглей» провел долгие годы в Индии, и это наложило свой отпечаток и на его мировоззрение, и на творчество. Несмотря на прижизненное признание и всемирную популярность – Киплинг стал первым английским Нобелевским лауреатом по литературе, к тому же самым молодым – он избегал публичности и половину жизни провел в уединении.
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